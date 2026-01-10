Трамп вважає Путіна більшою проблемою для миру, ніж Зеленського, - The Telegraph
Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується у Володимирі Путіні та бачить у ньому більшу перешкоду для миру в Україні, ніж у Володимирі Зеленському.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph із посиланням на співрозмовників у Білому домі.
Зокрема вони стверджують, що у Трампа закінчилися "пряники" для Москви. Спецоперація США із захоплення російського танкера та підтримка нового пакета санкцій - це прямі сигнали Путіну.
Джерело, близьке до найближчого оточення президента США, зазначило: "Він працює за принципом батога і пряника. І я думаю, що у нього закінчилися пряники".
Інший співрозмовник повідомив, що Трамп вважає стратегію росіян "два кроки вперед, один крок назад" у переговорах дедалі більш "втомливою".
Позиція Трампа щодо Путіна стає ближчою до європейської
Раніше Трамп тепло відгукувався про Путіна та неодноразово заявляв, що у війні винна Україна.
Однак, за словами кількох нинішніх і колишніх посадовців у Вашингтоні, позиція адміністрації Трампа дедалі більше зближується з європейським баченням конфлікту, що Путін грає у гру без кінця.
Ескалація напередодні зустрічі з Зеленським
За день до зустрічі президента України Володимира Зеленського з Трампом у Мар-а-Лаго наприкінці минулого року Росія здійснила запуск балістичних ракет та дронів по Києву.
Британський посадовець заявив, що через це адміністрація Трампа стала ближчою до європейського погляду на конфлікт, ніж будь-коли раніше: "Постійна жорстокість, підступна поведінка і ігри Путіна не залишаються непоміченими адміністрацією".
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