Зеленський та Федоров погодили кандидатуру заступника командувача Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров погодили кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО.

Про це глава держави повідомив у телеграм за підсумками доповіді очільника оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Кадрові зміни у Повітряних силах

"Доповідь міністра оборони України Михайла Федорова. Перше – погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист. У тому числі кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків", - розповів президент.

Аудит постачання зброї

Як розповів Зеленський, також під час зустрічі йшлося про аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська.

"Повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади", - наголосив президент.

Бойові операції

"Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції", - розповів очільник держави.

Наостанок Зеленський висловив вдячність усім, хто забезпечує для української армії найбільш передові рішення. За його словами, ці рішення незабаром презентують.

