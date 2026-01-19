Росія до весни не зможе атакувати Україну "Калібрами" з моря, - Плетенчук
Штормова погода в акваторіях Чорного й Азовського морів обмежуватиме можливості Росії здійснювати ракетні пуски по території України щонайменше до весни.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Море штормить
"Шторми три-чотири бали вже кілька днів тривають, застосування морських носіїв не відбувається. Не тому, що кораблі не можуть вийти, - вони можуть, а тому, що на такому морі, як правило, запускати ніхто не ризикує", - сказав він.
Речник ВМС зазначив, що сезон штормів у морі триває з середини осені до середини весни. В цей період запуск ракет країною-агресоркою ускладнений, враховуючи "не найкраще географічне положення" пункту базування кораблів Новоросійськ.
За словами Плетенчука, у Новоросійську доволі складна навігація, особливо в період штормів.
"Станом на зараз, як ви бачите, в Криму бойових одиниць немає", - зауважив він.
Розвідувальна авіація
Речник ВМС додав, що розвідувальна авіація наразі працює в акваторії, однак не в тих об'ємах, як під час кращої погоди.
Якусь дурню цей речник зморозив. Навіщо?