Уряд схвалив законопроєкт про нові мотиваційні контракти для ЗСУ. Що передбачає?. ІНФОГРАФІКА

Фото: Міноборони

5 грудня Кабмін затвердив та спрямовує до Верховної Ради законопроєкт, що впроваджує мотиваційні контракти у Збройних силах України. У ньому, зокрема, гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат для військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Що передбачають нові контракти для ЗСУ

Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Згідно з ухваленим законопроєктом, можливість укладати контракти у ЗСУ з підвищеними мотиваційними чинниками надаватиметься:

військовозобов'язаним, які перебувають у запасі;

військовослужбовцям, які проходять службу за призовом під час мобілізації.

Контракти також пропонуються для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших.

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Терміни служби та фінансові бонуси

Законопроєкт передбачає більш гнучкі строки контрактів під час особливого періоду.

Термін контрактів — від 1 до 5 років.

Наступні контракти - від 1 до 10 років (але не більше граничного віку перебування на військовій службі).

Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років.

Це забезпечить військовослужбовцям необхідний час для відпочинку, відновлення та проходження медико-соціальної реабілітації, пояснили у Міноборони.

Детальніше про мотиваційні контракти на інфографіці оборонного відомства:





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