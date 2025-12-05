Уряд схвалив законопроєкт про нові мотиваційні контракти для ЗСУ. Що передбачає?. ІНФОГРАФІКА
5 грудня Кабмін затвердив та спрямовує до Верховної Ради законопроєкт, що впроваджує мотиваційні контракти у Збройних силах України. У ньому, зокрема, гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат для військовослужбовців.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Що передбачають нові контракти для ЗСУ
Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням президента України Володимира Зеленського.
Згідно з ухваленим законопроєктом, можливість укладати контракти у ЗСУ з підвищеними мотиваційними чинниками надаватиметься:
- військовозобов'язаним, які перебувають у запасі;
- військовослужбовцям, які проходять службу за призовом під час мобілізації.
Контракти також пропонуються для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших.
Терміни служби та фінансові бонуси
Законопроєкт передбачає більш гнучкі строки контрактів під час особливого періоду.
- Термін контрактів — від 1 до 5 років.
- Наступні контракти - від 1 до 10 років (але не більше граничного віку перебування на військовій службі).
- Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років.
Це забезпечить військовослужбовцям необхідний час для відпочинку, відновлення та проходження медико-соціальної реабілітації, пояснили у Міноборони.
Детальніше про мотиваційні контракти на інфографіці оборонного відомства:
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Генерала Драпатого !
бо якщо буде й далі в Війську бардак про-сирського, то ніякі гроші не допоможуть Воїну ні в наступі, ні під час відходу, ні при евакуації при поранені
.
Залужний - президент, верховний головнокомандувач
Драпатий - головнокомандуючий
.
Але для впровадження такої системи як вбачається, вноситимуть зміни до закону про військову службу в частині, що автоматично продовжує строк дії всіх контрактів аж до завершення режиму воєнного стану і оголошення демобілізації. І тут буде сегрегація між старими, простроченими контрактами, і новими.
Тож буде вибір : або залишатись й далі на попередніх умовах без обмеження строку служби, або підписати новий контракт на 2 роки і очікувати на звільнення в 2028-му році й відстрочку 12 місяців.