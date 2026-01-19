Зеленський та Федоров погодили кандидатуру заступника командувача Повітряних сил
Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров погодили кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО.
Про це глава держави повідомив у телеграм за підсумками доповіді очільника оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Кадрові зміни у Повітряних силах
"Доповідь міністра оборони України Михайла Федорова. Перше – погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист. У тому числі кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків", - розповів президент.
Аудит постачання зброї
Як розповів Зеленський, також під час зустрічі йшлося про аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська.
"Повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади", - наголосив президент.
Бойові операції
"Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції", - розповів очільник держави.
Наостанок Зеленський висловив вдячність усім, хто забезпечує для української армії найбільш передові рішення. За його словами, ці рішення незабаром презентують.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мешканці Києва, хочете познайомитись із головами районних державних адміністрацій своїх районів?
Ці чиновники були призначені Президентом України за поданням Кабінетом Міністрів, без узгодження с КМДА:
Голосіївський район: Софія Дунаєвська.
Дарницький район: Лазарєв Сергій
Деснянський район: Максим Бахматов
Дніпровський район: Андрій Паладій.
Подільський район: Володимир
Наконечний. Святошинський район: Георгій Зантарая (відомий дзюдоїст).
Солом'янський район: Сергій Мовенко. Шевченківський район: Олександр Сазанович.
Оболонський район: Кирило Фесік.
Печерський район: Наталія Кондрашова.
Голови районних державних адміністрацій (РДА) Києва відповідають за управління та розвиток своїх районів у мирний час, виконуючи функції місцевих органів виконавчої влади в питаннях соціально-економічного розвитку, благоустрою, освіти, медицини тощо, підзвітні Президенту та Кабміну,
Прибирання територій від снігу та льоду (двори, тротуари, зупинки).
Стан прибудинкових територій та благоустрій району. Контроль за роботою районних комунальних служб. Соціально-економічний розвиток: Виконання місцевого бюджету та програм розвитку району, підтримка соціально вразливих верств населення.
Хоча глави РДА входять до структури виконавчої влади міста, фактично вони орієнтуються на центральну владу (Офіс Президента та Кабмін), а не на Київську міську державну адміністрацію (КМДА), яку очолює Віталій Кличко.
