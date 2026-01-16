Від складу до підрозділу за день: розподіл дронів у ЗСУ перевели у цифровий формат

У Збройних силах України запустили повністю автоматизовану систему розподілу безпілотників між військовими частинами. Завдяки цифровізації логістики підрозділи отримуватимуть БпЛА у 2–3 рази швидше — в середньому протягом одного дня з моменту надходження дрона на склад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.

"Швидка логістика засобів ураження ворога — ключовий виклик для ефективності підрозділів на полі бою. "Ручний" розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА", - написав він.

Автоматизація допомогла скоротити час поставки дронів у військо

Як зазначає міністр, тепер запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами. Шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2–3 рази — приблизно до одного дня.

Завдяки автоматизації ми отримуємо якісні дані, які дають змогу:

бачити заявки підрозділів у реальному часі в єдиній системі;

знати кількість дронів на складах;

формувати наряди на видачу за лічені хвилини;

планувати постачання без затримок та дублювання.

Працює на базі SAP

Автоматичний розподіл дронів між підрозділами працює на базі SAP. Система охоплює весь ланцюг постачання дронів, від закупівлі до передання в підрозділ.

"Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави — прозорий контроль поставок", - наголосив міністр.

