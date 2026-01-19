Росія до весни не зможе атакувати Україну "Калібрами" з моря, - Плетенчук

Штормова погода в акваторіях Чорного й Азовського морів обмежуватиме можливості Росії здійснювати ракетні пуски по території України щонайменше до весни.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Море штормить

"Шторми три-чотири бали вже кілька днів тривають, застосування морських носіїв не відбувається. Не тому, що кораблі не можуть вийти, - вони можуть, а тому, що на такому морі, як правило, запускати ніхто не ризикує", - сказав він.

Речник ВМС зазначив, що сезон штормів у морі триває з середини осені до середини весни. В цей період запуск ракет країною-агресоркою ускладнений, враховуючи "не найкраще географічне положення" пункту базування кораблів Новоросійськ.

За словами Плетенчука, у Новоросійську доволі складна навігація, особливо в період штормів.

"Станом на зараз, як ви бачите, в Криму бойових одиниць немає", - зауважив він.

Розвідувальна авіація

Речник ВМС додав, що розвідувальна авіація наразі працює в акваторії, однак не в тих об'ємах, як під час кращої погоди.

Плетенчуку з кремля шифрограму прислали? Буданов у 2022 році також говорив, що у кацапів 100 ракет залишилось...
19.01.2026 14:38
Фламинга погоди не боїться !
19.01.2026 14:36
Будуть від причалів стріляти.
19.01.2026 14:34
Десь було відео- прямо зі стоянки в бухті запускали ракети. Не обовязково в море виходити.
Якусь дурню цей речник зморозив. Навіщо?
19.01.2026 15:09
але всю зиму вони перебувають в вирії! і чи повернуться навесні, поки що невідомо.
19.01.2026 14:51
ну тут понятно погода,секрета ни для кого нет,штормы и тп.....но нахрена другие вещи в публич.пространстве ******* про енергетику
19.01.2026 14:39
речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук - козел рідкисний вмс
19.01.2026 14:42
"Ну що тут сказать, як воно канєшно".....
19.01.2026 14:44
Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, проснися, ти обісрався.
19.01.2026 14:51
Пишуть, що сьогодні, 19.01.2026, здійснено передислокацію двох ворожих Ту-95МС на аеродром «Бєлая». Там ці борти вже спорядили крилатими ракетами.
19.01.2026 15:44
Заспокоїв, можна спать спокійно
19.01.2026 16:10
 
 