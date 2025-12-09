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Виробники ОПК отримали понад 1,5 млрд грн на відновлення діяльності. Розробляється план захисту від ударів, - Шмигаль
За ініціативи Міністерства оборони влітку цього року оновлено механізм фінансування оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Відновлення виробництва
"Це дозволило оперативно спрямувати кошти на ліквідацію наслідків обстрілів і відновлення виробництва", - уточнив Шмигаль.
Захист від ударів
За його словами, паралельно розробляється комплексний план заходів, щоб захистити вітчизняний ОПК від майбутніх ударів. Він передбачає:
- зміну географії виробництва;
- релокацію (дублювання) спроможностей критично важливих підприємств;
- переміщення виробництв із районів, де російська армія застосовує КАБи;
- будівництво підземних виробничих комплексів.
"Працюємо над тим, щоб українська оборонна промисловість мала безпечні умови для розвитку, а українські воїни були забезпечені всім необхідним", - резюмує міністр.
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что-то дохрена, не? вон на дорогу в буковель всего 9 млрд выделили