Правительство одобрило законопроект о новых мотивационных контрактах для ВСУ. Что он предусматривает?. ИНФОГРАФИКА

Фото: Міноборони

5 декабря Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду законопроект, вводящий мотивационные контракты в Вооруженных силах Украины. В нем, в частности, гарантированы четкие сроки службы и повышение выплат для военнослужащих.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предусматривают новые контракты для ВСУ

Законопроект разработан Министерством обороны по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно принятому законопроекту, возможность заключать контракты в ВСУ с повышенными мотивационными факторами будет предоставляться:

военнообязанным, находящимся в запасе;

военнослужащим, проходящим службу по призыву во время мобилизации.

Контракты также предлагаются для солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зарплату военным в 2026 году не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль

Сроки службы и финансовые бонусы

Законопроект предусматривает более гибкие сроки контрактов во время особого периода.

Срок контрактов — от 1 до 5 лет.

Следующие контракты — от 1 до 10 лет (но не более предельного возраста пребывания на военной службе).

Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при условии его заключения на 2-5 лет.

Это обеспечит военнослужащим необходимое время для отдыха, восстановления и прохождения медико-социальной реабилитации, пояснили в Минобороны.

Подробнее о мотивационных контрактах на инфографике оборонного ведомства:





Читайте также: Рада поддержала отсрочку от мобилизации для военных, отслуживших год по контракту "18-24"