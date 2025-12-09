Производители ОПК получили более 1,5 млрд грн на восстановление деятельности. Разрабатывается план защиты от ударов, - Шмыгаль

По инициативе Министерства обороны летом этого года обновлен механизм финансирования оборонных предприятий, подвергшихся вражеским атакам.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Восстановление производства

"Это позволило оперативно направить средства на ликвидацию последствий обстрелов и восстановление производства", - уточнил Шмыгаль.

Защита от ударов

По его словам, параллельно разрабатывается комплексный план мероприятий, чтобы защитить отечественный ОПК от будущих ударов. Он предусматривает:

изменение географии производства;

релокацию (дублирование) возможностей критически важных предприятий;

перемещение производств из районов, где российская армия применяет КАБы;

строительство подземных производственных комплексов.

"Работаем над тем, чтобы украинская оборонная промышленность имела безопасные условия для развития, а украинские воины были обеспечены всем необходимым", - резюмирует министр.

