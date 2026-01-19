РУС
Новости Ракетная атака
Россия до весны не сможет атаковать Украину "Калибрами" с моря, - Плетенчук

калібр

Штормовая погода в акваториях Черного и Азовского морей будет ограничивать возможности России осуществлять ракетные пуски по территории Украины как минимум до весны.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Море штормит

"Штормы три-четыре балла уже несколько дней продолжаются, применение морских носителей не происходит. Не потому, что корабли не могут выйти, - они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует", - сказал он.

Представитель ВМС отметил, что сезон штормов в море длится с середины осени до середины весны. В этот период запуск ракет страной-агрессором затруднен, учитывая "не лучшее географическое положение" пункта базирования кораблей Новороссийск.

По словам Плетенчука, в Новороссийске довольно сложная навигация, особенно в период штормов.

"На данный момент, как вы видите, в Крыму боевых единиц нет", - отметил он.

Разведывательная авиация

Представитель ВМС добавил, что разведывательная авиация сейчас работает в акватории, однако не в тех объемах, как при лучшей погоде.

ВМС (1541) ракеты (3880) Плетенчук Дмитрий (198)
Топ комментарии
+5
Плетенчуку з кремля шифрограму прислали? Буданов у 2022 році також говорив, що у кацапів 100 ракет залишилось...
показать весь комментарий
19.01.2026 14:38 Ответить
+2
Фламинга погоди не боїться !
показать весь комментарий
19.01.2026 14:36 Ответить
+1
Будуть від причалів стріляти.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:34 Ответить
Будуть від причалів стріляти.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:34 Ответить
Десь було відео- прямо зі стоянки в бухті запускали ракети. Не обовязково в море виходити.
Якусь дурню цей речник зморозив. Навіщо?
показать весь комментарий
19.01.2026 15:09 Ответить
Фламинга погоди не боїться !
показать весь комментарий
19.01.2026 14:36 Ответить
але всю зиму вони перебувають в вирії! і чи повернуться навесні, поки що невідомо.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:51 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 14:54 Ответить
Плетенчуку з кремля шифрограму прислали? Буданов у 2022 році також говорив, що у кацапів 100 ракет залишилось...
показать весь комментарий
19.01.2026 14:38 Ответить
ну тут понятно погода,секрета ни для кого нет,штормы и тп.....но нахрена другие вещи в публич.пространстве ******* про енергетику
показать весь комментарий
19.01.2026 14:39 Ответить
речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук - козел рідкисний вмс
показать весь комментарий
19.01.2026 14:42 Ответить
"Ну що тут сказать, як воно канєшно".....
показать весь комментарий
19.01.2026 14:44 Ответить
Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, проснися, ти обісрався.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:51 Ответить
 
 