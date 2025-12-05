Словенія виділить 43 млн євро на ініціативу PURL до кінця року, - Шмигаль

Словенія в рамках ініціативи PURL виділить 43 млн євро на закупівлю ППО для України.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Києві Шмигаль провів зустріч із словенським колегою Борутом Сайовіцем.

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"Подякував Словенії за підтримку за всіма важливими напрямами, зокрема за участь в ініціативі PURL. Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО.

Надзвичайно цінуємо, що Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на цей механізм", - наголосив очільник Міноборони.

За словами Шмигаля, сторони сфокусувалися на шляхах розвитку співпраці між країнами.

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Україна готова ділитися досвідом

"Готові ділитися досвідом із застосування дронів-перехоплювачів, deepstrike та інших типів БПЛА.



Разом вивчаємо можливості спільних індустріальних проєктів у європейських ініціативах EDIP і SAFE, а також у межах "данської моделі".



Також обговорили можливість надання тренувального озброєння для підготовки українських воїнів", - додав він.

Зі словенським міністром обговорили спрямування російських заморожених активів на підтримку української оборони.

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