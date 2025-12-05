РУС
Зарплату военным в 2026 году не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль

Зарплату военным не повысят в 2026 году: заявление Шмыгаля

В 2026 году в Госбюджете не предусмотрено повышение зарплат военнослужащим. Зато появятся контракты с улучшенными условиями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня правительство рассмотрит законопроект о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы. 

Зарплата военных

"Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения в 2026 году не предусматривается.

Мы предусматриваем введение новой формы, контрактной, которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих, в частности - для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме, получать по ним больше средств", - пояснил министр.

Читайте: "ЕС" призвала Зеленского ветировать Госбюджет-2026: Нужно поднять зарплаты военным

Что предшествовало?

Также читайте: На "Единый марафон" в Госбюджете-2026 заложили более 1,5 млрд грн, - Железняк

+23
В давайте зп депутатам і шмигалям не підвищувати?
А, як альтернативу, пропонувати покращену камеру.
05.12.2025 14:52 Ответить
+17
на двушку на мацкву у зелених виродків гроши є
05.12.2025 14:49 Ответить
+16
Тебе на покращений контракт перевести. Кудись під Гуляйполе. Підар.
05.12.2025 14:52 Ответить
До середньоі з надбавками. А так, до мінімальноі зарплати шмиркалю. Внесіть там на всенародне голосування.
показать весь комментарий
05.12.2025 14:57 Ответить
А краще на фронт, на "0". Усі за рік стануть мильонерами
показать весь комментарий
05.12.2025 14:58 Ответить
Що ти здох гандон
показать весь комментарий
05.12.2025 14:52 Ответить
Гандони не здихають! По використанню іх викидають.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:00 Ответить
Може вистачить уже витрачати мільярди на марафон, кешбек, "зимову 1000", стратегічні комунікації, та на інші популістичні забаганки.
Пане "потужний", вашими же словами : " ПРИПИНІТЬ СРАЧ" !!!, у ваших владних коридорах.
показать весь комментарий
05.12.2025 14:52 Ответить
05.12.2025 15:02 Ответить
Ви б, виродки, бодай не піднімали платню депутатам.

Я розумію, що така економія погоди не зробила б.

Але принаймні показала б вашу солідарність з тими, хто ризикує своїм життям щоденно.

І ця свиня під назвою "шмиґаль" не прохопився навіть словом про це.
05.12.2025 14:53 Ответить
Але депутатам зарплату підвищать, на це гроші знайшли, вони ж важливіше за військових, на думку зеленої влади.
05.12.2025 14:53 Ответить
гниди
05.12.2025 14:54 Ответить
А що ж ти, ахметівське ніщо, робило, коли ставленики міндічів-єрмаків в уряді формували бюджет?
05.12.2025 14:54 Ответить
Депутат не має бути бідним, - нардеп Анатолій Бурміч пояснив, навіщо їм учора збільшили зарплати - https://streamable.com/gbng1k

