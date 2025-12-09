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Новини ОПК України
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Виробники ОПК отримали понад 1,5 млрд грн на відновлення діяльності. Розробляється план захисту від ударів, - Шмигаль

шмигаль

За ініціативи Міністерства оборони влітку цього року оновлено механізм фінансування оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлення виробництва

"Це дозволило оперативно спрямувати кошти на ліквідацію наслідків обстрілів і відновлення виробництва", - уточнив Шмигаль.

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Захист від ударів

За його словами, паралельно розробляється комплексний план заходів, щоб захистити вітчизняний ОПК від майбутніх ударів. Він передбачає:

  • зміну географії виробництва;
  • релокацію (дублювання) спроможностей критично важливих підприємств;
  • переміщення виробництв із районів, де російська армія застосовує КАБи;
  • будівництво підземних виробничих комплексів.

"Працюємо над тим, щоб українська оборонна промисловість мала безпечні умови для розвитку, а українські воїни були забезпечені всім необхідним", - резюмує міністр.

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Автор: 

обстріл (34617) ОПК (422) Шмигаль Денис (4941)
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Топ коментарі
+8
Дайте вгадаю, теж трирівневі? Ви зелені паскуди вже захистили єнергетику..
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09.12.2025 11:16 Відповісти
+2
"ОПК отримали понад 1,5 млрд грн"

что-то дохрена, не? вон на дорогу в буковель всего 9 млрд выделили
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09.12.2025 11:22 Відповісти
+1
Та сбудуйте опк в урядовому кварталі чи Буковелі. Майже трирівневий захист буде.
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09.12.2025 11:28 Відповісти

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