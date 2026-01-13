Рада поддержала отставку Федорова из Минцифры
Верховная Рада поддержала отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра - главы Минцифры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голосование
270 нардепов поддержали решение.
Кадровые изменения
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
-
Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.
https://www.facebook.com/100064877222437/posts/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%84%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-12-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-2014-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%8F%D0%BC/1196709952501568/
Це він з виду дурень дурнем, а так кмітливий, знає кого кусати, а кого лизати, дорослий вже 34 роки
Ще вчора - ти торговув цібулею, сьогодні - міністр мінцифри, а завтра - міністр оборони, не прослужив в армії ні одного дня !