В ВСУ официально заработала цифровая система управления логистическим обеспечением, - Шмыгаль

Отныне система Управления логистическим обеспечением официально работает в армии и используется для управления логистикой, закупками и финансами.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Система переведена в постоянную эксплуатацию

"Министерство обороны перевело цифровую систему Управления логистическим обеспечением в постоянную эксплуатацию. Отныне она официально работает в армии и используется для управления логистикой, закупками и финансами", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, вооруженные силы получили единую экосистему управления ресурсами — от стратегического уровня до каждой воинской части.

"Она автоматизирует процессы оборонных закупок и финансовый учет. Это быстрый инструмент, который минимизирует бюрократию и делает управление ресурсами удобным и прозрачным", - отметил министр.

Система построена на базе SAP

Отмечается, что система построена на базе SAP — решения для управления оборонными ресурсами, которое используют более 90% армий стран НАТО.

"Это дает возможность в реальном времени видеть доступные ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных", - рассказал глава Минобороны.

Сейчас в системе уже работают более 1000 воинских частей.

Она охватывает ключевые направления - от БПЛА и наземных систем вооружения до тылового обеспечения.

В будущем в системе будет расширен перечень доступных функций.

