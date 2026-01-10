Трамп считает Путина большей проблемой для мира, чем Зеленского, - The Telegraph
Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине и видит в нем большее препятствие для мира в Украине, чем во Владимире Зеленском.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Telegraphсо ссылкой на собеседников в Белом доме.
В частности, они утверждают, что у Трампа закончились "пряники" для Москвы. Спецоперация США по захвату российского танкера и поддержка нового пакета санкций - это прямые сигналы Путину.
Источник, близкий к ближайшему окружению президента США, отметил: "Он работает по принципу кнута и пряника. И я думаю, что у него закончились пряники".
Другой собеседник сообщил, что Трамп считает стратегию россиян "два шага вперед, один шаг назад" в переговорах все более "утомительной".
Позиция Трампа в отношении Путина становится ближе к европейской
Ранее Трамп тепло отзывался о Путине и неоднократно заявлял, что в войне виновата Украина.
Однако, по словам нескольких нынешних и бывших чиновников в Вашингтоне, позиция администрации Трампа все больше сближается с европейским видением конфликта, что Путин играет в бесконечную игру.
Эскалация накануне встречи с Зеленским
За день до встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго в конце прошлого года Россия осуществила запуск баллистических ракет и дронов по Киеву.
Британский чиновник заявил, что из-за этого администрация Трампа стала ближе к европейскому взгляду на конфликт, чем когда-либо ранее: "Постоянная жестокость, коварное поведение и игры Путина не остаются незамеченными администрацией".
