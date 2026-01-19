Мета – побудувати антидроновий купол над Україною, - Федоров про призначення Єлізарова
Індустрія дронів
Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова, відомого за позивним "Лазар", новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО та дрони
"Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати — швидко, системно й технологічно. Саме тому за завданням Президента ми змінюємо підхід до захисту неба. Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - зазначив він.
За словами Федорова, Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Під його керівництвом підрозділ Lasar’s Group став одним із найрезультативніших у Силах оборони: команда знищила ворожої техніки на понад $13 млрд, а кожен п’ятий знищений російський танк — результат її роботи. Тепер цей досвід планують масштабувати на рівні всієї країни.
Яка ключова мета для Єлізарова?
"Наше завдання — побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті. Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар — саме з таких.
Складно трансформувати армію, коли ворог б’є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи — щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні.
Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни", - додав Федоров.
Що відомо про Павла Єлізарова?
- Павло Єлізаров — український військовий командир, офіцер Повітряних сил ЗСУ. Він очолював бойовий підрозділ Lasar’s Group, який спеціалізується на застосуванні дронів і високоточному ураженні цілей.
- Єлізарова вважають одним із командирів, які першими системно впровадили сучасні дронові тактики на полі бою, поєднавши технології з практичним бойовим досвідом.
велике куполництво
тисяча куполів з мільйону дронів
так буває коли під час екзистенційної війни у владу обирають клоунів-дегенератів
Там через деркача, або іншого жиріновіча гроші відмивають та кладуть в офшори/ватикан або у крипту.
Це в нас така
бо невтіквлада в лапках, що гроші відмиває через московію до сих пір.
У них там бізнес партнери, кінокомпанії, державні замовлення.... Мабуть і рахунки і нерухомість Потужна теж на рф є. А ви вмирайте від катів і бомб.
П.с. чт встоїть держава, яка свою суть зробила як повна протилежність Справедливості і Закону.... Ну незнаю незнаю....
Тільки Уряд порятунку, тільки усунення міндіча..
прив'язати до фламінги
міндича,єрмака,шифіра,галущенка..та інших успішних мін'єджеров
відправити ті фламінги до московіі
Член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів з 6 листопада 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1].
результат правління Оманської Гниди ви бачите у вікні і на карті діпстейта
Верховна влада навіть сміється, мовляв
явашпрігаворУхіллес об'єднав всю країну цвинтарем
Сказали ж - об'єднатися навколо Херпідули !! Не розхитувати лодку!!!!
Вава Потужний!! Вава планіруєт Перемогу !!
Головна перешкода - його вартість, яка оцінюється більш ніж у 170 мільярдів доларів.
То шо тепер?...
Буде Єдине
як марахвонВелике Потужне ніхуаяЗЕро
Як же той купол зробить, нам же заважатимуть зєлькін мільярд дерев, шо вже вимахали аж до неба...
Як Лідор Сонцеграйний всіх переграв !!!
У нормальних країнах люди все життя навчаються та служать у ВПС, щоб отримати полковника.
А тут обана -готово.
Похвально, що дотримався формальностей. Курс триває аж 4 місяці. 😁
Тобто, це Чапаєв з папірцем.
Якщо український курс L-4 в НУОУ триває близько 4-6 місяців, то повноцінний американський аналог Senior Service College у резидентурній формі є довшим (10 місяців) і передбачає здобуття повної магістерської освіти.
І це при тому, що у США підполковниками не стають продюсери, а навчаються ще до того, як отримати своє перше військове звання.
Фламінго та дрони-перехоплювачі якось закінчилися не починаючи.
Тепер купол на черзі.
Мавпочка нова, а фокуси старі.
Йому, цьому Федорову, б менше піздюкати і пригадати, як Україна втратила близько 600 мільйонів гривень на закупівлях дронів EVO MAX 4T виробництва компанії Autel для Збройних сил України (ЗСУ). І зроблено це було під патронатом міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у виконанні колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Про це йшлося у розслідуванні журналістів hromadske. А справу тихо зливають.
Відчувається, що хтось в цей раз хоче зміндічити мільярди. Чи думаєте, що він змінився?
Командир найкращого за кількістю уражень живої сили та техніки ворога підрозділу безпілотних дронів-бомбардувальників, який починав створювати особисто, з нуля.
Про нього мало що повідомлялось у ЗМІ. Але є статистика результатів, яку неможливо спростувати. Є підстави сподіватись та вірити, що за підтримки президента та міністра оборони "антидронний купол" буде створений у стислі терміни.