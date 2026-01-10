Діалог із США має бути на 100% конструктивним. Україна ніколи не була перепоною для дипломатії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей, зокрема щодо санкційної політики та переговорного треку.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Санкційна політика

"Говорив із Кирилом Будановим – у тому числі про санкційну політику. Минулого року з багатьма партнерами була налагоджена нова співпраця для синхронізації санкцій, але темп має стати більшим, значно більшим", - зазначив президент.

Тиск на РФ

Зеленський наголосив, що російське виробництво ракет і дронів не може існувати без постачання компонентів з інших країн, і це стосується не просто якихось російських виробів, а всієї російської зброї. Це зброя, яка будується на компонентах, які сама Росія не виробляє.

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"І тому блокування постачання та розширення санкцій – це один із ключових наших пріоритетів. Це має бути пріоритетом також у партнерів, наші інституції мають працювати для цього активніше", - додав він.

Також Буданов доповів про частину зустрічей у межах дипломатичного треку.

Переговори зі США

Крім того, Зеленський очікує на повну доповідь усієї переговорної команди.

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"І фактично кожного дня ми продовжуємо спілкування з американською стороною. Сьогодні Рустем Умєров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання – діалог з Америкою має бути на сто відсотків конструктивним. Україна ніколи не була й не буде перепоною для дипломатії, і наша ефективність у роботі з партнерами завжди найвищого рівня. Так буде й надалі",- додав президент.