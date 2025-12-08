Пріоритети цифрової трансформації війська: сервіси, озброєння, бойові системи, - Шмигаль
Міноборони формує армійську IT-вертикаль: понад 7 тисяч цифрових офіцерів працюватимуть у кожному підрозділі та допомагатимуть впроваджувати технологічні рішення — від цифрових сервісів для військових до систем управління боєм і логістикою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра оборони Дениса Шмигаля, про це він розповів під час виступу на форумі Digital Defence. Розповів також про інші рішення, які змінюють хід війни та роблять українську армію сильнішою та успішнішою.
Наш перший пріоритет — це люди.
Впроваджуємо цифрові сервіси для військовозобов’язаних і для захисників.
- У "Резерв+" доступні послуги від електронних направлень на ВЛК до оформлення відстрочок в режимі онлайн.
- В екосистемі "Армія+" маємо вже понад 55 тис. переведень між підрозділами, 1,2 млн електронних рапортів.
Наш другий пріоритет — зброя.
- Уже 144 тис. одиниць техніки надійшло до війська через DOT-Chain Defence. Зараз маркетплейс доступний 184 бригадам ЗСУ та 2 корпусам Національної гвардії.
Наш третій пріоритет — система.
- Одне з найважливіших рішень – бойова система DELTA. Завдяки технологіям ШІ наші воїни щодня вражають понад 2 тис. ворожих цілей.
- Створили систему "Імпульс", яка працюватиме в кожній військовій частині ЗСУ, а у перспективі — буде інтегрована з "Армією+" та іншими системами.
- Цифровізація логістики — це система SAP.
- Медична інформаційна система, через яку надається допомога й медичне забезпечення військовослужбовців.
"Дякую розробникам цифрових оборонних рішень для Сил оборони, а також тим, хто впроваджує ці рішення на практиці", - розповів Шмигаль.
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а хлопці на передку у крові і багнюці