192 9

ОПК Украины за время полномасштабной войны увеличил возможности в 35 раз, - Минобороны

Украинский оборонно-промышленный комплекс за три года полномасштабной войны увеличил свои возможности в 35 раз и трансформировался в гибкую экосистему с сотнями частных компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом во время 8-го Немецко-украинского бизнес-форума "Устойчивость в действии – партнерство в развитии" в Берлине заявила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

"Украинский оборонно-промышленный комплекс за время полномасштабной войны прошел глубокую трансформацию – от государственноцентричной модели к гибкой экосистеме с сотнями частных компаний, децентрализованным производством и прямой обратной связью между военными и инженерами. В сочетании с реформами и согласованием стандартов с НАТО это позволило увеличить оборонные возможности Украины в 35 раз - с $1 млрд в 2022 году до $35 млрд в 2025-м", - говорится в сообщении.

В своем выступлении Гвоздяр подчеркнула, что европейская и глобальная безопасность основана на силе сотрудничества между союзниками. По ее словам, только совместные, проактивные и быстрые решения оборонных индустрий способны дать эффективный ответ на российскую агрессию.

Одним из первоочередных направлений совместной работы Украины и партнеров Анна Гвоздяр назвала развитие систем противовоздушной обороны, в частности массовых и доступных решений для противодействия российским дронам.

Ключевые результаты развития украинского ОПК

Наиболее динамично масштабировались производства:

  • дронов,
  • роботизированных систем,
  • средств РЭБ и программных решений, а также
  • артиллерийских систем,
  • бронетехники,
  • ракет и
  • боеприпасов.

Закупочные реформы

Отдельно Анна Гвоздяр отметила роль регуляторных и закупочных реформ – открытие рынка для частных компаний, упрощение импорта, внедрение прозрачных электронных закупок и цифрового маркетплейса, который позволяет военным подразделениям самостоятельно выбирать и заказывать необходимое оснащение.

Следующим шагом, по ее словам, должна стать дальнейшая локализация производства и создание специального правового режима Defence City для развития оборонного бизнеса в Украине.

Экспорт оборонной продукции

Также было отмечено, что экспорт оборонной продукции рассматривается как инструмент использования избыточных производственных мощностей при условии полного обеспечения потребностей Сил обороны Украины.

Уже сегодня украинские производители могут предложить европейским партнерам:

  • беспилотные и автоматизированные системы,
  • средства противодействия дронам и РЭБ, а также -
  • широкий спектр товаров двойного назначения.

нуль помножити на 100500 разів - все одно нуль

де фламінги , гниди ? )
19.12.2025 14:44 Ответить
на фото - алоян , щирий українець .. заступник секретаря РНБО .. молодий гЕній 28 років
19.12.2025 14:47 Ответить
***** .. родина заступника секретаря РНБО 28 річної гниди алояна

Мати, батько, сестра Каріне Манвелівна (н. 26.08.1994)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] та дядько Алояна додані до сайту «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB Миротворець»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-12 [12].
Мати Кадзе Маджиті Алоян (н. 10.12.1976), з 2023 до 1 вересня 2025 року була підприємцем на території т. зв. «ЛНР»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2].
Батько Алоян Манвел Алойович (н. 23.08.1974) - громадянин Росії, 2023 року був підприємцем у т. зв. «ЛНР»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3].
Дядько Алоян Норайр Алоєвич (н. 1982) з 2023 року веде бізнес у Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3].
19.12.2025 14:48 Ответить
Zелені престидіжитатори херові.
19.12.2025 14:49 Ответить
алоян -

магістр міжнародних економічних відносинhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]. З 2017 року був підприємцем, торгував одягомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2]. 2021 року працював у київській філії компанії ТОВ «Еверест ТС»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].

2021 року почав працювати в Мінстратегпрому, спершу провідним спеціалістом відділу залучення інвестицій, згодом став в.о. начальника Управління європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5].

15 квітня 2025 року Алоян став заступником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра стратегічних галузей промисловості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Германа Сметаніна з питань європейської інтеграції.

браковані міни..снаряди .. руснява рідня
19.12.2025 14:53 Ответить
гвоздяр

В январе 2024 года Анна Гвоздяр подала электронную декларацию о своих доходах за минувший год. Собственной недвижимости у чиновницы нет. Она бесплатно проживает в столичной квартире (79 кв.м), которая принадлежит Наталье Майбороде. С декабря 2022 года Анна ездит на Volvo XC 60 2016 года выпуска, владельцем которого указана Светлана Юрьевна Гвоздяр (либо сестра, либо мать Анны).

В 2023 году Гвоздяр получила 699 тысяч гривен зарплаты в Благотворительном Фонде Сергея Притулы и 313,6 тысячи - в Министерстве. Денежные средства, в том числе банковские счета и наличные средства Анна в декларации не отобразила.

19.12.2025 14:57 Ответить
Забули тіки сказати покидьки що до ОПК Міноборони ніякого відношення зараз не має....гроші деребанять через оборонпром і інші прокладки...
19.12.2025 14:57 Ответить
Так збільшив, що і зєрмакоміндічам на кількасот мілліонів в їхні кармани вистачило і на "двушєчку" до кураторів в мацкву.
Генії, що тут сказати!
19.12.2025 15:07 Ответить
А ще б, якби з 2019 року, заленський з єрмаком та «деркачами+портновими», не блокували підприємства ОПК та карали кабміндічів з таранами - резніковим !!!…..
«Оманські», гадять Україні щоденно!…..
19.12.2025 15:17 Ответить
 
 