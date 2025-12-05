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Новини Бюджет-2026
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Зарплату військовим у 2026 році не підвищать, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Зарплату військовим не підвищать у 2026 році: заява Шмигаля

У 2026 році в Держбюджеті не передбачено підвищення зарплат військовослужбовцям. Натомість з'являться контракти із покращеними умовами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

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За його словами, сьогодні уряд розгляне законопроєкт про запровадження додаткових змін в контрактну форму служби. 

Зарплата військових

"Проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення у 2026 році не передбачається.

Ми передбачаємо запровадження нової форми, контрактної, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для діючих військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів", - пояснив міністр.

Читайте: "ЄС" закликала Зеленського ветувати Держбюджет-2026: Треба підняти зарплати військовим

Що передувало?

Автор: 

військовослужбовці (5242) зарплата (2330) Шмигаль Денис (4940)
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Топ коментарі
+50
В давайте зп депутатам і шмигалям не підвищувати?
А, як альтернативу, пропонувати покращену камеру.
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05.12.2025 14:52 Відповісти
+41
Тебе на покращений контракт перевести. Кудись під Гуляйполе. Підар.
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05.12.2025 14:52 Відповісти
+40
на двушку на мацкву у зелених виродків гроши є
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05.12.2025 14:49 Відповісти
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на двушку на мацкву у зелених виродків гроши є
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05.12.2025 14:49 Відповісти
В давайте зп депутатам і шмигалям не підвищувати?
А, як альтернативу, пропонувати покращену камеру.
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05.12.2025 14:52 Відповісти
До середньоі з надбавками. А так, до мінімальноі зарплати шмиркалю. Внесіть там на всенародне голосування.
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05.12.2025 14:57 Відповісти
А краще на фронт, на "0". Усі за рік стануть мильонерами
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05.12.2025 14:58 Відповісти
Тебе на покращений контракт перевести. Кудись під Гуляйполе. Підар.
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05.12.2025 14:52 Відповісти
Гандони не здихають! По використанню іх викидають.
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05.12.2025 15:00 Відповісти
Може вистачить уже витрачати мільярди на марафон, кешбек, "зимову 1000", стратегічні комунікації, та на інші популістичні забаганки.
Пане "потужний", вашими же словами : " ПРИПИНІТЬ СРАЧ" !!!, у ваших владних коридорах.
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05.12.2025 14:52 Відповісти
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05.12.2025 15:02 Відповісти
Ви б, виродки, бодай не піднімали платню депутатам.

Я розумію, що така економія погоди не зробила б.

Але принаймні показала б вашу солідарність з тими, хто ризикує своїм життям щоденно.

І ця свиня під назвою "шмиґаль" не прохопився навіть словом про це.
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05.12.2025 14:53 Відповісти
депутатам, та суддям, та наглядовим радам не підіймать !!
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06.12.2025 10:44 Відповісти
Але депутатам зарплату підвищать, на це гроші знайшли, вони ж важливіше за військових, на думку зеленої влади.
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05.12.2025 14:53 Відповісти
гниди
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05.12.2025 14:54 Відповісти
А що ж ти, ахметівське ніщо, робило, коли ставленики міндічів-єрмаків в уряді формували бюджет?
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05.12.2025 14:54 Відповісти
Депутат не має бути бідним, - нардеп Анатолій Бурміч пояснив, навіщо їм учора збільшили зарплати - https://streamable.com/gbng1k

