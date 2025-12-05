РУС
Правительство одобрило законопроект о новых мотивационных контрактах для ВСУ. Что он предусматривает?. ИНФОГРАФИКА

Мотивационные контракты в ВСУ: правительство одобрило новый законопроект
Фото: Міноборони

5 декабря Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду законопроект, вводящий мотивационные контракты в Вооруженных силах Украины. В нем, в частности, гарантированы четкие сроки службы и повышение выплат для военнослужащих.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предусматривают новые контракты для ВСУ

Законопроект разработан Министерством обороны по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно принятому законопроекту, возможность заключать контракты в ВСУ с повышенными мотивационными факторами будет предоставляться:

  • военнообязанным, находящимся в запасе;
  • военнослужащим, проходящим службу по призыву во время мобилизации.

Контракты также предлагаются для солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зарплату военным в 2026 году не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль

Сроки службы и финансовые бонусы

Законопроект предусматривает более гибкие сроки контрактов во время особого периода.

  • Срок контрактов — от 1 до 5 лет.
  • Следующие контракты — от 1 до 10 лет (но не более предельного возраста пребывания на военной службе).
  • Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при условии его заключения на 2-5 лет.

Это обеспечит военнослужащим необходимое время для отдыха, восстановления и прохождения медико-социальной реабилитации, пояснили в Минобороны.

Подробнее о мотивационных контрактах на инфографике оборонного ведомства:

Читайте также: Рада поддержала отсрочку от мобилизации для военных, отслуживших год по контракту "18-24"

Автор: 

контракт (456) Минобороны (9674) ВСУ (7147) Шмыгаль Денис (2916)
+1
Грошове забезпечення солдата! - огласіть весь список
05.12.2025 18:27 Ответить
+1
Підвищені мотиваційні обіцянки
05.12.2025 18:29 Ответить
+1
головний мотиваційний контракт для ЗСУ - призначення головнокомандуючим

Генерала Драпатого !

бо якщо буде й далі в Війську бардак про-сирського, то ніякі гроші не допоможуть Воїну ні в наступі, ні під час відходу, ні при евакуації при поранені

.
05.12.2025 18:30 Ответить
Це замість підвищення зарплати ? Чи тільки я нових цифр не бачу і це вже все було
05.12.2025 18:25 Ответить
Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Дядя ВОВА ти дурак?
05.12.2025 18:27 Ответить
Грошове забезпечення солдата! - огласіть весь список
05.12.2025 18:27 Ответить
Раніше було не щомісячне, а за бажанням командира. Тому ЗП щомісяця це вже мотивація, на думку Шмигаля.
05.12.2025 18:31 Ответить
А як ті хто вже служать 2 роки і більше. Мотивація не потрібна?
05.12.2025 18:28 Ответить
перезаключення контракту

.
05.12.2025 18:33 Ответить
Підвищені мотиваційні обіцянки
05.12.2025 18:29 Ответить
головний мотиваційний контракт для ЗСУ - призначення головнокомандуючим

Генерала Драпатого !

бо якщо буде й далі в Війську бардак про-сирського, то ніякі гроші не допоможуть Воїну ні в наступі, ні під час відходу, ні при евакуації при поранені

.
05.12.2025 18:30 Ответить
Можна Залужного вернуть,а Драпатого на место Сырского где он был когда руководил Залужный
05.12.2025 18:43 Ответить
люди мають рости:

Залужний - президент, верховний головнокомандувач

Драпатий - головнокомандуючий

.
05.12.2025 18:50 Ответить
Це називається на чужому х... в рай в'їхати.Нічого не сказано за умови зарплати і інше.
05.12.2025 18:31 Ответить
А в ТЦК все розкажуть...
05.12.2025 18:53 Ответить
Очевидно, що найбільшою мотивацією для бійців стало підвищення зарплат депутатам!
05.12.2025 18:33 Ответить
Не забудьте що це з дорученням найпотужнішої бубачкі.💪
05.12.2025 18:38 Ответить
А шо с тими хто "відконтрачів" вже 4 роки? А хто 10 років? Цих "дурачків" як всігда прокидали?
05.12.2025 18:42 Ответить
Для того, щоб дати відпочинок тим, хто зараз на фронті, треба набрати нових контрактників. А коли буде зміна - можно демобілізовувати тих, хто зараз на фронті. Чи ви пропонуєте все навпаки зробити?
05.12.2025 18:54 Ответить
контракти, зарплати і пенсії для сууддів(пдорасів в мантіях) більш привабливі.
05.12.2025 18:54 Ответить
Учителям повысили зарплаты. А солдатам нет. Говорят средств нет. А вы потрусите окружение Зеленского. Из их карманов могут миллиарды посыпаться...
05.12.2025 18:54 Ответить
 
 