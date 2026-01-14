УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15500 відвідувачів онлайн
Новини Відео Кадрові зміни
22 549 42

2 млн українців перебувають у розшуку, 200 тис. - пішли в СЗЧ, - Федоров. ВIДЕО

Потрібно швидко, раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців.

Про це повідомив Михайло Федоров, представляючи свою кандидатуру на посаду міністра оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Проблеми ТЦК

"Якісна підготовка - це зменшення втрат і зростання ефективності. Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни", - наголосив він.

Зокрема, як наголошує "Главком", Федоров уточнив, що наразі 2 млн українців перебувають у розшуку та ще 200 тис. самовільно залишили військові частини. Федоров наголосив, що потрібно вирішити ці проблеми, щоб була змога рухатися далі.

Забезпечення дронами

"Ми повинні масштабувати сильних і допомагати зростати тим, хто до цього готовий і працює на результат. Доступ до можливостей розвитку має бути рівним для всіх. Тому одним із перших рішень на посаді міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає. Це підвищить прогнозованість і якість планування", - додав Федоров.

Він також зауважив, що сьогодні топ-50 юнітів із 400 загалом забезпечують 70% уражень ворога.

"Уявіть потенціал Сил оборони, якщо ми допоможемо решті 350 вирости", - зауважив він.

Автор: 

Федоров Михайло (1084) ТЦК та СП (1093)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Всі ,,Результати" вивезли за кордон у валізах.
показати весь коментар
14.01.2026 12:42
+13
Зелений дегенерат хфьодоров, тебе ще ніхто не призначив ніким.
Але, аудит це обов'язково.
Ідеальна схема мародерства. Хєр хто докопається.
показати весь коментар
14.01.2026 12:24
+13
Вивести Бусифікацію на новий рівень?
показати весь коментар
14.01.2026 12:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Троє папірєдніків реформововували реформовували і де результати?
показати весь коментар
14.01.2026 12:23
Всі ,,Результати" вивезли за кордон у валізах.
показати весь коментар
14.01.2026 12:42 Відповісти
Цех міністр напрацює нам усім:
"2 млн. у розшуку"
а чи були вироки суду?
якщо ні, то нехай вчить закони, та починає думати де набирати здорових бійців, бо хворі у армії на утриманні, і це витрати із низьким ККД.
показати весь коментар
14.01.2026 14:40
Зелений дегенерат хфьодоров, тебе ще ніхто не призначив ніким.
Але, аудит це обов'язково.
Ідеальна схема мародерства. Хєр хто докопається.
показати весь коментар
14.01.2026 12:24 Відповісти
Ви під всіма новинами скажем так, КРИТИКУЄТЕ)) можливо знаєте як саме треба робити?
показати весь коментар
14.01.2026 14:34
Так так. Я з вами згоден!
Крім всього, що я та кожний посполитий робить, що б вижити, ми ще повинні щось пропонувати, а краще робити замість когось.
Ми захищаємо. Ми виробляємо. Ми збираємо врожай. Ми платимо податки.....
Але всі плюшки мародерам міндічам.
Класна схема.
показати весь коментар
14.01.2026 14:53
эти полудурки содержаться на бабки налогоплательщиков. Не хватает мозгов управлять государством на кой черт оно туда лезет? Мне ему еще объяснять как работу выполнять за мои же бабки?
показати весь коментар
14.01.2026 14:55
Одну систему він уже "швидко, раз і назавжди" змінив:

"Також з Урядом плануємо створити всі умови для розвитку українців", - повідомляє Мінцифри.

Зокрема, відомство анонсувало такі зміни:

в Україні запровадять
- єПідтримку для проходження курсів з англійської;
- діти вивчатимуть англійську з дитячого садочка;
- у школах викладатимуть носії мови;
- вчителі отримають безоплатне навчання, стажування, навчальні курси тощо;
- англійська стане обов'язковою для кожного держслужбовця.

