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Будем усиливать санкционный инструментарий, - Зеленский после доклада Буданова. ФОТО
Сегодня, 10 января, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы ОП Кирилла Буданова.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем шла речь?
По словам главы государства, они обсудили приоритеты работы Офиса Президента, и в частности вопросы санкционной политики.
"Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться под изменение реалий военного времени. Будем усиливать санкционный инструментарий. Кирилл доложил о части встреч в рамках дипломатического трека переговоров. Определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке. Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Зеленский и Хмара согласовали новые спецоперации СБУ.
- В свою очередь, Буданов провел совещание по коррупции в системе ТЦК и СП, а также СОЧ и анонсировал эффективные решения для борьбы с ними.
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Його ж вже призначили радником Буданова?