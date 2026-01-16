От склада до подразделения за день: распределение дронов в ВСУ перевели в цифровой формат
В Вооруженных силах Украины запустили полностью автоматизированную систему распределения беспилотников между воинскими частями. Благодаря цифровизации логистики подразделения будут получать БПЛА в 2–3 раза быстрее — в среднем в течение одного дня с момента поступления дрона на склад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.
"Быстрая логистика средств поражения врага — ключевой вызов для эффективности подразделений на поле боя. "Ручное" распределение дронов между частями вызывало ряд проблем: дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора, неактуальные данные. Военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БПЛА", — написал он.
Автоматизация помогла сократить время поставки дронов в армию
Как отмечает министр, теперь запущено полностью автоматизированное распределение БПЛА между воинскими частями. Путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2–3 раза — примерно до одного дня.
Благодаря автоматизации мы получаем качественные данные, которые позволяют:
- видеть заявки подразделений в реальном времени в единой системе;
- знать количество дронов на складах;
- формировать наряды на выдачу за считанные минуты;
- планировать поставки без задержек и дублирования.
Работает на базе SAP
Автоматическое распределение дронов между подразделениями работает на базе SAP. Система охватывает всю цепочку поставок дронов, от закупки до передачи в подразделение.
"Для военных это означает более быструю поставку и более точное планирование. Для государства — прозрачный контроль поставок", - подчеркнул министр.
