От склада до подразделения за день: распределение дронов в ВСУ перевели в цифровой формат

В Вооруженных силах Украины запустили полностью автоматизированную систему распределения беспилотников между воинскими частями. Благодаря цифровизации логистики подразделения будут получать БПЛА в 2–3 раза быстрее — в среднем в течение одного дня с момента поступления дрона на склад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

"Быстрая логистика средств поражения врага — ключевой вызов для эффективности подразделений на поле боя. "Ручное" распределение дронов между частями вызывало ряд проблем: дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора, неактуальные данные. Военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БПЛА", — написал он.

Автоматизация помогла сократить время поставки дронов в армию

Как отмечает министр, теперь запущено полностью автоматизированное распределение БПЛА между воинскими частями. Путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2–3 раза — примерно до одного дня.

Благодаря автоматизации мы получаем качественные данные, которые позволяют:

видеть заявки подразделений в реальном времени в единой системе;

знать количество дронов на складах;

формировать наряды на выдачу за считанные минуты;

планировать поставки без задержек и дублирования.

Работает на базе SAP

Автоматическое распределение дронов между подразделениями работает на базе SAP. Система охватывает всю цепочку поставок дронов, от закупки до передачи в подразделение.

"Для военных это означает более быструю поставку и более точное планирование. Для государства — прозрачный контроль поставок", - подчеркнул министр.

