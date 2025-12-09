Виробники ОПК отримали понад 1,5 млрд грн на відновлення діяльності. Розробляється план захисту від ударів, - Шмигаль

За ініціативи Міністерства оборони влітку цього року оновлено механізм фінансування оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлення виробництва

"Це дозволило оперативно спрямувати кошти на ліквідацію наслідків обстрілів і відновлення виробництва", - уточнив Шмигаль.

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Захист від ударів

За його словами, паралельно розробляється комплексний план заходів, щоб захистити вітчизняний ОПК від майбутніх ударів. Він передбачає:

зміну географії виробництва;

релокацію (дублювання) спроможностей критично важливих підприємств;

переміщення виробництв із районів, де російська армія застосовує КАБи;

будівництво підземних виробничих комплексів.

"Працюємо над тим, щоб українська оборонна промисловість мала безпечні умови для розвитку, а українські воїни були забезпечені всім необхідним", - резюмує міністр.

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