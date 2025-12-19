ОПК Украины за время полномасштабной войны увеличил возможности в 35 раз, - Минобороны

Украинский оборонно-промышленный комплекс за три года полномасштабной войны увеличил свои возможности в 35 раз и трансформировался в гибкую экосистему с сотнями частных компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом во время 8-го Немецко-украинского бизнес-форума "Устойчивость в действии – партнерство в развитии" в Берлине заявила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

"Украинский оборонно-промышленный комплекс за время полномасштабной войны прошел глубокую трансформацию – от государственноцентричной модели к гибкой экосистеме с сотнями частных компаний, децентрализованным производством и прямой обратной связью между военными и инженерами. В сочетании с реформами и согласованием стандартов с НАТО это позволило увеличить оборонные возможности Украины в 35 раз - с $1 млрд в 2022 году до $35 млрд в 2025-м", - говорится в сообщении.

В своем выступлении Гвоздяр подчеркнула, что европейская и глобальная безопасность основана на силе сотрудничества между союзниками. По ее словам, только совместные, проактивные и быстрые решения оборонных индустрий способны дать эффективный ответ на российскую агрессию.

Одним из первоочередных направлений совместной работы Украины и партнеров Анна Гвоздяр назвала развитие систем противовоздушной обороны, в частности массовых и доступных решений для противодействия российским дронам.

Ключевые результаты развития украинского ОПК

Наиболее динамично масштабировались производства:

дронов,

роботизированных систем,

средств РЭБ и программных решений, а также

артиллерийских систем,

бронетехники,

ракет и

боеприпасов.

Закупочные реформы

Отдельно Анна Гвоздяр отметила роль регуляторных и закупочных реформ – открытие рынка для частных компаний, упрощение импорта, внедрение прозрачных электронных закупок и цифрового маркетплейса, который позволяет военным подразделениям самостоятельно выбирать и заказывать необходимое оснащение.

Следующим шагом, по ее словам, должна стать дальнейшая локализация производства и создание специального правового режима Defence City для развития оборонного бизнеса в Украине.

Экспорт оборонной продукции

Также было отмечено, что экспорт оборонной продукции рассматривается как инструмент использования избыточных производственных мощностей при условии полного обеспечения потребностей Сил обороны Украины.

Уже сегодня украинские производители могут предложить европейским партнерам:

беспилотные и автоматизированные системы,

средства противодействия дронам и РЭБ, а также -

широкий спектр товаров двойного назначения.

