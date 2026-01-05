В ВСУ официально заработала цифровая система управления логистическим обеспечением, - Шмыгаль
Отныне система Управления логистическим обеспечением официально работает в армии и используется для управления логистикой, закупками и финансами.
Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Система переведена в постоянную эксплуатацию
"Министерство обороны перевело цифровую систему Управления логистическим обеспечением в постоянную эксплуатацию. Отныне она официально работает в армии и используется для управления логистикой, закупками и финансами", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, вооруженные силы получили единую экосистему управления ресурсами — от стратегического уровня до каждой воинской части.
"Она автоматизирует процессы оборонных закупок и финансовый учет. Это быстрый инструмент, который минимизирует бюрократию и делает управление ресурсами удобным и прозрачным", - отметил министр.
Система построена на базе SAP
Отмечается, что система построена на базе SAP — решения для управления оборонными ресурсами, которое используют более 90% армий стран НАТО.
"Это дает возможность в реальном времени видеть доступные ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных", - рассказал глава Минобороны.
- Сейчас в системе уже работают более 1000 воинских частей.
- Она охватывает ключевые направления - от БПЛА и наземных систем вооружения до тылового обеспечения.
- В будущем в системе будет расширен перечень доступных функций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шмигаля може йти!
От що тепер Альбертичу робити, що трансформувати???
Хто ж так робить?