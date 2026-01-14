ЗСУ планують посилити глибину ураження аналогами дронів "Молнія", - Федоров

В Україні вже ухвалили рішення про впровадження нових засобів ураження, зокрема далекобійних дронів, для посилення ударів по російських військах.

Про це під час виступу у Верховній Раді перед призначенням на посаду міністра оборони заявив Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, рішення про розвиток нових ударних засобів було ухвалене на позаминулій Ставці Верховного головнокомандувача й наразі перебуває на етапі реалізації. Зокрема, в Україні мають з’явитися аналоги російських дронів "Молнія".

"Нам потрібно терміново впровадити нові засоби, в тому числі дрони, які дозволять збільшити глибину ураження ворога. У нас є велика кількість виробників, які це роблять", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Федорова міністром оборони України

Він також повідомив про необхідність насичення війська далекобійними дронами на оптоволокні, назвавши це одним із ключових пріоритетів найближчого часу.

Окремо Федоров наголосив на важливості створення кіберсил як елемента симетричної війни, однак підкреслив потребу спершу впорядкувати роботу з наявним людським капіталом у ЗСУ. У цьому контексті буде продовжено аудит Міністерства оборони та Збройних сил України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 2 млн українців перебувають у розшуку, 200 тис. - пішли в СЗЧ, - Федоров. ВIДЕО

За його словами, аудит має показати ефективність використання персоналу, систему доплат і умови контрактів, які за потреби можуть бути скориговані. Федоров запевнив, що фінансове забезпечення і соціальний захист військових залишаються його пріоритетом.

Також він повідомив, що вже напрацьовується візія реформування роботи ТЦК, яку найближчим часом презентують після консультацій з профільним комітетом і Президентом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала відставку Федорова з Мінцифри

Крім того, Федоров виступив за запровадження мінімального гарантованого рівня забезпечення дронами кожної бригади, щоб підрозділи могли планувати свої дії наперед, зокрема й Сили територіальної оборони.