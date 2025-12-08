РУС
Приоритеты цифровой трансформации войска: сервисы, вооружение, боевые системы, - Шмыгаль

От "Армии+" до DELTA: какие продукты уже работают и что меняют для ВСУ

Минобороны формирует армейскую IT-вертикаль: более 7 тысяч цифровых офицеров будут работать в каждом подразделении и помогать внедрять технологические решения — от цифровых сервисов для военных до систем управления боем и логистикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля, об этом он рассказал во время выступления на форуме Digital Defence. Рассказал также о других решениях, которые меняют ход войны и делают украинскую армию сильнее и успешнее.

Наш первый приоритет — это люди.

Внедряем цифровые сервисы для военнообязанных и для защитников.

  •  В "Резерв+" доступны услуги от электронных направлений на ВЛК до оформления отсрочек в режиме онлайн.
  • В экосистеме "Армия+" уже более 55 тыс. переводов между подразделениями, 1,2 млн электронных рапортов.

Читайте также: Правительство одобрило законопроект о новых мотивационных контрактах для ВСУ. Что это предусматривает? ИНФОГРАФИКА

Наш второй приоритет — оружие.

  •  Уже 144 тыс. единиц техники поступило в войска через DOT-Chain Defence. Сейчас маркетплейс доступен 184 бригадам ВСУ и 2 корпусам Национальной гвардии.

Наш третий приоритет — система.

  • Одно из важнейших решений — боевая система DELTA. Благодаря технологиям ИИ наши воины ежедневно поражают более 2 тыс. вражеских целей.
  • Создали систему "Импульс", которая будет работать в каждой воинской части ВСУ, а в перспективе — будет интегрирована с "Армией+" и другими системами.
  • Цифровизация логистики — это система SAP.
  • Медицинская информационная система, через которую оказывается помощь и медицинское обеспечение военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Силах безопасности и обороны появится 7 тысяч цифровых офицеров, - Федоров

"Спасибо разработчикам цифровых оборонных решений для Сил обороны, а также тем, кто внедряет эти решения на практике", - рассказал Шмыгаль.

Топ комментарии
+3
і піздьож !
показать весь комментарий
08.12.2025 18:24 Ответить
+3
І буде бусифікація цифрова? Ця Шмаркля розуміє що тороче?! Яка нафіг цифровізація якщо у зсу совком тхне!
показать весь комментарий
08.12.2025 18:25 Ответить
+3
я так бачу що Зельоним Гнидам головне картинку створити ..темінь.. підсвітка..тризуби .. і вони всі такіє красівиє у чорному *****

а хлопці на передку у крові і багнюці
показать весь комментарий
08.12.2025 18:27 Ответить
