У ЗСУ офіційно запрацювала цифрова система управління логістичним забезпеченням, - Шмигаль

Відтепер система Управління логістичним забезпеченням офіційно працює у війську та використовується для управління логістикою, закупівлями і фінансами.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Систему переведоно у постійну експлуатацію

"Міністерство оборони перевело цифрову систему Управління логістичним забезпеченням у постійну експлуатацію. Відтепер вона офіційно працює у війську та використовується для управління логістикою, закупівлями і фінансами", - розповів Шмигаль.

За його словами, військо отримало єдину екосистему управління ресурсами — від стратегічного рівня до кожної військової частини.

"Вона автоматизує процеси оборонних закупівель та фінансовий облік. Це швидкий інструмент, який мінімізує бюрократію та робить управління ресурсами зручним та прозорим", - зазначив міністр.

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Система побудована на базі SAP

Зазначається, що система побудована на базі SAP — рішення для управління оборонними ресурсами, яке використовують понад 90% армій країн НАТО.

"Це дає можливість у реальному часі бачити доступні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних", - розповів глава Міноборони.

Наразі в системі вже працюють понад 1000 військових частин.

Вона охоплює ключові напрями – від БпЛА та наземних систем озброєння до тилового забезпечення.

У майбутньому у системі буде розширено перелік доступних функцій.

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