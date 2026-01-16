Від складу до підрозділу за день: розподіл дронів у ЗСУ перевели у цифровий формат

У Збройних силах України запустили повністю автоматизовану систему розподілу безпілотників між військовими частинами. Завдяки цифровізації логістики підрозділи отримуватимуть БпЛА у 2–3 рази швидше — в середньому протягом одного дня з моменту надходження дрона на склад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.

"Швидка логістика засобів ураження ворога — ключовий виклик для ефективності підрозділів на полі бою. "Ручний" розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА", - написав він.

Автоматизація допомогла скоротити час поставки дронів у військо

Як зазначає міністр, тепер запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами. Шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2–3 рази — приблизно до одного дня.

Завдяки автоматизації ми отримуємо якісні дані, які дають змогу:

  • бачити заявки підрозділів у реальному часі в єдиній системі;
  • знати кількість дронів на складах;
  • формувати наряди на видачу за лічені хвилини;
  • планувати постачання без затримок та дублювання.

Працює на базі SAP

Автоматичний розподіл дронів між підрозділами працює на базі SAP. Система охоплює весь ланцюг постачання дронів, від закупівлі до передання в підрозділ.

"Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави — прозорий контроль поставок", - наголосив міністр.

Коли журнали обліку проведення занять переведуть в цифру?
16.01.2026 18:07 Відповісти
та переводили вже ці кляті журнали...
але вони назад самі переводяться...
(в Дії зареєструвалися і переводяться)
16.01.2026 18:55 Відповісти
... буває!
16.01.2026 18:57 Відповісти
Всі подробиці доповідайте прямо в Кремль. Їм не треба щось гадати, справу балабола Шмигалье треба подовжувати, бо це ера балаболів.
16.01.2026 18:33 Відповісти
Навіть не знаю шо дадуть оті цифри, коли командир військової частини розікрав на закупівлі тих же дронів для своїх бійців 47 мілонів і списував дрони на фронті, котрі і не поступали бійцям. - https://www.slovoidilo.ua/2026/01/15/novyna/bezpeka/vijskovij-chastyni-donechchyni-vykryly-miljonni-rozkradannya-zakupivli-droniv
Є армія, чи її вже нема, як мовив Венс зеленскому.
16.01.2026 18:40 Відповісти
Гамновозы федоровы,бурхлива діяльність
16.01.2026 23:31 Відповісти
НА 4 ГОД ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ !?
17.01.2026 01:50 Відповісти
Якщо є розподіл, значить є дефіцит.
17.01.2026 09:49 Відповісти
 
 