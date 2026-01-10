Зеленський та Хмара погодили нові спецоперації СБУ. ФОТО

Сьогодні, 10 січня, президент Володимир Зеленський зуслухав доповідь тимчасового голови СБУ Євгенія Хмари.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що обговорювали?

За словами Зеленського, важливо, що бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні.

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"Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені. Служба безпеки України продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом. Будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси. Слава Україні", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що начальник ЦСО "А" Хмара стане тимчасовим головою СБУ.

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