5 429 49

Мета – побудувати антидроновий купол над Україною, - Федоров про призначення Єлізарова

Індустрія дронів

Павло Єлізаров

Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова, відомого за позивним "Лазар", новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. 

Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО та дрони

"Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати — швидко, системно й технологічно. Саме тому за завданням Президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - зазначив він.

За словами Федорова, Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Під його керівництвом підрозділ Lasar’s Group став одним із найрезультативніших у Силах оборони: команда знищила ворожої техніки на понад $13 млрд, а кожен п’ятий знищений російський танк — результат її роботи. Тепер цей досвід планують масштабувати на рівні всієї країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Федоров погодили кандидатуру заступника командувача Повітряних сил

Яка ключова мета для Єлізарова?

"Наше завдання — побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар — саме з таких.

Складно трансформувати армію, коли ворог б’є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи — щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні.

Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від складу до підрозділу за день: розподіл дронів у ЗСУ перевели у цифровий формат

Що відомо про Павла Єлізарова?

  • Павло Єлізаров — український військовий командир, офіцер Повітряних сил ЗСУ. Він очолював бойовий підрозділ Lasar’s Group, який спеціалізується на застосуванні дронів і високоточному ураженні цілей.
  • Єлізарова вважають одним із командирів, які першими системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши технології з практичним бойовим досвідом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз танк це вже неактуальний вид озброєння. У НАТО також мають це зрозуміти, - Єлізаров

Топ коментарі
+26
єКупол
велике куполництво
тисяча куполів з мільйону дронів

так буває коли під час екзистенційної війни у владу обирають клоунів-дегенератів
19.01.2026 21:39 Відповісти
+25
а побудувати ракети щоб роз'їбати заводи де ці дрони клепають. Ні?
19.01.2026 21:39 Відповісти
+18
Чергова бредова ідея як вкрасти гроши.
19.01.2026 21:39 Відповісти
Дай боже .
19.01.2026 21:37 Відповісти
нашому теляті вовка зїсти
19.01.2026 22:11 Відповісти
Орієнтація на дрони перехоплювачі це провальна стратегія.
20.01.2026 02:50 Відповісти
Купол це добре - але шоб не співати Лазаря - потрібна гідна відповідь
19.01.2026 21:38 Відповісти
Купол чи "кришу" для відмивання бабла?
19.01.2026 21:38 Відповісти
Ні. Хто ж буде двушку на москву відмивати.
Там через деркача, або іншого жиріновіча гроші відмивають та кладуть в офшори/ватикан або у крипту.
Це в нас така бо невтік влада в лапках, що гроші відмиває через московію до сих пір.
У них там бізнес партнери, кінокомпанії, державні замовлення.... Мабуть і рахунки і нерухомість Потужна теж на рф є. А ви вмирайте від катів і бомб.

П.с. чт встоїть держава, яка свою суть зробила як повна протилежність Справедливості і Закону.... Ну незнаю незнаю....
Тільки Уряд порятунку, тільки усунення міндіча..
19.01.2026 21:54 Відповісти
Чергова бредова ідея як вкрасти гроши.
19.01.2026 21:39 Відповісти
заводы стройте, НИОКР финансируйте... платите людям, социально защищайте - так они ппо в дию засунули....
19.01.2026 21:40 Відповісти
найкращій купол
прив'язати до фламінги
міндича,єрмака,шифіра,галущенка..та інших успішних мін'єджеров
відправити ті фламінги до московіі
19.01.2026 21:40 Відповісти
Єліза́ров Павло́ Олекса́ндрович (позивний «Лазар», нар. 12 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2 Кишинів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%A0 МРСР) - український військовослужбовець, продюсер, бізнесмен та громадський діяч.

Член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів з 6 листопада 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1].
19.01.2026 21:43 Відповісти
це там де Шуфрич? Він теж там свободословив.
19.01.2026 22:04 Відповісти
Це там, де
19.01.2026 22:10 Відповісти
Ну раз продюсер, то да. Буде нам кіно. Цирк вже є.
19.01.2026 23:19 Відповісти
хто на 7 рік одноосібного правління вірить Оманській Гниді і його призначення - або дебіл, або зрадник ..або 2 в 1

