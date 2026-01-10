Будем усиливать санкционный инструментарий, - Зеленский после доклада Буданова. ФОТО

Сегодня, 10 января, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы ОП Кирилла Буданова.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем шла речь?

По словам главы государства, они обсудили приоритеты работы Офиса Президента, и в частности вопросы санкционной политики.





"Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться под изменение реалий военного времени. Будем усиливать санкционный инструментарий. Кирилл доложил о части встреч в рамках дипломатического трека переговоров. Определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?