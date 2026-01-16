РУС
Новости ПВО Украины
1 419 27

До сегодняшнего дня несколько систем ПВО в Украине были без ракет. Помощь приходится "выбивать", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предоставили ракеты для систем ПВО. До сегодняшнего утра несколько систем были без них.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. На сегодняшний день эти ракеты есть", - сказал он.

Помощь приходится выбивать

"Зачем нужен энергетический "Рамштайн", если я каждый пакет ракет "выбиваю" из стран Европы и Америки. Нельзя здесь обвинять только Америку, потому что мы говорим обо всех других системах, защищающих нашу энергетику", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, вопрос не только в системах Patriot, которых никогда не будет достаточно.

"Очень много разных систем, завезенных за время войны, нужны постоянные пакеты ракет. Сегодня, слава Богу, утром мы получили серьезный пакет. Но это дается такими силами, кровью, жизнью людей и т.д. Когда ты понимаешь, сколько на складах, у какой страны, сколько всего этого есть, что оно лежит, но есть внутреннее законодательство, которое ограничивает выдавать...", - пояснил президент.

Автор: 

+10
Іноду думаю, краще б було якщо б Зеля втік
показать весь комментарий
16.01.2026 14:15 Ответить
+10
А з Міндича вибити бабло слабо, чи це "святоє"?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:18 Ответить
+6
а нікто нікому нє должен... чи як там ))
показать весь комментарий
16.01.2026 14:14 Ответить
а нікто нікому нє должен... чи як там ))
показать весь комментарий
16.01.2026 14:14 Ответить
Іноду думаю, краще б було якщо б Зеля втік
показать весь комментарий
16.01.2026 14:15 Ответить
Так він і так втік від будь якої відповідальності!
показать весь комментарий
16.01.2026 14:20 Ответить
Гніда оманська, щось там "вибиває"
показать весь комментарий
16.01.2026 14:16 Ответить
Що поробиш, артист розмовного жанру, це як професіональна деградація.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:21 Ответить
біда в утому що мудрий нарід вважає що президент може встановлювати тарифі на комуналку, регулювати зарплату вчителям (4000$) , може керувати судами кого саджати а кого ні, при цьому їздячи на лесопеді на работу
показать весь комментарий
16.01.2026 14:29 Ответить
Вы абсолютно правы и эжто так печально
Не понимаю- для чего люди учатся в школе...
В институте..
Если в итоге они остаются - уж простите за грубость
Такими тупыми
показать весь комментарий
16.01.2026 14:40 Ответить
по ниркам чи по печінці ?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:18 Ответить
А з Міндича вибити бабло слабо, чи це "святоє"?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:18 Ответить
Неможна бо це ж кум , брат, сват ( ненужне вичеркни)
показать весь комментарий
16.01.2026 14:32 Ответить
Не викреслювати потрібно, а ще добавити, що міндіч це гаманець і криптогаманець.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:45 Ответить
Великий "вибиватель"
показать весь комментарий
16.01.2026 14:18 Ответить
почему вам гнидам ничего не дают? почему вы зелёные гниды не купили ракеты?
показать весь комментарий
16.01.2026 14:18 Ответить
Своє треба робити а не красти,падло ти квартальне.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:18 Ответить
Якраз «своє» він і робе.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:20 Ответить
Блд, цук, щож воно таке дебільне!!!! Мамаріма папасаша, якого ви презерватимами не користувались??? Тварі тупі..
показать весь комментарий
16.01.2026 14:21 Ответить
Вкотре провокує масовану атаку!
показать весь комментарий
16.01.2026 14:21 Ответить
А ракет шоб втулити по москві ні своїх ні чужих
показать весь комментарий
16.01.2026 14:22 Ответить
Це виправдання за провали в захисті енергетики. Але хто винен у тому, що Москва не має блекауту? Теж Америка з європою, це ж Трамп з Макроном обіцяли блекаут москвабаду.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:23 Ответить
ІАга, а винуватий в оцьому всьому Кличко.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:26 Ответить
Ой, і знову шмигаль?
У нас же міністр оборони забеспечує зброєю?
Чи хто?
А, нє.
Шмигаль енергетик.
Хфьодоров паскуда?

Винні всі! Кличко, порох, жюля, залужний, і звісно буржуї.
А зе!поц не лох вам какойто!!!
показать весь комментарий
16.01.2026 14:26 Ответить
Як ловко юлю втулив...
показать весь комментарий
16.01.2026 14:31 Ответить
То назнач вибивайла, якщо сам не можеш вчасно це робити! А набридло самому - то йди у відставку, ніхто не заперечуватиме, ще й пару баянів порвуть, проводжаючи!
показать весь комментарий
16.01.2026 14:32 Ответить
Ти ж ви який вибивач. А чому за 7 років не побудував свою систему ППО, тим більше, що ''барига'' залишив проекти і навіть підписні договори.
показать весь комментарий
16.01.2026 14:48 Ответить
 
 