Приоритеты цифровой трансформации войска: сервисы, вооружение, боевые системы, - Шмыгаль

Минобороны формирует армейскую IT-вертикаль: более 7 тысяч цифровых офицеров будут работать в каждом подразделении и помогать внедрять технологические решения — от цифровых сервисов для военных до систем управления боем и логистикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля, об этом он рассказал во время выступления на форуме Digital Defence. Рассказал также о других решениях, которые меняют ход войны и делают украинскую армию сильнее и успешнее.

Наш первый приоритет — это люди.

Внедряем цифровые сервисы для военнообязанных и для защитников.

В "Резерв+" доступны услуги от электронных направлений на ВЛК до оформления отсрочек в режиме онлайн.

В экосистеме "Армия+" уже более 55 тыс. переводов между подразделениями, 1,2 млн электронных рапортов.

Наш второй приоритет — оружие.

Уже 144 тыс. единиц техники поступило в войска через DOT-Chain Defence. Сейчас маркетплейс доступен 184 бригадам ВСУ и 2 корпусам Национальной гвардии.

Наш третий приоритет — система.

Одно из важнейших решений — боевая система DELTA. Благодаря технологиям ИИ наши воины ежедневно поражают более 2 тыс. вражеских целей.

Создали систему "Импульс", которая будет работать в каждой воинской части ВСУ, а в перспективе — будет интегрирована с "Армией+" и другими системами.

Цифровизация логистики — это система SAP.

Медицинская информационная система, через которую оказывается помощь и медицинское обеспечение военнослужащих.

"Спасибо разработчикам цифровых оборонных решений для Сил обороны, а также тем, кто внедряет эти решения на практике", - рассказал Шмыгаль.