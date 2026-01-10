Диалог с США должен быть на 100% конструктивным. Украина никогда не была препятствием для дипломатии, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел ряд встреч, в частности по санкционной политике и переговорному треку.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Санкционная политика
"Говорил с Кириллом Будановым – в том числе о санкционной политике. В прошлом году со многими партнерами было налажено новое сотрудничество для синхронизации санкций, но темп должен стать больше, значительно больше", – отметил президент.
Давление на РФ
Зеленский подчеркнул, что российское производство ракет и дронов не может существовать без поставок компонентов из других стран, и это касается не просто каких-то российских изделий, а всего российского оружия. Это оружие, которое строится на компонентах, которые сама Россия не производит.
"И поэтому блокирование поставок и расширение санкций - это один из ключевых наших приоритетов. Это должно быть приоритетом также у партнеров, наши институты должны работать для этого более активно", - добавил он.
Также Буданов доложил о части встреч в рамках дипломатического трека.
Переговоры с США
Кроме того, Зеленский ожидает полный доклад всей переговорной команды.
"И фактически каждый день мы продолжаем общение с американской стороной. Сегодня Рустем Умеров снова был на контакте с американскими партнерами. Это наша стратегическая задача – диалог с Америкой должен быть на сто процентов конструктивным. Украина никогда не была и не будет препятствием для дипломатии, и наша эффективность в работе с партнерами всегда на самом высоком уровне. Так будет и в дальнейшем", - добавил президент.
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