результат правління Оманської Гниди ви бачите у вікні і на карті діпстейта
19.01.2026 21:44 Відповісти
Та на кладовищах і братських могилах неопвзнаних....
Верховна влада навіть сміється, мовляв явашпрігавор Ухіллес об'єднав всю країну цвинтарем
19.01.2026 21:56 Відповісти
гнида олексій кулеба це прямо квінтесенція zельоної плісняви
19.01.2026 21:57 Відповісти
Антидроновий цифровий купол
19.01.2026 21:45 Відповісти
На цифровому планшеті в часи коли працює генератор.
19.01.2026 21:57 Відповісти
ваш купол складається з двушек на маскву, zебіли
19.01.2026 21:45 Відповісти
Думкозлочинець !! Марафон мабуть не дивися!!!
Сказали ж - об'єднатися навколо Херпідули !! Не розхитувати лодку!!!!
Вава Потужний!! Вава планіруєт Перемогу !!
19.01.2026 21:59 Відповісти
19.01.2026 22:03 Відповісти
«Золотий купол» - Проєкт, оголошений Трампом у травні 2025 року, натхненний ізраїльською системою протиповітряної оборони та має на меті захистити територію США від міжконтинентальних балістичних ракет, перебуває лише на підготовчій стадії, і досі не зрозуміло, чи буде він узагалі реалізований.
Головна перешкода - його вартість, яка оцінюється більш ніж у 170 мільярдів доларів.
19.01.2026 21:46 Відповісти
А золотий купол, ****, міндіч в Їзраїль вивіз...
То шо тепер?...
19.01.2026 21:50 Відповісти
"Головна перешкода - його вартість, яка оцінюється більш ніж у 170 мільярдів доларів." ... Тепер я зрозумів навіщо трумп "раду миру" організовує - з країни по мільярду - трумпу на купол ((((
19.01.2026 22:06 Відповісти
Те саме що і 3000 Фламіндічів від кабміндіча.
Буде Єдине як марахвон Велике Потужне ніхуая ЗЕро
19.01.2026 21:47 Відповісти
Залізний вже є, ще буде антидроновий...
19.01.2026 21:48 Відповісти
Тпру , не гони , спочатку дерев'яний зробимо з мільярду дерев , вже по пояс виросли , трішки залишилося почекати .
19.01.2026 22:08 Відповісти
Та падаждітє...
Як же той купол зробить, нам же заважатимуть зєлькін мільярд дерев, шо вже вимахали аж до неба...
19.01.2026 21:48 Відповісти
ПІУ ПІУ !!! Міл'ярд катапульт з Високих Потужних дерев !!
Як Лідор Сонцеграйний всіх переграв !!!
19.01.2026 22:02 Відповісти
Ану математику повтори , двієчник нещасний , як з мільярда можна скільки ж катапульт зробити ? Діли на два і про відкат не забудь .
19.01.2026 22:11 Відповісти
Без вказівки президента і котята не родяться.Федоров молодий карєрист але формулу росту завчив
19.01.2026 21:49 Відповісти
Електронік з плівок Карсона не знає як розшифровується абревіатура ППО... він знає як з Хачапурі дрони пиляти, а про ППО думає що це якийсь додаток для інтернет реклами козіно......
19.01.2026 21:55 Відповісти
Так хфєдоров з 2023 року залізний купол будує. Хфедоров, как успехі стєсняюсь спрасіть? Побудував?
19.01.2026 22:03 Відповісти
"Криши" вже мало, купол треба.?) Мабуть, мільярдами запахло.
19.01.2026 22:05 Відповісти
...продюсер програми «Свобода слова» Павло Єлізаров...
19.01.2026 22:08 Відповісти
Чергова стрімка кар'єра з нікуди. Продюсер - полковник ВПС.

У нормальних країнах люди все життя навчаються та служать у ВПС, щоб отримати полковника.
А тут обана -готово.
19.01.2026 22:13 Відповісти
2025 - закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національний університет оборони України та здобув стратегічний рівень військової освіти (L-4) та професійну кваліфікацію «офіцер стратегічного рівня». Але ж як і Міндич - продюсер...тому чекаємо на такий самий результат.
19.01.2026 22:26 Відповісти
Тобто, отримав диплом.
Похвально, що дотримався формальностей. Курс триває аж 4 місяці. 😁
Тобто, це Чапаєв з папірцем.
Якщо український курс L-4 в НУОУ триває близько 4-6 місяців, то повноцінний американський аналог Senior Service College у резидентурній формі є довшим (10 місяців) і передбачає здобуття повної магістерської освіти.

І це при тому, що у США підполковниками не стають продюсери, а навчаються ще до того, як отримати своє перше військове звання.
19.01.2026 22:56 Відповісти
Отож. Господи, прости і помилуй. Нема слів. Одні цифри. Зелених з американським дядьком для мєстних зелених.
19.01.2026 23:25 Відповісти
Чергова медійна бульбашка для розпилу мільярдів.
Фламінго та дрони-перехоплювачі якось закінчилися не починаючи.
Тепер купол на черзі.

Мавпочка нова, а фокуси старі.
19.01.2026 22:09 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/61959 Борислав Береза:

Йому, цьому Федорову, б менше піздюкати і пригадати, як Україна втратила близько 600 мільйонів гривень на закупівлях дронів EVO MAX 4T виробництва компанії Autel для Збройних сил України (ЗСУ). І зроблено це було під патронатом міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у виконанні колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Про це йшлося у розслідуванні журналістів hromadske. А справу тихо зливають.

Відчувається, що хтось в цей раз хоче зміндічити мільярди. Чи думаєте, що він змінився?
19.01.2026 23:23 Відповісти
Цілком обгрунтоване призначення.
Командир найкращого за кількістю уражень живої сили та техніки ворога підрозділу безпілотних дронів-бомбардувальників, який починав створювати особисто, з нуля.
Про нього мало що повідомлялось у ЗМІ. Але є статистика результатів, яку неможливо спростувати. Є підстави сподіватись та вірити, що за підтримки президента та міністра оборони "антидронний купол" буде створений у стислі терміни.
19.01.2026 23:24 Відповісти
починайте з Сумської області, тут після потужної і генальної курської операції (читай: Суджа наш) фпв, молній і прочєй фігні літає більше ніж горобців, а шахеди і герані залітають через Сумську область як через ворота, і фіг тут хто їх чим збиває
20.01.2026 00:17 Відповісти
Одні гіперлуп будували ці купол...ну ну.....
20.01.2026 02:14 Відповісти
,, Апять грабіть будуть" .
20.01.2026 02:45 Відповісти
Железный купол). Шапки себе из фольги смастрячте! Шлепперы!
20.01.2026 17:51 Відповісти
 
 