Зарплату военным в 2026 году не повысят, но будут контракты с улучшенными условиями, - Шмыгаль
В 2026 году в Госбюджете не предусмотрено повышение зарплат военнослужащим. Зато появятся контракты с улучшенными условиями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Денис Шмыгаль.
По его словам, сегодня правительство рассмотрит законопроект о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы.
Зарплата военных
"Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения в 2026 году не предусматривается.
Мы предусматриваем введение новой формы, контрактной, которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих, в частности - для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме, получать по ним больше средств", - пояснил министр.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2026 год.
- После этого ряд нардепов, политиков и активистов критиковали главную смету страны, поскольку там не было никаких предпосылок для повышения зарплаты украинским военным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А, як альтернативу, пропонувати покращену камеру.
Пане "потужний", вашими же словами : " ПРИПИНІТЬ СРАЧ" !!!, у ваших владних коридорах.
Я розумію, що така економія погоди не зробила б.
Але принаймні показала б вашу солідарність з тими, хто ризикує своїм життям щоденно.
І ця свиня під назвою "шмиґаль" не прохопився навіть словом про це.
Це чому військовим зарплатню не підвищили, а депутатам так.
З ними втратимо частину України а потім і всю.
https://tsn.ua/groshi/u-kabmini-rozsekretili-zarplatu-yacenyuka-409915.html#:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%208526%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%E2%80%94%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96