Приоритеты цифровой трансформации войска: сервисы, вооружение, боевые системы, - Шмыгаль
Минобороны формирует армейскую IT-вертикаль: более 7 тысяч цифровых офицеров будут работать в каждом подразделении и помогать внедрять технологические решения — от цифровых сервисов для военных до систем управления боем и логистикой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля, об этом он рассказал во время выступления на форуме Digital Defence. Рассказал также о других решениях, которые меняют ход войны и делают украинскую армию сильнее и успешнее.
Наш первый приоритет — это люди.
Внедряем цифровые сервисы для военнообязанных и для защитников.
- В "Резерв+" доступны услуги от электронных направлений на ВЛК до оформления отсрочек в режиме онлайн.
- В экосистеме "Армия+" уже более 55 тыс. переводов между подразделениями, 1,2 млн электронных рапортов.
Наш второй приоритет — оружие.
- Уже 144 тыс. единиц техники поступило в войска через DOT-Chain Defence. Сейчас маркетплейс доступен 184 бригадам ВСУ и 2 корпусам Национальной гвардии.
Наш третий приоритет — система.
- Одно из важнейших решений — боевая система DELTA. Благодаря технологиям ИИ наши воины ежедневно поражают более 2 тыс. вражеских целей.
- Создали систему "Импульс", которая будет работать в каждой воинской части ВСУ, а в перспективе — будет интегрирована с "Армией+" и другими системами.
- Цифровизация логистики — это система SAP.
- Медицинская информационная система, через которую оказывается помощь и медицинское обеспечение военнослужащих.
"Спасибо разработчикам цифровых оборонных решений для Сил обороны, а также тем, кто внедряет эти решения на практике", - рассказал Шмыгаль.
а хлопці на передку у крові і багнюці