Це чому військовим зарплатню не підвищили, а депутатам так.
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05.12.2025 14:55 Відповісти
Більшість людей в уряді, парламенті, в міністерствах не до війни, вони слабкі.
З ними втратимо частину України а потім і всю.
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05.12.2025 14:58 Відповісти
може тоді нехай і служат ті що контракти підписали? і ще, чому поліцаї по всі країні отримуют +30 тисяч а військові смокчут бамбук?
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05.12.2025 14:59 Відповісти
Тому що від преміальних не відмовились в поліціі. На скільки розказували. Основна частина.
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05.12.2025 15:34 Відповісти
Є місце корупціі.
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05.12.2025 15:35 Відповісти
а військові відмовились від преміальних? коли?
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05.12.2025 17:13 Відповісти
зелені виродки
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05.12.2025 14:59 Відповісти
Тоді ***** собі підвищили? - а за захисників забули
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05.12.2025 15:00 Відповісти
Ти не міністр оборони,ганчірка ти підлогова об яку ЗЕлені гниди витирають ноги.На депутатів гроші є,на єдиний марафон є, на 1000 від ЗЕбіла є,на 3000 км по Україні є,на підвищення силовикам і правоохоронцям є.Ти головою повинен битись в пузо Стефанчука щоб захисникам підняти зарплату.
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05.12.2025 15:04 Відповісти
Падаль *****...ми програємо тільки із-за влади. На фронті пєчаль! А вони тільки кармани набивають щоб завчасно ******
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05.12.2025 15:05 Відповісти
Справедливо призначити Міністрові базову ЗП воїна, без надбавок і доплат. Тоді відкриє рота ….
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05.12.2025 15:05 Відповісти
Нагадати ЗЕбанутій плісняві, яка зарплата була у премєр міністра Яценюка, коли ВР вибрала його не цей пост? Так тоді не було війни, тоді Бандюкович розграбував Україну і Яценюк літав на закордонні переговори звичайним авіарейсом :
https://tsn.ua/groshi/u-kabmini-rozsekretili-zarplatu-yacenyuka-409915.html#:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%208526%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%E2%80%94%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
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05.12.2025 15:06 Відповісти
Як там стіна яйценюка поживає?
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05.12.2025 19:41 Відповісти
Зате двушку будуть гнати безперервно, покидьки зелені, я думаю сзч тільки збільшиться, це не спинити, краща демотивація!
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05.12.2025 15:13 Відповісти
какой хороший министр обороны, так беспокоится о своих подопечных, не обременяет их повышением зарплаты
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05.12.2025 15:14 Відповісти
Проте депутатам значно підвищили.
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05.12.2025 15:15 Відповісти
Повна дупа на фронті, дупа з мобілізацією, крадуть в зсу все що можуть а цей підарас Шмаркліна каже все нормально, все чудово, скільки синів в тебе воює покидьок? Зараз така ситуація як восени 2013 року , влада в кавичках офуїла.
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05.12.2025 15:16 Відповісти
Чому в три рази підвищили зарплату депутаторів?
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05.12.2025 15:16 Відповісти
Гроші на забеспечення депутатської діяльності, а не зарплату. Що геть не скасовує суті питання.
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05.12.2025 15:28 Відповісти
Які вони витрачають на свій розсуд і не звітують.
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05.12.2025 19:38 Відповісти
Можуть позвільняти своїх секретарів/помічників. По одному помічнику вистачить. А не по 10-20.
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05.12.2025 19:43 Відповісти
Цивільні прошу вас, зробіть щось з цими ********** там на банковій, ми тут не витримуємо!!! А вони думають не за Україну а за свої кармани. Прошу вас збиріттся, бо нам кізда всім!!!!
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05.12.2025 15:17 Відповісти
У них відповідь одна, підганяють бус і пакують, знайомий військовий каже присилають навіть інвалідів другої групи в навіть з відкритою формою тубіка, це якийсь пиз**ць
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05.12.2025 15:27 Відповісти
У нас зі СНІДом служили. За онкологію взагалі мовчу.
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05.12.2025 19:43 Відповісти
До кого ти звертаєшся,до того стада що з дебільною посмішкою на морді голосували у 2019 році " хоч поржом"," какая разница" ," а то путин нападет", а тепер позапихували свої язики собі до дупи і обтікають в стойлі,до того стада що мовчки терпить все те знущання над Україною яке робить їх обранець,ти думаєш що ми потрібні цьому дебільному стаду?
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05.12.2025 16:18 Відповісти
Стадо виїхало.
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05.12.2025 19:44 Відповісти
"Будуть контракти з поліпшеними обіцянками", - заявив Шмигаль.
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05.12.2025 15:22 Відповісти
міністр оборони шмиргаль, куєсос кремлівський, іді к йбєнєй матірі.
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05.12.2025 15:29 Відповісти
Аж цікаво що там за покращені умови ? А то ось є у контрактників право на компенсацію зйомк житла , і багато хто хм користується?
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05.12.2025 15:34 Відповісти
Компенсують, але це копійки по-зрівнянню з реальною ціною зйомної квартири.
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05.12.2025 19:44 Відповісти
З моїх знайомих ніхто ту компенсацію навіть не робив спробу отримати, того і питаю . Там здається потрібен офіційний договір найму ,а з цим звичайно проблеми.
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05.12.2025 20:33 Відповісти
Спасибі що підаріли військовим підарок на весь наступний рік. Отак же ж з урахуванням інфляції яка з'їла половину розміру виплат вони вас і захищать будуть.
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05.12.2025 15:34 Відповісти
А "контракти із покращеними умовами."... це для таких як дєрьмак і суддя пелих з рилом свині....
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05.12.2025 15:35 Відповісти
Сволота лиса. От істинне лице влади. Депутатам підвищили, вчителям підвищили, а військовим не передбачено? Який цинізм ! А свої контракти засунь собі в одне місце. Це чистий шантаж, бо якщо солдат не захоче підписувати контракт, бо це його право, то чому він має отримувати копійки? Крім того, відрахування у пенсійний фонд на майбутню пенсію ідуть саме з грошового забезпечення, а не з додаткових виплат, а це грошове забезпечення зараз знущально мізерне у солдатів. Так що це просто знущання з боку влади.
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05.12.2025 15:36 Відповісти
Так в нього все в шоколаді, рідня пристроєна на теплі посади, сини не воюють де небезпечно, лаве рубають , в них все чудово.
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05.12.2025 15:39 Відповісти
80 відсотків ЗСУ в тилу могли б відстоювати свої права, але немає жодного для боротьби з внутрішнім ворогом..
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06.12.2025 03:26 Відповісти
а мобілізовані не люди
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05.12.2025 15:50 Відповісти
Економити на війську під час війни може або ідіот, або зрадник.
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05.12.2025 15:56 Відповісти
У війну депутатам +200 000 грн на рило гроші є, а військовим не підвищать ... а полюбому винні "кляті ухилянти" ))).
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05.12.2025 16:05 Відповісти
Спецпенсії гігантські суддям і прокурорам тех ніхто не думає скасовувати, поки звичайні пенсіонери виживають на в 100 разів менші гроші! В якій ще крані ви таке бачили?

