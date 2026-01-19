УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17343 відвідувача онлайн
Новини ППО України Кадрові зміни у командуванні ЗСУ
2 942 28

Зеленський та Федоров погодили кандидатуру заступника командувача Повітряних сил

Зеленський та Федоров обрали заступника командувача Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров погодили кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО.

Про це глава держави повідомив у телеграм за підсумками доповіді очільника оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кадрові зміни у Повітряних силах 

"Доповідь міністра оборони України Михайла Федорова. Перше – погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист. У тому числі кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків", - розповів президент.

Аудит постачання зброї

Як розповів Зеленський, також під час зустрічі йшлося про аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська.

"Повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади", - наголосив президент. 

Бойові операції

"Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції", - розповів очільник держави.

Наостанок Зеленський висловив вдячність усім, хто забезпечує для української армії найбільш передові рішення. За його словами, ці рішення незабаром презентують.

Автор: 

Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Хіба командирів на військові посади мають погоджувати цивільні? Завдання міністра оборони - забеспечити ЗСУ всім необхідним, а не погоджувани командуючих.
показати весь коментар
19.01.2026 18:11 Відповісти
+13
Два кидали, абсолютно некомпетентні в управлінні держави. І по яким критеріям вони здатні керуватись у виборі такої кандидатури? Просто зібрались для піар акції?
показати весь коментар
19.01.2026 18:13 Відповісти
+7
Так, не в тему, Зеленський ще в Києві виходить? То сьогодні можна поспати? А то всі телеграм канали пишуть про можливість обстрілу.
показати весь коментар
19.01.2026 18:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Та ну, ви нічого не розумієте. Голобородько може все, бо він бох. У нього є гарний приклад - Трамп, теж бох тільки американський, він теж вважає, що може робити все, що заманеться. Настала ера бохів.
показати весь коментар
19.01.2026 18:33 Відповісти
Вони не просто цивільні, а ухилянти!
показати весь коментар
19.01.2026 18:41 Відповісти
Два цивільних ТЕЛЕПНІ, ні дня не прослуживших у війську, на Захисті України, щось продовжують і далі гадити в Україні, на догоду ******?!?!?!
Оманські, виконують свої завдання від ******!
показати весь коментар
19.01.2026 18:43 Відповісти
показати весь коментар
Угу, всі алярму кидають про обстріли ракетами..

Але в цього гадьониша ж бункер є під Банковою. Крім того, що я особисто бачила й по дукументах, воно ж хизувалось с Дімай Камаровим..
показати весь коментар
19.01.2026 19:00 Відповісти
показати весь коментар
Узрите, сколько важной работы на Зегеваре, даже кандидатуры замов командующих родов войск согласовывает(с его то опытом.) Был уже такой генералиссимус...
показати весь коментар
19.01.2026 18:15 Відповісти
Кличко он чув, що сказафф? Хто не пребере сніг в районах - буду скаржитись президенту

Кличко доручив головам РДА до вечора прибрати сніг та лід: Інакше буду звертатися до Президента Джерело: https://censor.net/ua/n3596129
..
Так шо фсьо, фсьо пад кантролєм
показати весь коментар
19.01.2026 18:20 Відповісти
Ти б сюди ще Порошенка приплів би!
показати весь коментар
19.01.2026 18:43 Відповісти
Мова про те, що від двірників до заст.ком.ВПС...
показати весь коментар
19.01.2026 18:45 Відповісти
Правильно Кличко каже. Саме зєлємойський призначив голів райдержадміністрацій в Києві.
Коміків, дзюдоїстів та інших незамінних менеджерів-господарників ( на думку преЗедента ). І саме ці кадри мають організовувати прибирання снігу.
Але вони цього не роблять належним чином, в недоумкувата гопота і хвойди ОПи організували травлю Кличку.
показати весь коментар
19.01.2026 19:41 Відповісти
Звичайно, посади Указні (РДА). Я про інше - на них, коли подання формують, то як святі все вміють, з досвідом, ну такі хальосі... А як до справи елементарної (комунальноЇ) то фсьо...Тобто, на них не скаржиться треба, а гнати за втрату довіри і без формалізму. Подання, 10 днів і піріфєт
показати весь коментар
19.01.2026 19:53 Відповісти
Сергій Погребецький

Мешканці Києва, хочете познайомитись із головами районних державних адміністрацій своїх районів?
Ці чиновники були призначені Президентом України за поданням Кабінетом Міністрів, без узгодження с КМДА:

Голосіївський район: Софія Дунаєвська.

Дарницький район: Лазарєв Сергій

Деснянський район: Максим Бахматов
(Комеді Клаб)
Дніпровський район: Андрій Паладій.

Подільський район: Володимир

Наконечний. Святошинський район: Георгій Зантарая (відомий дзюдоїст).
показати весь коментар
19.01.2026 19:44 Відповісти
Подільський район: Володимир Наконечний.
Святошинський район: Георгій Зантарая (відомий дзюдоїст).
Солом'янський район: Сергій Мовенко. Шевченківський район: Олександр Сазанович.
Оболонський район: Кирило Фесік.
Печерський район: Наталія Кондрашова.

Голови районних державних адміністрацій (РДА) Києва відповідають за управління та розвиток своїх районів у мирний час, виконуючи функції місцевих органів виконавчої влади в питаннях соціально-економічного розвитку, благоустрою, освіти, медицини тощо, підзвітні Президенту та Кабміну,
показати весь коментар
19.01.2026 19:47 Відповісти
під час воєнного стану ключові оборонні та життєзабезпечуючі функції перебирає Київська міська військова адміністрація (КМВА), очолювана начальником, що підпорядковується Президенту. Голови РДА забезпечують виконання державних програм та розпоряджень Київської міської військової адміністрації (КМВА) і мерії (КМДА) на рівні районів: Цивільний захист та безпека: Організація роботи та цілодобовий доступ до укриттів (фонд захисних споруд), а також функціонування «Пунктів незламності».
показати весь коментар
19.01.2026 19:49 Відповісти
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ):

Прибирання територій від снігу та льоду (двори, тротуари, зупинки).
Стан прибудинкових територій та благоустрій району. Контроль за роботою районних комунальних служб. Соціально-економічний розвиток: Виконання місцевого бюджету та програм розвитку району, підтримка соціально вразливих верств населення.
Хоча глави РДА входять до структури виконавчої влади міста, фактично вони орієнтуються на центральну владу (Офіс Президента та Кабмін), а не на Київську міську державну адміністрацію (КМДА), яку очолює Віталій Кличко.
показати весь коментар
19.01.2026 19:51 Відповісти
+
показати весь коментар
19.01.2026 19:54 Відповісти
В цій новині все перкрасно: колишній блазень і колишній маркетолог (за сумітництвом обидва потужні мародери) приймають кадрові рішення про наш захист... Слава лохторату!
показати весь коментар
19.01.2026 18:20 Відповісти
Хто з них?
показати весь коментар
19.01.2026 18:24 Відповісти
це вже остаточна перемога ?
показати весь коментар
19.01.2026 18:25 Відповісти
Навіть не кухонних..якісь туалетні..банні..

Доречі, Ви іноді сленг пояснюйте)) бо від піджаків - пів форуму зависло)))
показати весь коментар
19.01.2026 19:04 Відповісти
Ослів впізнають по вухах.
показати весь коментар
19.01.2026 20:20 Відповісти
Зелений ішак погано виглядає.
показати весь коментар
19.01.2026 20:23 Відповісти
ЕрЗе висунув (і одразу призначив) - Федоров погодився. Так правильно
показати весь коментар
19.01.2026 21:26 Відповісти
 
 