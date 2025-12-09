РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11911 посетитель онлайн
Новости ОПК Украины
420 16

Производители ОПК получили более 1,5 млрд грн на восстановление деятельности. Разрабатывается план защиты от ударов, - Шмыгаль

шмигаль

По инициативе Министерства обороны летом этого года обновлен механизм финансирования оборонных предприятий, подвергшихся вражеским атакам.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Восстановление производства

"Это позволило оперативно направить средства на ликвидацию последствий обстрелов и восстановление производства", - уточнил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприятия ОПК готовы производить больше оружия, не хватает только финансирования, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Защита от ударов

По его словам, параллельно разрабатывается комплексный план мероприятий, чтобы защитить отечественный ОПК от будущих ударов. Он предусматривает:

  • изменение географии производства;
  • релокацию (дублирование) возможностей критически важных предприятий;
  • перемещение производств из районов, где российская армия применяет КАБы;
  • строительство подземных производственных комплексов.

"Работаем над тем, чтобы украинская оборонная промышленность имела безопасные условия для развития, а украинские воины были обеспечены всем необходимым", - резюмирует министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновление экспорта излишков оружия позволит сохранить ОПК и привлечь средства, - СНБО

Автор: 

обстрел (30822) ОПК (229) Шмыгаль Денис (2921)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Дайте вгадаю, теж трирівневі? Ви зелені паскуди вже захистили єнергетику..
показать весь комментарий
09.12.2025 11:16 Ответить
+1
"ОПК отримали понад 1,5 млрд грн"

что-то дохрена, не? вон на дорогу в буковель всего 9 млрд выделили
показать весь комментарий
09.12.2025 11:22 Ответить
+1
Та сбудуйте опк в урядовому кварталі чи Буковелі. Майже трирівневий захист буде.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте вгадаю, теж трирівневі? Ви зелені паскуди вже захистили єнергетику..
показать весь комментарий
09.12.2025 11:16 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 11:43 Ответить
Ще не всі Зє-жиди намародерили й повтікали за кордон. Шобло робить наступний захід на освоєння 1,5 млрд, «двушка на москву» сама себе не відправить.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:19 Ответить
"ОПК отримали понад 1,5 млрд грн"

что-то дохрена, не? вон на дорогу в буковель всего 9 млрд выделили
показать весь комментарий
09.12.2025 11:22 Ответить
Дофуя. Аж 1,5 лярда на оборонку. Оно ліпший сябр Зеленського Міндічу та компашка тільки з енергетиці отримали 4,2 лярда та ще і двушечку на москву засилали. Та шо там вони, оно на дорогу до Буковеля вд 6, 6 до 9 лярдів піде.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:22 Ответить
Потрібно - тільки не такий захист як в енергетиці - "захистили" і крайнього нема
показать весь комментарий
09.12.2025 11:23 Ответить
"Есть ли у вас план, мистер Фикс?"
показать весь комментарий
09.12.2025 11:24 Ответить
Та сбудуйте опк в урядовому кварталі чи Буковелі. Майже трирівневий захист буде.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:28 Ответить
Захист від ударів? Викликайте Мустафу.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:32 Ответить
Схеми Міндіча продовжують жити.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:32 Ответить
Безбожники будуть красти ЗАВЖДИ
показать весь комментарий
09.12.2025 12:23 Ответить
І знову ті ж самі рила роздеребанять всі ці гроші і знову заведуть показушну справу на одного, який вийде під заставу і всі продовжать красти далі
показать весь комментарий
09.12.2025 11:35 Ответить
"переміщення виробництв із районів, де російська армія застосовує КАБи" - тобто до цього військове виробництво було за 100 км від фронту? Ну в принципі це схоже на потужників. Перенесуть мабуть в Київ.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:59 Ответить
Ворюги драні. Де ЧІТКІ ТЕРМІНИ СЛУЖБИ??????
показать весь комментарий
09.12.2025 12:08 Ответить
А кто там у них миндич?
показать весь комментарий
09.12.2025 12:22 Ответить
 
 