Водночас народні обранці тихо, без публічного обговорення заклали кошти на збільшення втричі фонду депутатських повноважень - до 199 тисяч грн на місяць.
На кожного вічного депутанта.
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05.12.2025 16:06 Відповісти
Це до "6 грудня" такий "подаруночок". ***.
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05.12.2025 16:16 Відповісти
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05.12.2025 16:16 Відповісти
Депутатам и госчиновникам повысили зарплаты, а военным ни Ху я!
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05.12.2025 16:21 Відповісти
Ментам теж підвищили цього року. Навіщо тільки їх зараз 141 тис. плюс муніципальна охорона, міська варта і т.д., тільки владі відомо, напевно, так бояться власного народу! Замість того, щоб вони повоювали хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна.
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05.12.2025 16:28 Відповісти
В вічко собі запхай контракти, уйо..ок. Зе-пі..раси.
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05.12.2025 16:39 Відповісти
Лисий гандон краще б мовчав...
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05.12.2025 16:57 Відповісти
бо депутатам з Верховної Ради підвищать, да 73% дебілів ви ж саме цього хотіли
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05.12.2025 17:18 Відповісти
слава Зе!
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05.12.2025 17:33 Відповісти
Шмыгаль - это Ахметов. Сепар отвечает за оборону Украины. И народ дыбильный разрешает это. Никаких майданов, так сказали в телевизоре принадлежащем кланам, которые созданные Путиным, как директором еще ФСБ. Путин потому и не хочет прекращать войну, потому что его кланы управляют Украиной. У него все козыри, а Украинский народ терпилы, которых они мучают.
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05.12.2025 17:52 Відповісти
Зарплаты в первую очередь должны повышаться военным.
А уж потом, по остатку - всем остальным по мере необходимости.
А Шмыгаль как всегда, запрягает телегу впереди лошади.
Дурак? Не думаю. Явно прослеживается определенная линия.
Да и Зеленский патриота Украины на должности премьера страны не держал бы.
Точно также как и в ОП нет этнических украинцев.
Чудом по настоянию Великобритании Зеленский был вынужден назначить Главнокомандующим Залужного.
Но при первой же возможности Зеленский его убрал. Причем со всем Генштабом, боевыми офицерами воевавшими с 2014 года.
А назначил преподавателей военных вузов, "не нюхавших пороха".
Поэтому и имеем то, что имеем.
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05.12.2025 18:48 Відповісти
Мобілізацію завалили, грошове забезпечення військовим не піднімають. Йде свідоме розвалювання армії..
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05.12.2025 18:58 Відповісти
пішов у сраку до вітькофа, кушнера і трапла - *****
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05.12.2025 19:02 Відповісти
Настрої в суспільстві - зелю геть, голова ВРУ виконує обов'язки президента до виборів, ВРУ формує тимчасовий уряд національного порятунку.
Що робити?
Вказівка зеленим проголосувати ганебний бюджет, а потім боневтік його героїчно заветує.
"бубочка маладєц! Бачте яка верховна рада гниди! Куди ж ми без боневтіка?"
Отакий розвод лохів.
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05.12.2025 19:44 Відповісти
Ну, ну...подивимось як він "заветує"
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05.12.2025 19:54 Відповісти
Ещё раз, зачем платить деньги тем, кого можно просто поймать на улице. В этом действительно нет смысла. В депутаты же не набирают с улиц. Вот у них и зарплаты.
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05.12.2025 21:05 Відповісти
Это получается сколько зарплата у военных в Украине? Где-то 400 евро? В Лиссабоне мигрант-пекарь из Морккко получает 900 евро 😂. И из рисков только обжечь руку об духовкой или рот горячей булочкой 😁
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05.12.2025 23:34 Відповісти
Зате собі і мусорам ухилянтам підняли зарплатню депутани! Суки всі гроші на армію гниди!!!
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06.12.2025 03:22 Відповісти
А тепер уявіть піднесення мобілізованих і тих, кого можуть мобілізувати.
Вони у захваті, мотивація аж зашкалює.
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06.12.2025 10:19 Відповісти
знайдіть 10 відмінностей між мобілізованим солдатом і рабом
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06.12.2025 23:47 Відповісти
Та воно і правильно - зараз ГЗ полковника ГШ менше, ніж у капрала водія поліції.
Виходимо на принцип забезпечення армії як у папірєдніків.
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08.12.2025 09:31 Відповісти
 
 