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Новости Видео Переговоры с США
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Диалог с США должен быть на 100% конструктивным. Украина никогда не была препятствием для дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел ряд встреч, в частности по санкционной политике и переговорному треку.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Санкционная политика

"Говорил с Кириллом Будановым – в том числе о санкционной политике. В прошлом году со многими партнерами было налажено новое сотрудничество для синхронизации санкций, но темп должен стать больше, значительно больше", – отметил президент.

Давление на РФ

Зеленский подчеркнул, что российское производство ракет и дронов не может существовать без поставок компонентов из других стран, и это касается не просто каких-то российских изделий, а всего российского оружия. Это оружие, которое строится на компонентах, которые сама Россия не производит.

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"И поэтому блокирование поставок и расширение санкций - это один из ключевых наших приоритетов. Это должно быть приоритетом также у партнеров, наши институты должны работать для этого более активно", - добавил он.

Также Буданов доложил о части встреч в рамках дипломатического трека.

Переговоры с США

Кроме того, Зеленский ожидает полный доклад всей переговорной команды.

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"И фактически каждый день мы продолжаем общение с американской стороной. Сегодня Рустем Умеров снова был на контакте с американскими партнерами. Это наша стратегическая задача – диалог с Америкой должен быть на сто процентов конструктивным. Украина никогда не была и не будет препятствием для дипломатии, и наша эффективность в работе с партнерами всегда на самом высоком уровне. Так будет и в дальнейшем", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (24935) санкции (12155) переговоры с Россией (1518)
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Топ комментарии
+8
zельоний обкуриш в Білому Домі

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10.01.2026 17:57 Ответить
+7
Щось тебе хрипатого за багато сьогодні , гундосиш та гундосиш. Все підписуєш і все виграєш.
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10.01.2026 17:46 Ответить
+7
НЕХЕР дипломатією вважати дійства Умєрова з трьома громадянствами ричі під незакінченними розслідуваннями від НАБУ та САП
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10.01.2026 17:49 Ответить

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