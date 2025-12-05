Зарплату военным в 2026 году не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль

В 2026 году в Госбюджете не предусмотрено повышение зарплат военнослужащим. Зато появятся контракты с улучшенными условиями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня правительство рассмотрит законопроект о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы.

Зарплата военных

"Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения в 2026 году не предусматривается.

Мы предусматриваем введение новой формы, контрактной, которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих, в частности - для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме, получать по ним больше средств", - пояснил министр.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.

После этого ряд нардепов, политиков и активистов критиковали главную смету страны, поскольку там не было никаких предпосылок для повышения зарплаты украинским военным.

