У ЗСУ офіційно запрацювала цифрова система управління логістичним забезпеченням, - Шмигаль
Відтепер система Управління логістичним забезпеченням офіційно працює у війську та використовується для управління логістикою, закупівлями і фінансами.
Про це у соцмережі фейсбук повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Систему переведоно у постійну експлуатацію
"Міністерство оборони перевело цифрову систему Управління логістичним забезпеченням у постійну експлуатацію. Відтепер вона офіційно працює у війську та використовується для управління логістикою, закупівлями і фінансами", - розповів Шмигаль.
За його словами, військо отримало єдину екосистему управління ресурсами — від стратегічного рівня до кожної військової частини.
"Вона автоматизує процеси оборонних закупівель та фінансовий облік. Це швидкий інструмент, який мінімізує бюрократію та робить управління ресурсами зручним та прозорим", - зазначив міністр.
Система побудована на базі SAP
Зазначається, що система побудована на базі SAP — рішення для управління оборонними ресурсами, яке використовують понад 90% армій країн НАТО.
"Це дає можливість у реальному часі бачити доступні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних", - розповів глава Міноборони.
- Наразі в системі вже працюють понад 1000 військових частин.
- Вона охоплює ключові напрями – від БпЛА та наземних систем озброєння до тилового забезпечення.
- У майбутньому у системі буде розширено перелік доступних функцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль