Россия до весны не сможет атаковать Украину "Калибрами" с моря, - Плетенчук
Штормовая погода в акваториях Черного и Азовского морей будет ограничивать возможности России осуществлять ракетные пуски по территории Украины как минимум до весны.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Море штормит
"Штормы три-четыре балла уже несколько дней продолжаются, применение морских носителей не происходит. Не потому, что корабли не могут выйти, - они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует", - сказал он.
Представитель ВМС отметил, что сезон штормов в море длится с середины осени до середины весны. В этот период запуск ракет страной-агрессором затруднен, учитывая "не лучшее географическое положение" пункта базирования кораблей Новороссийск.
По словам Плетенчука, в Новороссийске довольно сложная навигация, особенно в период штормов.
"На данный момент, как вы видите, в Крыму боевых единиц нет", - отметил он.
Разведывательная авиация
Представитель ВМС добавил, что разведывательная авиация сейчас работает в акватории, однако не в тех объемах, как при лучшей погоде.
