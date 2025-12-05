УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15592 відвідувача онлайн
Новини Контракти для ЗСУ
5 262 27

Уряд схвалив законопроєкт про нові мотиваційні контракти для ЗСУ. Що передбачає?. ІНФОГРАФІКА

Мотиваційні контракти в ЗСУ: уряд схвалив новий законопроєкт
Фото: Міноборони

5 грудня Кабмін затвердив та спрямовує до Верховної Ради законопроєкт, що впроваджує мотиваційні контракти у Збройних силах України. У ньому, зокрема, гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат для військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передбачають нові контракти для ЗСУ

Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Згідно з ухваленим законопроєктом, можливість укладати контракти у ЗСУ з підвищеними мотиваційними чинниками надаватиметься:

  • військовозобов'язаним, які перебувають у запасі;
  • військовослужбовцям, які проходять службу за призовом під час мобілізації.

Контракти також пропонуються для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зарплату військовим у 2026 році не підвищать, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Терміни служби та фінансові бонуси

Законопроєкт передбачає більш гнучкі строки контрактів під час особливого періоду.

  • Термін контрактів — від 1 до 5 років.
  • Наступні контракти - від 1 до 10 років (але не більше граничного віку перебування на військовій службі).
  • Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років.

Це забезпечить військовослужбовцям необхідний час для відпочинку, відновлення та проходження медико-соціальної реабілітації, пояснили у Міноборони.

Детальніше про мотиваційні контракти на інфографіці оборонного відомства:

Мотиваційні контракти в ЗСУ: уряд схвалив новий законопроєкт
Мотиваційні контракти в ЗСУ: уряд схвалив новий законопроєкт

Також читайте: Рада підтримала відстрочку від мобілізації для військових, що рік відслужили за контрактом "18-24"

Автор: 

контракт (470) Міноборони (7891) ЗСУ (8855) Шмигаль Денис (4941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Очевидно, що найбільшою мотивацією для бійців стало підвищення зарплат депутатам!
показати весь коментар
05.12.2025 18:33 Відповісти
+7
Це замість підвищення зарплати ? Чи тільки я нових цифр не бачу і це вже все було
показати весь коментар
05.12.2025 18:25 Відповісти
+7
Підвищені мотиваційні обіцянки
показати весь коментар
05.12.2025 18:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це замість підвищення зарплати ? Чи тільки я нових цифр не бачу і це вже все було
показати весь коментар
05.12.2025 18:25 Відповісти
Чергова маячня влади Зеленського, повне нерозуміння ситуації на фронті та в країні, черговий пустий документ який не наповнений реальним змістом та реальною ідеєю, просто зробили щоб було щось. Я мобілізований, для мене який сенс підписувати контракт? Ніякого. Якщо війна закінчиться завтра, я протягом року демобілізуюсь, а якщо я підпишу контракт я змушений буду ще кілька років відслужити. Де хоч якась логіка? Хоч елементарна логіка є у цієї влади, чи вона взагалі тупа?
показати весь коментар
05.12.2025 19:03 Відповісти
подписывайте на 1 год...а вот что делать куче народу, и рядовым и офицерам, которые пошли по мобилизации (как объясняли в ТЦК "так быстрее и проще), и кто шел на контракт, бо не было 27 лет, а потом подпишите в части, они в пролете уже????
показати весь коментар
05.12.2025 19:24 Відповісти
Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Дядя ВОВА ти дурак?
показати весь коментар
05.12.2025 18:27 Відповісти
Грошове забезпечення солдата! - огласіть весь список
показати весь коментар
05.12.2025 18:27 Відповісти
Раніше було не щомісячне, а за бажанням командира. Тому ЗП щомісяця це вже мотивація, на думку Шмигаля.
показати весь коментар
05.12.2025 18:31 Відповісти
А як ті хто вже служать 2 роки і більше. Мотивація не потрібна?
показати весь коментар
05.12.2025 18:28 Відповісти
перезаключення контракту

.
показати весь коментар
05.12.2025 18:33 Відповісти
В мене контракт до оголошення мобілізації. Тобто на мене можна покласти хер? бо я і так піздєц який вмотивований.
показати весь коментар
05.12.2025 21:54 Відповісти
Підвищені мотиваційні обіцянки
показати весь коментар
05.12.2025 18:29 Відповісти
головний мотиваційний контракт для ЗСУ - призначення головнокомандуючим

Генерала Драпатого !

