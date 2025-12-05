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Зарплату військовим у 2026 році не підвищать, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль
У 2026 році в Держбюджеті не передбачено підвищення зарплат військовослужбовцям. Натомість з'являться контракти із покращеними умовами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, сьогодні уряд розгляне законопроєкт про запровадження додаткових змін в контрактну форму служби.
Зарплата військових
"Проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення у 2026 році не передбачається.
Ми передбачаємо запровадження нової форми, контрактної, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для діючих військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів", - пояснив міністр.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
- Після цього низка нардепів, політиків та активістів критикували головний кошторис країни, оскільки там не було жодних передумов для підвищення зарплати українським військовим.
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Топ коментарі
+50 Oleksii Magas
показати весь коментар05.12.2025 14:52 Відповісти Посилання
+41 Деніс Войцеховський
показати весь коментар05.12.2025 14:52 Відповісти Посилання
+40 Roman Stambul
показати весь коментар05.12.2025 14:49 Відповісти Посилання
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А, як альтернативу, пропонувати покращену камеру.
Пане "потужний", вашими же словами : " ПРИПИНІТЬ СРАЧ" !!!, у ваших владних коридорах.
Я розумію, що така економія погоди не зробила б.
Але принаймні показала б вашу солідарність з тими, хто ризикує своїм життям щоденно.
І ця свиня під назвою "шмиґаль" не прохопився навіть словом про це.
Це чому військовим зарплатню не підвищили, а депутатам так.
З ними втратимо частину України а потім і всю.
https://tsn.ua/groshi/u-kabmini-rozsekretili-zarplatu-yacenyuka-409915.html#:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%208526%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%E2%80%94%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
Водночас народні обранці тихо, без публічного обговорення заклали кошти на збільшення втричі фонду депутатських повноважень - до 199 тисяч грн на місяць.
На кожного вічного депутанта.
А уж потом, по остатку - всем остальным по мере необходимости.
А Шмыгаль как всегда, запрягает телегу впереди лошади.
Дурак? Не думаю. Явно прослеживается определенная линия.
Да и Зеленский патриота Украины на должности премьера страны не держал бы.
Точно также как и в ОП нет этнических украинцев.
Чудом по настоянию Великобритании Зеленский был вынужден назначить Главнокомандующим Залужного.
Но при первой же возможности Зеленский его убрал. Причем со всем Генштабом, боевыми офицерами воевавшими с 2014 года.
А назначил преподавателей военных вузов, "не нюхавших пороха".
Поэтому и имеем то, что имеем.
Що робити?
Вказівка зеленим проголосувати ганебний бюджет, а потім боневтік його героїчно заветує.
"бубочка маладєц! Бачте яка верховна рада гниди! Куди ж ми без боневтіка?"
Отакий розвод лохів.
Вони у захваті, мотивація аж зашкалює.
Виходимо на принцип забезпечення армії як у папірєдніків.