Зеленский и Хмара согласовали новые спецоперации СБУ. ФОТО
Сегодня, 10 января, президент Владимир Зеленский заслушал доклад временного главы СБУ Евгения Хмары.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Что обсуждали?
По словам Зеленского, важно, что боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине.
"Евгений доложил о деталях операций, которые состоялись недавно. На сегодняшний день еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы. Служба безопасности Украины продолжает противодействие всем формам диверсий против Украины, а также проявлениям коллаборации с врагом. Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется. Спасибо всем оперативникам и спецназовцам СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы. Слава Украине", - резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что начальник ЦСО "А" Хмара станет временным главой СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про РПЦ цього не скажеш (