бо якщо буде й далі в Війську бардак про-сирського, то ніякі гроші не допоможуть Воїну ні в наступі, ні під час відходу, ні при евакуації при поранені

.
показати весь коментар
05.12.2025 18:30 Відповісти
Можна Залужного вернуть,а Драпатого на место Сырского где он был когда руководил Залужный
показати весь коментар
05.12.2025 18:43 Відповісти
люди мають рости:

Залужний - президент, верховний головнокомандувач

Драпатий - головнокомандуючий

.
показати весь коментар
05.12.2025 18:50 Відповісти
Це називається на чужому х... в рай в'їхати.Нічого не сказано за умови зарплати і інше.
показати весь коментар
05.12.2025 18:31 Відповісти
А в ТЦК все розкажуть...
показати весь коментар
05.12.2025 18:53 Відповісти
Очевидно, що найбільшою мотивацією для бійців стало підвищення зарплат депутатам!
показати весь коментар
05.12.2025 18:33 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2025 19:25 Відповісти
Не забудьте що це з дорученням найпотужнішої бубачкі.💪
показати весь коментар
05.12.2025 18:38 Відповісти
А шо с тими хто "відконтрачів" вже 4 роки? А хто 10 років? Цих "дурачків" як всігда прокидали?
показати весь коментар
05.12.2025 18:42 Відповісти
Для того, щоб дати відпочинок тим, хто зараз на фронті, треба набрати нових контрактників. А коли буде зміна - можно демобілізовувати тих, хто зараз на фронті. Чи ви пропонуєте все навпаки зробити?
показати весь коментар
05.12.2025 18:54 Відповісти
Та ні. Це така спроба мотивації для переходу мобілізованих на контракт. Щоби поступово зняти напругу в армії.
Але для впровадження такої системи як вбачається, вноситимуть зміни до закону про військову службу в частині, що автоматично продовжує строк дії всіх контрактів аж до завершення режиму воєнного стану і оголошення демобілізації. І тут буде сегрегація між старими, простроченими контрактами, і новими.
Тож буде вибір : або залишатись й далі на попередніх умовах без обмеження строку служби, або підписати новий контракт на 2 роки і очікувати на звільнення в 2028-му році й відстрочку 12 місяців.
показати весь коментар
05.12.2025 19:02 Відповісти
контракти, зарплати і пенсії для сууддів(пдорасів в мантіях) більш привабливі.
показати весь коментар
05.12.2025 18:54 Відповісти
Учителям повысили зарплаты. А солдатам нет. Говорят средств нет. А вы потрусите окружение Зеленского. Из их карманов могут миллиарды посыпаться...
показати весь коментар
05.12.2025 18:54 Відповісти
а тех кто сейчас на контракте или подписывают до принятия - прокатываются?)))
показати весь коментар
05.12.2025 19:17 Відповісти
А ті хто з 2022 або ще з 2014 воюють - лохи і раби, так виходить?
показати весь коментар
05.12.2025 20:29 Відповісти
Я просто сміюсь, крізь сльози...
показати весь коментар
05.12.2025 23:35 Відповісти
Правди Не Було І не Буде...не продумано від Слова Зовсім, Як бути Дідам Котрим 59 і залишилось Від 8 до 6 сти Місяців до Пенсійного Повноліття... Не Ховались Не Відмовлялись і служимо з 2022 не В тилових Частинах і не на Блок Постах.
показати весь коментар
10.12.2025 08:49 Відповісти
 
 