Правительство одобрило законопроект о новых мотивационных контрактах для ВСУ. Что он предусматривает?. ИНФОГРАФИКА
5 декабря Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду законопроект, вводящий мотивационные контракты в Вооруженных силах Украины. В нем, в частности, гарантированы четкие сроки службы и повышение выплат для военнослужащих.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Что предусматривают новые контракты для ВСУ
Законопроект разработан Министерством обороны по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Согласно принятому законопроекту, возможность заключать контракты в ВСУ с повышенными мотивационными факторами будет предоставляться:
- военнообязанным, находящимся в запасе;
- военнослужащим, проходящим службу по призыву во время мобилизации.
Контракты также предлагаются для солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других.
Сроки службы и финансовые бонусы
Законопроект предусматривает более гибкие сроки контрактов во время особого периода.
- Срок контрактов — от 1 до 5 лет.
- Следующие контракты — от 1 до 10 лет (но не более предельного возраста пребывания на военной службе).
- Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при условии его заключения на 2-5 лет.
Это обеспечит военнослужащим необходимое время для отдыха, восстановления и прохождения медико-социальной реабилитации, пояснили в Минобороны.
Подробнее о мотивационных контрактах на инфографике оборонного ведомства:
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Генерала Драпатого !
бо якщо буде й далі в Війську бардак про-сирського, то ніякі гроші не допоможуть Воїну ні в наступі, ні під час відходу, ні при евакуації при поранені
.
Залужний - президент, верховний головнокомандувач
Драпатий - головнокомандуючий
.