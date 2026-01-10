РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9061 посетитель онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
2 062 39

Трамп считает Путина большей проблемой для мира, чем Зеленского, - The Telegraph

США и мир в Украине: Трамп назвал Путина главным препятствием

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине и видит в нем большее препятствие для мира в Украине, чем во Владимире Зеленском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Telegraphсо ссылкой на собеседников в Белом доме.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, они утверждают, что у Трампа закончились "пряники" для Москвы. Спецоперация США по захвату российского танкера и поддержка нового пакета санкций - это прямые сигналы Путину.

Источник, близкий к ближайшему окружению президента США, отметил: "Он работает по принципу кнута и пряника. И я думаю, что у него закончились пряники".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последние шаги Трампа с применением силы вызывают серьезную обеспокоенность у Путина, - Цахкна

Другой собеседник сообщил, что Трамп считает стратегию россиян "два шага вперед, один шаг назад" в переговорах все более "утомительной".

Позиция Трампа в отношении Путина становится ближе к европейской

Ранее Трамп тепло отзывался о Путине и неоднократно заявлял, что в войне виновата Украина.

Однако, по словам нескольких нынешних и бывших чиновников в Вашингтоне, позиция администрации Трампа все больше сближается с европейским видением конфликта, что Путин играет в бесконечную игру.

Эскалация накануне встречи с Зеленским

За день до встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго в конце прошлого года Россия осуществила запуск баллистических ракет и дронов по Киеву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп считает, что Путин хочет захватить всю Украину, - глава аппарата Белого дома Уайлз

Британский чиновник заявил, что из-за этого администрация Трампа стала ближе к европейскому взгляду на конфликт, чем когда-либо ранее: "Постоянная жестокость, коварное поведение и игры Путина не остаются незамеченными администрацией".

Автор: 

