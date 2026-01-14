ЗСУ планують посилити глибину ураження аналогами дронів "Молнія", - Федоров

В Україні вже ухвалили рішення про впровадження нових засобів ураження, зокрема далекобійних дронів, для посилення ударів по російських військах.

Про це під час виступу у Верховній Раді перед призначенням на посаду міністра оборони заявив Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, рішення про розвиток нових ударних засобів було ухвалене на позаминулій Ставці Верховного головнокомандувача й наразі перебуває на етапі реалізації. Зокрема, в Україні мають з’явитися аналоги російських дронів "Молнія".

"Нам потрібно терміново впровадити нові засоби, в тому числі дрони, які дозволять збільшити глибину ураження ворога. У нас є велика кількість виробників, які це роблять", - зазначив Федоров.

Він також повідомив про необхідність насичення війська далекобійними дронами на оптоволокні, назвавши це одним із ключових пріоритетів найближчого часу.

Окремо Федоров наголосив на важливості створення кіберсил як елемента симетричної війни, однак підкреслив потребу спершу впорядкувати роботу з наявним людським капіталом у ЗСУ. У цьому контексті буде продовжено аудит Міністерства оборони та Збройних сил України.

За його словами, аудит має показати ефективність використання персоналу, систему доплат і умови контрактів, які за потреби можуть бути скориговані. Федоров запевнив, що фінансове забезпечення і соціальний захист військових залишаються його пріоритетом.

Також він повідомив, що вже напрацьовується візія реформування роботи ТЦК, яку найближчим часом презентують після консультацій з профільним комітетом і Президентом.

Крім того, Федоров виступив за запровадження мінімального гарантованого рівня забезпечення дронами кожної бригади, щоб підрозділи могли планувати свої дії наперед, зокрема й Сили територіальної оборони.

Топ коментарі
Дебільні 73% від тих 40%,що взагалі прийшли, на вибори, ви всі - кончені ідіоти і співучасники знищення України!!!! І ті 60%, що не прийшли - теж! З тими клоунами Перемоги не буде!!! А зрада - кожний Божий день!!!
14.01.2026 15:02 Відповісти
Зима. Птица теплолюбивая, улетела зимовать. В Израиль.
14.01.2026 14:58 Відповісти
Вже фламінги все.Бо не чути,що вони щось там вражають.
14.01.2026 15:01 Відповісти
Зима. Птица теплолюбивая, улетела зимовать. В Израиль.
14.01.2026 14:58 Відповісти
14.01.2026 15:58 Відповісти
14.01.2026 15:04 Відповісти
Цифрові чи ні?
14.01.2026 15:00 Відповісти
Вже фламінги все.Бо не чути,що вони щось там вражають.
14.01.2026 15:01 Відповісти
Дебільні 73% від тих 40%,що взагалі прийшли, на вибори, ви всі - кончені ідіоти і співучасники знищення України!!!! І ті 60%, що не прийшли - теж! З тими клоунами Перемоги не буде!!! А зрада - кожний Божий день!!!
14.01.2026 15:02 Відповісти
Міністр оборони в 34 рочки.Хтось дійсно очікує від нього якогось результату крім піару?
14.01.2026 15:03 Відповісти
А Умєров? А Шмигаль? Якого результату від них хто очікував? І взагалі, зараз є хоч один міністр, котрий не танцює під дудку ОПи? Всі як один - маріонетки, тому майже не має значення, чия дупа сидітиме в кріслі.
14.01.2026 16:32 Відповісти
Сказки про фламинго номер два.
14.01.2026 15:03 Відповісти
крики кремлядєй з боліт залісся
бажають повернення фламінго в їхню гавєнь...
14.01.2026 15:08 Відповісти
розумні роблят а дурні язиками плещут. це вже попереджаете кацапів щоб приготувалися?
14.01.2026 15:09 Відповісти
У зеленського пояснили, що це все експерименти, які мусять показувати скільки ще лайна зможуть з'їсти 73%.
14.01.2026 15:16 Відповісти
Ось що значить видатний полководець, ще в крісло не сів, а вже , язиком війну закінчив, або це попередження для фсбшників, готуйте гроші, я таке вам розповісти змогу
14.01.2026 15:16 Відповісти
Все вірно!
Прямо с першого дня починай будувати нью васюки!
Не вистачає 300 фламінго в день?
Додамо 300 молній за годину!
Сподіваюсь виробничі потужності ті ж самі? "У міндіча".
Нові декорації з молніями вже наліпили?
14.01.2026 15:34 Відповісти
Хвалиться молніями,як раніше звалились фламінго,допоки касапи не вивели з ладу їх цехи повітряними атаками.
Ні,щоби спочатку запустити у випуск тисячі їх, широко бити ними у відповідь гераням-так анонси спочатку.
14.01.2026 15:53 Відповісти
супер проффесіонал, хтось йому розкаже, що "молния" - це дрон ближньої дії, та є аналогом українського дрону
14.01.2026 15:57 Відповісти
На свой новой должности федоров продолжает анонсировать и рассказывать про планы всем, в т.ч. врагу....
14.01.2026 16:01 Відповісти
на четвертому році війни треба не планувати, а ху..ть цими молніями кацапів, а вони тільки планують, суки зелені!
14.01.2026 17:51 Відповісти
Про Фламінго вже навіть не згадують.

Гроші вже зпизжені і ви забудьте.
14.01.2026 20:41 Відповісти
 
 