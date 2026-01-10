Зеленский и Хмара согласовали новые спецоперации СБУ. ФОТО

Сегодня, 10 января, президент Владимир Зеленский заслушал доклад временного главы СБУ Евгения Хмары.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Что обсуждали?

По словам Зеленского, важно, что боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине.

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"Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодняшний день еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы. Служба безопасности Украины продолжает противодействие всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом. Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы. Слава Украине", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что начальник ЦСО "А" Хмара станет временным главой СБУ.

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