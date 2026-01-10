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Новости Фото Санкции против России
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Будем усиливать санкционный инструментарий, - Зеленский после доклада Буданова. ФОТО

Сегодня, 10 января, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы ОП Кирилла Буданова.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем шла речь?

По словам главы государства, они обсудили приоритеты работы Офиса Президента, и в частности вопросы санкционной политики.

Зеленский и Буданов
Зеленский и Буданов

"Все направления давления на Россию и связанных с ней лиц должны сохраняться и адаптироваться под изменение реалий военного времени. Будем усиливать санкционный инструментарий. Кирилл доложил о части встреч в рамках дипломатического трека переговоров. Определили и задачи в рамках внутренней политики, которые требуют решения в первоочередном порядке. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Зеленский и Хмара согласовали новые спецоперации СБУ.
  • В свою очередь, Буданов провел совещание по коррупции в системе ТЦК и СП, а также СОЧ и анонсировал эффективные решения для борьбы с ними. 

Автор: 

Буданов Кирилл (617) Зеленский Владимир (24935) санкции (12155) Офис Президента (1880)
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Топ комментарии
+27
Від ваших санкцій нікому гірше не стає, імітатори бурхливої діяльності, страшно уявити що ці два клоуни можуть накерувати..
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10.01.2026 16:04 Ответить
+12
Коли Зеленьский Чернишов Міндіч Умеров і т.д. говорять "Слава Україні" то аж коробить.. та Україна яку вони славлять вона зовсім інша, вона зовсім не та, за яку віддають життя та веде боротьбу народ. Маю надію що останніми словами в їх вироках буде Слава Україні, Слава справжній очищеній Україні.
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10.01.2026 16:43 Ответить
+7
А що з приводу санкцій думає дружок голови ОП, кацап Гогілашві?
Його ж вже призначили радником Буданова?
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10.01.2026 16:20 Ответить

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