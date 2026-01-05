РУС
517 9

В ВСУ официально заработала цифровая система управления логистическим обеспечением, - Шмыгаль

В ВСУ внедрили электронное управление логистикой

Отныне система Управления логистическим обеспечением официально работает в армии и используется для управления логистикой, закупками и финансами.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Система переведена в постоянную эксплуатацию

"Министерство обороны перевело цифровую систему Управления логистическим обеспечением в постоянную эксплуатацию. Отныне она официально работает в армии и используется для управления логистикой, закупками и финансами", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, вооруженные силы получили единую экосистему управления ресурсами — от стратегического уровня до каждой воинской части.

"Она автоматизирует процессы оборонных закупок и финансовый учет. Это быстрый инструмент, который минимизирует бюрократию и делает управление ресурсами удобным и прозрачным", - отметил министр.

Читайте также: Приоритеты цифровой трансформации армии: сервисы, вооружение, боевые системы, - Шмыгаль

Система построена на базе SAP

Отмечается, что система построена на базе SAP — решения для управления оборонными ресурсами, которое используют более 90% армий стран НАТО.

"Это дает возможность в реальном времени видеть доступные ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных", - рассказал глава Минобороны.

  • Сейчас в системе уже работают более 1000 воинских частей.
  • Она охватывает ключевые направления - от БПЛА и наземных систем вооружения до тылового обеспечения.
  • В будущем в системе будет расширен перечень доступных функций.

Читайте также: ОПК Украины за время полномасштабной войны увеличил возможности в 35 раз, - Минобороны

Минобороны (9713) диджитализация (231) Шмыгаль Денис (2943)
Шмигаля зробив свою справу,
Шмигаля може йти!
05.01.2026 18:33 Ответить
В зараз покерує Міша Федоров!
05.01.2026 18:36 Ответить
Міша Міндічевич чи Міша Альбертович? Та "какая разніца" - одне кодло!
05.01.2026 19:43 Ответить
А чи має доступ до тої системи агент ФСБ ?
05.01.2026 18:39 Ответить
Молодець, шмигалье. Все, все докладай прямо в Кремль. У нас епоха потужних балаболов.
05.01.2026 18:48 Ответить
Як були кляті журнали так вони і лишились, нікуди нажаль не ділись... Перемога бл
05.01.2026 18:55 Ответить
Боже, яких мразотників обрали та призначили - військові вже четвертий рік, за оте оте своє фінансове своє забеспечення купують на фронт все - і ремонт техніки, і броню, і аптечки, їжу, і дрони.... Тварини зелені кончені. Там з тих боьових залишається 700-800 гривень. А коли поранення - за штат. Загинув - родичі нічого не отримують. Нашо така влада - та шоб у маскву міліони доларів заносити. Гидотна країна.
05.01.2026 19:05 Ответить
А скільки додалось журналів обліку та щоденних табличок Excel до цієї системи управління?
05.01.2026 19:48 Ответить
Деніска, навіщо контору спалив?
От що тепер Альбертичу робити, що трансформувати???
Хто ж так робить?
05.01.2026 20:08 Ответить
 
 