(1 листопада 2023 р.)

https://life.pravda.com.ua/society/2023/11/01/257381/
показати весь коментар
14.01.2026 12:30
Мабуть створить ************ + щоб кожен українець міг обрати комфортний йому бусик
показати весь коментар
14.01.2026 13:03
Вивести Бусифікацію на новий рівень?
показати весь коментар
14.01.2026 12:33 Відповісти
100 процентів.
Відкрив ДіЮ,локація передана группа
Підтримки приїхала і т.і.
Цифровий ,,рай"
показати весь коментар
14.01.2026 12:44
сначала лектричество надо, потом связь, потом это все оплатить, а уж потом - да. а тут у реформаторов-политологов-социологов-эффективных менеджеров проблемы с первым пойдут и гаплык, потому как дурить "своих" холопов - можно долго, а ракеты\физику\экономику - нет. будут втыкать в "мертвые души" на экране и радоваться.
показати весь коментар
14.01.2026 19:09
Залучити самоскиди і товарні вагони. Грузити майбутніх захисників вілами.
Так переможемо!
показати весь коментар
14.01.2026 13:08
а яйца будут?
показати весь коментар
14.01.2026 12:38
який гарний дегенерат
показати весь коментар
14.01.2026 12:46
Цифровий в тебе застарілі дані зараз сзч десь вже 500 тис +
показати весь коментар
14.01.2026 13:02
Отборный демагог,мастер высшего уровня,с творожком это будет явно переможный тандем,все эсзэчешники уже бегут обратно.
показати весь коментар
14.01.2026 13:04
А чому в розшуку не перебувають поліцаї, прокурори, депутати? Вони ж теж по законам повинні бути мобілізовані, чи то не на часі і інше? Я думаю з таких міністром "оборони" фронт посипеться ще стрімкіше
показати весь коментар
14.01.2026 13:04
Яке насичене у пліснявих життя. Обісцянки на майбутнє. Самі у себе аудити проводять. Витрачають на це час і гроші, і ніяких порушень не знаходять.
показати весь коментар
14.01.2026 13:13
2,2 млн. З такою армією можна було б вже Астрахань штурмувати.
показати весь коментар
14.01.2026 13:17
Штурмуйте. Тільки особисто. Вам хто заважає? І пригадайте відомий вислів, що "теоретично маємо 10 тис. $ а практично дві хвой.....ди в хаті. "
показати весь коментар
14.01.2026 13:29
Вперше чую цей вислів. А хто автор?
показати весь коментар
14.01.2026 13:30
Наперед прошу вибачення у жінок. Вони найкращі. Але для розуміння "теоретично і практично". Син запитує у батька:
- Що таке "реально" і що таке "гіпотетично"?
- Синку, як би тобі пояснити, давай краще розберемо на прикладі.
- Добре.
- Іди до мами і запитай переспала б вона за 1млн. баксів з негром.
Хлопчик повертається: - Каже, що переспала б.
- Ось, а тепер запитай це у сестри.
- Вона теж згодна.
- А тепер у діда запитай чи переспить він з негром за мільйон доларів.
- Дід теж згоден.
- Ось бачиш, гіпотетично у нас є 3 млн баксів, а реально - дві повії і старий під*рас.
показати весь коментар
14.01.2026 13:54
))))
показати весь коментар
14.01.2026 13:56
Ото ж то й воно. Можна було б......
показати весь коментар
14.01.2026 14:00
Дякуючи ЗЕленій владі,яка не здатна була своєчасно прийняти Закон про мобілізацію,а головний ЗЕбіл перевів стрілки на Залужного та Шапталу.Ще тим МСЕКам,воєнкомам-ТЦКашникам,і тим прикордонникам на КПП,всяким схематозникам з переправлянням через кордон,псевдоволонтерам.Можливо треба було зробити жорсткішими санкції за ухилянство.Одні воюють чотири роки а хто і більше,вони вже і фізично,і психологічно виморені, а заміни не має.
показати весь коментар
14.01.2026 13:28
