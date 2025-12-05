Словения выделит 43 млн евро на инициативу PURL до конца года, - Шмыгаль

Словения в рамках инициативы PURL выделит 43 млн евро на закупку ПВО для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В Киеве Шмыгаль провел встречу со словенским коллегой Борутом Сайовицем.

"Поблагодарил Словению за поддержку по всем важным направлениям, в частности за участие в инициативе PURL. Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в области ПВО.

Очень ценим, что Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на этот механизм", - подчеркнул глава Минобороны.

По словам Шмыгаля, стороны сосредоточились на путях развития сотрудничества между странами.

Украина готова делиться опытом

"Готовы делиться опытом по применению дронов-перехватчиков, deepstrike и других типов БПЛА.



Вместе изучаем возможности совместных индустриальных проектов в европейских инициативах EDIP и SAFE, а также в рамках "датской модели".



Также обсудили возможность предоставления тренировочного вооружения для подготовки украинских воинов", - добавил он.

Со словенским министром обсудили направление российских замороженных активов на поддержку украинской обороны.

