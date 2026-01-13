РУС
Новости Кадровые изменения
912 14

Рада поддержала отставку Федорова из Минцифры

Федорова уволили из Минцифры: Верховная Рада поддержала решение

Верховная Рада поддержала отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра - главы Минцифры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голосование

270 нардепов поддержали решение.

Кадровые изменения

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
  • Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
  • В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
  • Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
  • Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
  • Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
  • 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
  • Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
  • 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

  • Президент предложил Шмыгалю должность министра энергетики.

Автор: 

ВР (29528) увольнение (2756) Федоров Михаил (552)
Топ комментарии
+3
Мабуть витрат на ці перестановки вистачило би на десятки дронів
показать весь комментарий
13.01.2026 13:57 Ответить
+1
Тепер в нас будуть цифрові віртуальні солдати, бо люди в окопах вже закінчились
показать весь комментарий
13.01.2026 13:56 Ответить
+1
Федоров:" готовий служити на будь-який посаді, особливо на військових. Вже вивчив основу, це "є, так точно, буде виконано".
Це він з виду дурень дурнем, а так кмітливий, знає кого кусати, а кого лизати, дорослий вже 34 роки
показать весь комментарий
13.01.2026 14:04 Ответить
Дурниці. Коли будуть закінчуватись, то будуть призивати громадянок, котрі не виховують дітей. Поки ми бачимо, що цих громадянок відправляють розважатись та будувати майбутнє з європейцями.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:14 Ответить
Думаю, эта новость особенно интересна жителям Ирпеня и Гостомеля, которым "пообещали" двое суток без электричества.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:57 Ответить
Це необхідні витрати на імітацію бурхливої діяльності влади. Ви б ще порахували кошти інвестовані в її злочинну «діяльність» з 2019 року.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:03 Ответить
У мене є вища технічна освіта, но до стольки я рахувати не вмію
показать весь комментарий
13.01.2026 14:10 Ответить
І цей лижі салом вже змащує?
показать весь комментарий
13.01.2026 14:02 Ответить
Федоров після 14 року 12 разів літав до Москви, до кураторів. Гарний міністр оборони..
https://www.facebook.com/100064877222437/posts/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%84%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-12-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-2014-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%8F%D0%BC/1196709952501568/
показать весь комментарий
13.01.2026 14:04 Ответить
Тому і призначення отримав, в не літав би, та хтось інший отримав, фсбшникі мають вплив
показать весь комментарий
13.01.2026 14:06 Ответить
У нас країна швидкісних соціальних ліфтів!
Ще вчора - ти торговув цібулею, сьогодні - міністр мінцифри, а завтра - міністр оборони, не прослужив в армії ні одного дня !
показать весь комментарий
13.01.2026 14:10 Ответить
У 28р в кабмін федоров попав.Скоро одразу з дитсадка в кабмін будуть призначати
показать весь комментарий
13.01.2026 14:11 Ответить
зелені, риго-майбахи і юлі
показать весь комментарий
13.01.2026 14:20 Ответить
Мінцифри, мінбукви та мін ієрогліфи.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:20 Ответить
 
 