Зеленский Владимир (23343) путин владимир (32666) Трамп Дональд (7428)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Це до наступної розмови, коли пуйло знову розкаже йому про хірургічні удари та бажання розквіту України і все інше
показать весь комментарий
10.01.2026 10:48 Ответить
+6
запакуйте його як Мудуру
показать весь комментарий
10.01.2026 10:40 Ответить
+5
Чи надовго?
показать весь комментарий
10.01.2026 10:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перемкнуло?
показать весь комментарий
10.01.2026 10:39 Ответить
Чи надовго?
показать весь комментарий
10.01.2026 10:43 Ответить
Сказав шо буде ділити світ на двох - з Китаєм - рашка випадає
показать весь комментарий
10.01.2026 10:47 Ответить
Ху....лостан давно видпав, бо ніхто не домовляється з основним гравцем та його підданими. Трамп так і сказав:" ну а ти ху...ло куди прешся"
показать весь комментарий
10.01.2026 11:34 Ответить
Та там як зіпсутий тумблер - туди/сюди.
показать весь комментарий
10.01.2026 10:50 Ответить
Те шо ні пуйло ні зеля не хочуть закінчувати війну винен Трамп по твоєму?
показать весь комментарий
10.01.2026 10:59 Ответить
По моєму Трамп може надавити на путлєра шоб війна закінчилась
показать весь комментарий
10.01.2026 11:02 Ответить
Думаєш зелю це влаштовує??
показать весь комментарий
10.01.2026 11:12 Ответить
Влаштує не влаштує - хто його буде питати - коли Трамп надавить на кацапів
показать весь комментарий
10.01.2026 11:21 Ответить
І шо??кацапи в односторонньому порядку припинять стріляти??тим більше в кацапів на фронті все більш-менш
показать весь комментарий
10.01.2026 11:24 Ответить
В Кореї як війну зупинили?
показать весь комментарий
10.01.2026 11:26 Ответить
В Кореї американці воювали самі і по цей час там стоять американські бази..а тут гейропейці ховаються за спинами українців і чекають коли кацапи розваляться.. А Трамп своє кіно крутить ...і він теж не проти ослаблення рашки ...але ж хочеться бути миротворцем
показать весь комментарий
10.01.2026 11:45 Ответить
Може надавити а може і не надавити як йому ся захоче точніше як йому вигідніше .
показать весь комментарий
10.01.2026 11:26 Ответить
Ну - так - Трамп през - кульбіт
показать весь комментарий
10.01.2026 11:29 Ответить
запакуйте його як Мудуру
показать весь комментарий
10.01.2026 10:40 Ответить
ІДІОТ
показать весь комментарий
10.01.2026 10:40 Ответить
🤣🤣🤣🤣Самокритично
показать весь комментарий
10.01.2026 11:13 Ответить
То будуть Топори?
показать весь комментарий
10.01.2026 10:41 Ответить
Немає людини - немає проблеми...
показать весь комментарий
10.01.2026 10:41 Ответить
Зеленський "не проти", щоб Європа розмовляла з Росією
показать весь комментарий
10.01.2026 10:43 Ответить
Ну, это у него временно. Никто не знает какая шиза посетит этого самовлюбленного дегенерата завтра. Он делает только то, что в данный момент выгодно конкретно ему.
показать весь комментарий
10.01.2026 10:44 Ответить
ага, вже готовий продавати рососії венесуельську нафту))
показать весь комментарий
10.01.2026 10:49 Ответить
кукла-розчарувашка...
показать весь комментарий
10.01.2026 10:46 Ответить
хоч щось
показать весь комментарий
10.01.2026 10:46 Ответить
Це до наступної розмови, коли пуйло знову розкаже йому про хірургічні удари та бажання розквіту України і все інше
показать весь комментарий
10.01.2026 10:48 Ответить
Трамп не повірив в удар по резиденції. Це хороший знак.
показать весь комментарий
10.01.2026 11:20 Ответить
Сьогодні пряники закінчилися, а завтра батог порветься.) У нього щодня щось не так.
показать весь комментарий
10.01.2026 10:49 Ответить
Трампон, при всём моём неуважении к Янелоху один вопрос: он тоже на кого-то напал?
Может, он тебя в Белом Доме покусал или поцарапал? Ты не таись, расскажи психиатру.
показать весь комментарий
10.01.2026 10:50 Ответить
Так ещё лет двадцать и дойдет что надо прижать "друга Владимира"
показать весь комментарий
10.01.2026 10:58 Ответить
Ось це Зеля заслужив що Трамп його порівнює з кривавим терористом ,на жаль трампа не зміниш він зовсім не тямить що таке міжнародне право і світова політика такий же інтелектуал як "найвеличніший" в яких лише одне власне збагачення.
показать весь комментарий
10.01.2026 11:09 Ответить
Зате їх об'єднує що обидва знімалися у кіно. Зеля каже, не вже ми як видатні артисти не домовимося. На що трампонутий йому відповідає, я знімався у кіно яке дивилися у всьому світі, а ти в пародії на себе
показать весь комментарий
10.01.2026 11:40 Ответить
То залежить, з якої ноги Трамп з ліжка злізе
показать весь комментарий
10.01.2026 11:16 Ответить
Там працює система а Трамп озвучує
показать весь комментарий
10.01.2026 11:25 Ответить
Уточняти точну дату та час, бо діда часто перемикає
показать весь комментарий
10.01.2026 11:24 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 11:24 Ответить
Вічно живий, хоча і з сифілісом
показать весь комментарий
10.01.2026 11:41 Ответить
Та ну?Цікаво хтось, колись ,пояснить цьому придурку,на пальцях,хто на кого напав?
показать весь комментарий
10.01.2026 11:32 Ответить
Для цього завдобився рік, можливо за рік дійде що єдиний спосіб закінчити війну це знищити кацапію. Хоча навряд, хч би за рік дійшло що треба давати Україні не позорні 400 мільонів а в сто разів більше
показать весь комментарий
10.01.2026 11:41 Ответить
Може і дають, а 400 млн. це що попадає у казну
показать весь комментарий
10.01.2026 11:43 Ответить
 
 