РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11303 посетителя онлайн
Новости Индустрия дронов Цифровизация оборонного сектора
596 5

От склада до подразделения за день: распределение дронов в ВСУ перевели в цифровой формат

: распределение дронов в ВСУ перевели в автоматический режим

В Вооруженных силах Украины запустили полностью автоматизированную систему распределения беспилотников между воинскими частями. Благодаря цифровизации логистики подразделения будут получать БПЛА в 2–3 раза быстрее — в среднем в течение одного дня с момента поступления дрона на склад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Быстрая логистика средств поражения врага — ключевой вызов для эффективности подразделений на поле боя. "Ручное" распределение дронов между частями вызывало ряд проблем: дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора, неактуальные данные. Военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БПЛА", — написал он.

Читайте также: В ВСУ официально заработала цифровая система управления логистическим обеспечением, — Шмыгаль

Автоматизация помогла сократить время поставки дронов в армию

Как отмечает министр, теперь запущено полностью автоматизированное распределение БПЛА между воинскими частями. Путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2–3 раза — примерно до одного дня.

Благодаря автоматизации мы получаем качественные данные, которые позволяют:

  • видеть заявки подразделений в реальном времени в единой системе;
  • знать количество дронов на складах;
  • формировать наряды на выдачу за считанные минуты;
  • планировать поставки без задержек и дублирования.

Читайте также: ВСУ планируют усилить глубину поражения аналогами дронов "Молния", - Федоров

Работает на базе SAP

Автоматическое распределение дронов между подразделениями работает на базе SAP. Система охватывает всю цепочку поставок дронов, от закупки до передачи в подразделение.

"Для военных это означает более быструю поставку и более точное планирование. Для государства — прозрачный контроль поставок", - подчеркнул министр.

Смотрите: В декабре-январе Силы обороны получали более 1500 дронов-перехватчиков в сутки, - Минобороны

Автор: 

ВСУ (7251) Федоров Михаил (561) дроны (5988)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли журнали обліку проведення занять переведуть в цифру?
показать весь комментарий
16.01.2026 18:07 Ответить
та переводили вже ці кляті журнали...
але вони назад самі переводяться...
(в Дії зареєструвалися і переводяться)
показать весь комментарий
16.01.2026 18:55 Ответить
... буває!
показать весь комментарий
16.01.2026 18:57 Ответить
Всі подробиці доповідайте прямо в Кремль. Їм не треба щось гадати, справу балабола Шмигалье треба подовжувати, бо це ера балаболів.
показать весь комментарий
16.01.2026 18:33 Ответить
Навіть не знаю шо дадуть оті цифри, коли командир військової частини розікрав на закупівлі тих же дронів для своїх бійців 47 мілонів і списував дрони на фронті, котрі і не поступали бійцям. - https://www.slovoidilo.ua/2026/01/15/novyna/bezpeka/vijskovij-chastyni-donechchyni-vykryly-miljonni-rozkradannya-zakupivli-droniv
Є армія, чи її вже нема, як мовив Венс зеленскому.
показать весь комментарий
16.01.2026 18:40 Ответить
 
 