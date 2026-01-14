2 млн українців перебувають у розшуку, 200 тис. - пішли в СЗЧ, - Федоров. ВIДЕО

Потрібно швидко, раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців.

Про це повідомив Михайло Федоров, представляючи свою кандидатуру на посаду міністра оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Проблеми ТЦК

"Якісна підготовка - це зменшення втрат і зростання ефективності. Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни", - наголосив він.

Зокрема, як наголошує "Главком", Федоров уточнив, що наразі 2 млн українців перебувають у розшуку та ще 200 тис. самовільно залишили військові частини. Федоров наголосив, що потрібно вирішити ці проблеми, щоб була змога рухатися далі.

Також читайте: Рада підтримала відставку Федорова з Мінцифри

Забезпечення дронами

"Ми повинні масштабувати сильних і допомагати зростати тим, хто до цього готовий і працює на результат. Доступ до можливостей розвитку має бути рівним для всіх. Тому одним із перших рішень на посаді міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає. Це підвищить прогнозованість і якість планування", - додав Федоров.

Він також зауважив, що сьогодні топ-50 юнітів із 400 загалом забезпечують 70% уражень ворога.

Також читайте: Розраховую, що вже наступного тижня Федорова призначать на посаду міністра оборони України, - Зеленський

"Уявіть потенціал Сил оборони, якщо ми допоможемо решті 350 вирости", - зауважив він.