Словенія виділить 43 млн євро на ініціативу PURL до кінця року, - Шмигаль
Словенія в рамках ініціативи PURL виділить 43 млн євро на закупівлю ППО для України.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У Києві Шмигаль провів зустріч із словенським колегою Борутом Сайовіцем.
"Подякував Словенії за підтримку за всіма важливими напрямами, зокрема за участь в ініціативі PURL. Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО.
Надзвичайно цінуємо, що Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на цей механізм", - наголосив очільник Міноборони.
За словами Шмигаля, сторони сфокусувалися на шляхах розвитку співпраці між країнами.
Україна готова ділитися досвідом
"Готові ділитися досвідом із застосування дронів-перехоплювачів, deepstrike та інших типів БПЛА.
Разом вивчаємо можливості спільних індустріальних проєктів у європейських ініціативах EDIP і SAFE, а також у межах "данської моделі".
Також обговорили можливість надання тренувального озброєння для підготовки українських воїнів", - додав він.
Зі словенським міністром обговорили спрямування російських заморожених активів на підтримку української оборони.
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