Мета – побудувати антидроновий купол над Україною, - Федоров про призначення Єлізарова

Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова, відомого за позивним "Лазар", новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО та дрони

"Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати — швидко, системно й технологічно. Саме тому за завданням Президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - зазначив він.

За словами Федорова, Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Під його керівництвом підрозділ Lasar’s Group став одним із найрезультативніших у Силах оборони: команда знищила ворожої техніки на понад $13 млрд, а кожен п’ятий знищений російський танк — результат її роботи. Тепер цей досвід планують масштабувати на рівні всієї країни.

Яка ключова мета для Єлізарова?

"Наше завдання — побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар — саме з таких.

Складно трансформувати армію, коли ворог б’є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи — щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні.

Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни", - додав Федоров.

Що відомо про Павла Єлізарова?

Павло Єлізаров — український військовий командир, офіцер Повітряних сил ЗСУ. Він очолював бойовий підрозділ Lasar’s Group, який спеціалізується на застосуванні дронів і високоточному ураженні цілей.

Єлізарова вважають одним із командирів, які першими системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши технології з практичним бойовим досвідом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз танк це вже неактуальний вид озброєння. У НАТО також мають це зрозуміти, - Єлізаров