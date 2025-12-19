ОПК України за час повномасштабної війни збільшив спроможності у 35 разів, - Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс за три роки повномасштабної війни збільшив свої спроможності у 35 разів і трансформувався у гнучку екосистему із сотнями приватних компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це під час 8-го Німецько-українського бізнес-форуму "Стійкість у дії – партнерство в розвитку" у Берліні заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

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"Український оборонно-промисловий комплекс за час повномасштабної війни пройшов глибоку трансформацію — від державоцентричної моделі до гнучкої екосистеми із сотнями приватних компаній, децентралізованим виробництвом і прямим зворотним зв’язком між військовими та інженерами.У поєднанні з реформами та узгодженням стандартів із НАТО це дозволило збільшити оборонні спроможності України у 35 разів – з $1 млрд у 2022 році до $35 млрд у 2025-му", - ідеться в повідомленні.

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У своєму виступі Гвоздяр наголосила, що європейська та глобальна безпека ґрунтується на силі співпраці між союзниками. За її словами, лише спільні, проактивні та швидкі рішення оборонних індустрій здатні дати ефективну відповідь на російську агресію.

Одним із першочергових напрямів спільної роботи України та партнерів Ганна Гвоздяр назвала розвиток систем протиповітряної оборони, зокрема масових і доступних рішень для протидії російським дронам.

Ключові результати розвитку українського ОПК.

Найбільш динамічно масштабувалися виробництва:

дронів,

роботизованих систем,

засобів РЕБ та програмних рішень, а також

артилерійських систем,

бронетехніки,

ракет і

боєприпасів.

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Закупівельні реформи

Окремо Ганна Гвоздяр відзначила роль регуляторних і закупівельних реформ – відкриття ринку для приватних компаній, спрощення імпорту, впровадження прозорих електронних закупівель і цифрового маркетплейсу, який дозволяє військовим підрозділам самостійно обирати та замовляти необхідне оснащення.

Наступним кроком, за її словами, має стати подальша локалізація виробництва та створення спеціального правового режиму Defence City для розвитку оборонного бізнесу в Україні.

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Експорт оборонної продукції

Також було наголошено, що експорт оборонної продукції розглядається як інструмент використання надлишкових виробничих потужностей за умови повного забезпечення потреб Сил оборони України.

Вже сьогодні українські виробники можуть запропонувати європейським партнерам:

безпілотні та автоматизовані системи,

засоби протидії дронам і РЕБ, а також

широкий спектр товарів подвійного призначення.

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