Станом на січень 2026 року точна загальна кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) є предметом оцінок через те, що Офіс Генерального прокурора наприкінці 2025 року припинив публікацію відкритої статистики щодо таких проваджень. Але вже на той момент загальна кількість відкритих кримінальних проваджень щодо СЗЧ та дезертирства сягнула більш ніж за 290 000. Нажаль динаміка стрімко погіршується Лише за перші 10 місяців 2025 року було зафіксовано понад 165 000 випадків СЗЧ. Це майже в чотири рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року.А у жовтні 2025 року було зафіксовано рекордну кількість - понад 21 600 випадків за один місяць., Зеленський повністью провалив і завалив мобілізіційний процесс, і при цьому робить вигляд що нібито нічого і не трапилось і як завжди нічого не робить щоб хоча б якось виправити сітуацію......А робити щось треба, і вже давно. Проблеми які до цього призвели накопичувались роками і іх багато. Всі іх добре знають. Але вирішити іх швидко і назавжди як обіцяє цей черговий зелений популіст нажаль не вийде....
показати весь коментар
14.01.2026 13:37
Федоров так розпинається і доводить лехторату, що в міністерстві завал, який дістався йому від попередників. Справа в тому, що попередниками сьогодні є слуги Голобородька', які 5 років валили і корумпувати Україну. Така велика кількість МЗС - по наслідки дій влади.
показати весь коментар
14.01.2026 14:09
Щоб не було СЗЧ та люди хотіли служити, потрібно щоб була професійна армія а не тюрма з начальниками-совками.
показати весь коментар
14.01.2026 14:13
Мабудь перед нарадою сказали: нічого не кажи про підвищення зарплати, збільшення кількості бойових тренувань зі стрільбами (на 107 курс за кордоном настріл 500-700 *********** на день, в Україні - 50-70), оптимізації системи курсів (не мільйон курсів (всі майже без бойових стрільб), які треба пройти інакше ніяк, а дійсно потрібних за фахом і для базових навичок (і це ніфіга не стройова, не вміння писати і уважно по 7 годин поспіль слухати лектора)), зробити нормальну систему ВЛК для тих хто вже на службі (це якась фігня, лікарі ВЛК, ті що допомагають ТЦК, тупо парять мозг і знущаються над здоровими в/сл., які вже служать, страшно подумати, що вони роблять з пораненими і тими хто потребує допомоги, про тих кого мобілізують мовчу, 3 - штурмова навіть рекламу додала - "Своє ВЛК" з натяком на те, що в них ВЛК проходять нормально, а не так як в загальному порядку), дієвий соцпакет. А от про дрони дозволили - це популярно і потужно звучить, але не думаю що лише від слів мосвабад відчує те, що Київ та інші міста України вже відчуває.
показати весь коментар
14.01.2026 14:15
Починати треба з головного - справедливість самої мобілізації . Тобто - критерії того хто має йти служити !
показати весь коментар
14.01.2026 14:35
Згоден, абсолютно, але і для тих хто вже служить також треба щось думати, щоб не тільки не втрачали мотивацію, але й закріплювали її.
показати весь коментар
14.01.2026 14:51
интересно каким магическим образом этот зеленый идиот собрался решить вопрос. Очередной потужний решала, обосрется через пару месяцев. Короче это уже агония
показати весь коментар
14.01.2026 14:32
Розовощекий накачанный Федоров хорошо бы смотрелся на мобилизационном плакате. ))
Но он же ни дня не служил в армии !
Как он будет командовать генералами ?
показати весь коментар
14.01.2026 14:40
через смс
показати весь коментар
14.01.2026 14:45
Интересно, какие там гениальные идеи? Набрать еще больше косых и кривых мужиков за 50 и отправить как прыдатных на бзвп теперь не на 52, а на все 82 дня? Чтоб они уже точно все там в той Десне дуба дали?
показати весь коментар
14.01.2026 15:13
Всі добре знають де ті 2 млн. розшукуваних, але для того щоб знайти їх, треба перестати зеленим мріяти про вибори і в першу чергу найпотужнішому лідеру **********.
показати весь коментар
14.01.2026 15:50
показати весь коментар
14.01.2026 18:43
А що таке сталося,що мільйони громадян в одночас стали злочинцями і знаходяться в розшуку?! Систему пропонує міняти... Ти голову полікуй собі,недоумок савєцкій!
показати весь коментар
14.01.2026 19:07
Тільки ідіот озвучує такі цифри під час війни
показати весь коментар
14.01.2026 19:11
Про що йде мова?Взагалі ,про Що?$
показати весь коментар
14.01.2026 19:11
 
 