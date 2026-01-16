До сегодняшнего дня несколько систем ПВО в Украине были без ракет. Помощь приходится "выбивать", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предоставили ракеты для систем ПВО. До сегодняшнего утра несколько систем были без них.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. На сегодняшний день эти ракеты есть", - сказал он.

Помощь приходится выбивать

"Зачем нужен энергетический "Рамштайн", если я каждый пакет ракет "выбиваю" из стран Европы и Америки. Нельзя здесь обвинять только Америку, потому что мы говорим обо всех других системах, защищающих нашу энергетику", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, вопрос не только в системах Patriot, которых никогда не будет достаточно.

"Очень много разных систем, завезенных за время войны, нужны постоянные пакеты ракет. Сегодня, слава Богу, утром мы получили серьезный пакет. Но это дается такими силами, кровью, жизнью людей и т.д. Когда ты понимаешь, сколько на складах, у какой страны, сколько всего этого есть, что оно лежит, но есть внутреннее законодательство, которое ограничивает выдавать...", - пояснил президент.

