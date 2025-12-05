УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13126 відвідувачів онлайн
Новини Програма PURL Підтримка України Словенією
424 1

Словенія виділить 43 млн євро на ініціативу PURL до кінця року, - Шмигаль

Словенія надасть понад 40 млн грн на закупівлю зброї для України

Словенія в рамках ініціативи PURL виділить 43 млн євро на закупівлю ППО для України.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

У Києві Шмигаль провів зустріч із словенським колегою Борутом Сайовіцем.

Читайте також: Трамп усвідомив, що Кремль грає з ним, - президентка Словенії Пірц Мусар

"Подякував Словенії за підтримку за всіма важливими напрямами, зокрема за участь в ініціативі PURL. Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО.

Надзвичайно цінуємо, що Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на цей механізм", - наголосив очільник Міноборони.

За словами Шмигаля, сторони сфокусувалися на шляхах розвитку співпраці між країнами.

Також читайте: Кодифіковано вже понад 250 найменувань компонентів безпілотників, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

Україна готова ділитися досвідом

"Готові ділитися досвідом із застосування дронів-перехоплювачів, deepstrike та інших типів БПЛА.

Разом вивчаємо можливості спільних індустріальних проєктів у європейських ініціативах EDIP і SAFE, а також у межах "данської моделі".

Також обговорили можливість надання тренувального озброєння для підготовки українських воїнів", - додав він.

Зі словенським міністром обговорили спрямування російських заморожених активів на підтримку української оборони.

Читайте: Мерц про заморожені активи РФ: сильний важіль, щоб змусити Росію до переговорів

Автор: 

ППО (4190) Словенія (193) Шмигаль Денис (4940)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо територіально маленькій, але величній духом і честю Словенії !!!
показати весь коментар
05.12.2025 13:34 Відповісти
 
 