Це чому військовим зарплатню не підвищили, а депутатам так.
05.12.2025 14:55 Ответить
Більшість людей в уряді, парламенті, в міністерствах не до війни, вони слабкі.
З ними втратимо частину України а потім і всю.
05.12.2025 14:58 Ответить
може тоді нехай і служат ті що контракти підписали? і ще, чому поліцаї по всі країні отримуют +30 тисяч а військові смокчут бамбук?
05.12.2025 14:59 Ответить
Тому що від преміальних не відмовились в поліціі. На скільки розказували. Основна частина.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:34 Ответить
Є місце корупціі.
05.12.2025 15:35 Ответить
зелені виродки
05.12.2025 14:59 Ответить
Тоді ***** собі підвищили? - а за захисників забули
05.12.2025 15:00 Ответить
Ти не міністр оборони,ганчірка ти підлогова об яку ЗЕлені гниди витирають ноги.На депутатів гроші є,на єдиний марафон є, на 1000 від ЗЕбіла є,на 3000 км по Україні є,на підвищення силовикам і правоохоронцям є.Ти головою повинен битись в пузо Стефанчука щоб захисникам підняти зарплату.
05.12.2025 15:04 Ответить
Падаль *****...ми програємо тільки із-за влади. На фронті пєчаль! А вони тільки кармани набивають щоб завчасно ******
05.12.2025 15:05 Ответить
Справедливо призначити Міністрові базову ЗП воїна, без надбавок і доплат. Тоді відкриє рота ….
05.12.2025 15:05 Ответить
Нагадати ЗЕбанутій плісняві, яка зарплата була у премєр міністра Яценюка, коли ВР вибрала його не цей пост? Так тоді не було війни, тоді Бандюкович розграбував Україну і Яценюк літав на закордонні переговори звичайним авіарейсом :
https://tsn.ua/groshi/u-kabmini-rozsekretili-zarplatu-yacenyuka-409915.html#:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%208526%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%E2%80%94%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
05.12.2025 15:06 Ответить
Зате двушку будуть гнати безперервно, покидьки зелені, я думаю сзч тільки збільшиться, це не спинити, краща демотивація!
05.12.2025 15:13 Ответить
какой хороший министр обороны, так беспокоится о своих подопечных, не обременяет их повышением зарплаты
05.12.2025 15:14 Ответить
Проте депутатам значно підвищили.
05.12.2025 15:15 Ответить
Повна дупа на фронті, дупа з мобілізацією, крадуть в зсу все що можуть а цей підарас Шмаркліна каже все нормально, все чудово, скільки синів в тебе воює покидьок? Зараз така ситуація як восени 2013 року , влада в кавичках офуїла.
05.12.2025 15:16 Ответить
Чому в три рази підвищили зарплату депутаторів?
05.12.2025 15:16 Ответить
Гроші на забеспечення депутатської діяльності, а не зарплату. Що геть не скасовує суті питання.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:28 Ответить
Цивільні прошу вас, зробіть щось з цими ********** там на банковій, ми тут не витримуємо!!! А вони думають не за Україну а за свої кармани. Прошу вас збиріттся, бо нам кізда всім!!!!
05.12.2025 15:17 Ответить
У них відповідь одна, підганяють бус і пакують, знайомий військовий каже присилають навіть інвалідів другої групи в навіть з відкритою формою тубіка, це якийсь пиз**ць
показать весь комментарий
05.12.2025 15:27 Ответить
"Будуть контракти з поліпшеними обіцянками", - заявив Шмигаль.
05.12.2025 15:22 Ответить
міністр оборони шмиргаль, куєсос кремлівський, іді к йбєнєй матірі.
05.12.2025 15:29 Ответить
Аж цікаво що там за покращені умови ? А то ось є у контрактників право на компенсацію зйомк житла , і багато хто хм користується?
05.12.2025 15:34 Ответить
Спасибі що підаріли військовим підарок на весь наступний рік. Отак же ж з урахуванням інфляції яка з'їла половину розміру виплат вони вас і захищать будуть.
05.12.2025 15:34 Ответить
А "контракти із покращеними умовами."... це для таких як дєрьмак і суддя пелих з рилом свині....
05.12.2025 15:35 Ответить
Сволота лиса. От істинне лице влади. Депутатам підвищили, вчителям підвищили, а військовим не передбачено? Який цинізм ! А свої контракти засунь собі в одне місце. Це чистий шантаж, бо якщо солдат не захоче підписувати контракт, бо це його право, то чому він має отримувати копійки? Крім того, відрахування у пенсійний фонд на майбутню пенсію ідуть саме з грошового забезпечення, а не з додаткових виплат, а це грошове забезпечення зараз знущально мізерне у солдатів. Так що це просто знущання з боку влади.
05.12.2025 15:36 Ответить
Так в нього все в шоколаді, рідня пристроєна на теплі посади, сини не воюють де небезпечно, лаве рубають , в них все чудово.
05.12.2025 15:39 Ответить
 
 