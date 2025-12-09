420 16
Производители ОПК получили более 1,5 млрд грн на восстановление деятельности. Разрабатывается план защиты от ударов, - Шмыгаль
По инициативе Министерства обороны летом этого года обновлен механизм финансирования оборонных предприятий, подвергшихся вражеским атакам.
Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Восстановление производства
"Это позволило оперативно направить средства на ликвидацию последствий обстрелов и восстановление производства", - уточнил Шмыгаль.
Защита от ударов
По его словам, параллельно разрабатывается комплексный план мероприятий, чтобы защитить отечественный ОПК от будущих ударов. Он предусматривает:
- изменение географии производства;
- релокацию (дублирование) возможностей критически важных предприятий;
- перемещение производств из районов, где российская армия применяет КАБы;
- строительство подземных производственных комплексов.
"Работаем над тем, чтобы украинская оборонная промышленность имела безопасные условия для развития, а украинские воины были обеспечены всем необходимым", - резюмирует министр.
Топ комментарии
+7 Sergey #606813
показать весь комментарий09.12.2025 11:16 Ответить Ссылка
+1 Yevhen Dyskin
показать весь комментарий09.12.2025 11:22 Ответить Ссылка
+1 Besya #602532
показать весь комментарий09.12.2025 11:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
что-то дохрена, не? вон на дорогу в буковель всего 9 млрд выделили