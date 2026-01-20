УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12518 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Масований комбінований удар
5 024 31

Ворог підняв у небо Ту-95МС. Фіксуються перші ракети, є загроза для Київщини та Черкащини

Ту-95МС у небі Що відомо

Вночі 20 січня було зафіксовано виліт ворожих Ту-95МС з аеродрому Оленья.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть у Повітряних силах?

Як зазначається, можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 06:00!

" У разі оголошення тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Повітряні Сили в готовності до відбиття удару противника!", - наголошують ПС.

Також читайте: Мета – побудувати антидроновий купол над Україною, - Федоров про призначення Єлізарова

Дані моніторингових каналів

За даними моніторингових телеграм-каналів, ворожа авіація здійснила пускові маневри. У разі, якщо пускові маневри були реальними, ракети можуть увійти у наш повітряний простір упродовж наступної години. 

Оновлена інформація

За даними ПС, вже зафіксовано:

  • Крилату ракету на Чернігівщині - курс на Київщину.
  • КР на Сумщині - курсом на Чернігівщину.
  • Ракети продовжують рух на північ Київщини.
  • Група КР над Київським водосховищем в південно-західному напрямку.
  • Київщина - КР на Фастів/ Бишів.
  • Черкащина - група КР на Кам'янку.

За даними моніторингових каналів, наразі ракет над Україною вже не фіксується.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Читайте: Росія до весни не зможе атакувати Україну "Калібрами" з моря, - Плетенчук

Автор: 

обстріл (33649) ракети (4382) Повітряні сили (3366)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Всім ТЕЦ повинно бути ***** бо ще плешивий пуштун наем "побудував" для них триривневий захист а міндіч додав ще три шари, ну і двушечку на москву.
показати весь коментар
20.01.2026 06:35 Відповісти
+12
Потрібно платити місцевим мешканцям за вбивства російських льотчиків та персоналу авіабази.
показати весь коментар
20.01.2026 06:41 Відповісти
+8
За даними міжнародних експертів, перед широкомасштабним вторгненням Москва мала в своєму розпорядженні 42 літака Ту-95МС, з них, за оцінками експертів, реально діючими є лише біля трьох десятків. Також Росія має десь принаймні 15 літаків Ту-160.

Україна в 1990-і передала Росії важкі бомбардувальники. А окрім бомбардувальників Україна також передала Росії тоді понад пів тисячу крилатих ракет. Також було вивезено запасні двигуни до літаків, різне обладнання. Hа момент розпаду СРСР в Україні дислокувались - в Узині під Києвом, під Полтавою та в Прилуках Чернігівської області новіші літаки - вони були випущені у 1989-1991 роках, а в Росії тоді базувались старіші машини - зокрема в Енгельсі Саратовської області.

Pеально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».

Тоді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
показати весь коментар
20.01.2026 06:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а може не треба
показати весь коментар
20.01.2026 06:30 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 06:41 Відповісти
Готова зкинутись.
показати весь коментар
20.01.2026 07:12 Відповісти
Я готова
показати весь коментар
20.01.2026 07:52 Відповісти
Куди зкидатись?
показати весь коментар
20.01.2026 08:06 Відповісти
❗️Перші крилаті ракети на Чернігівщині - курс на Київщину - ПС.
показати весь коментар
20.01.2026 06:33 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Як літали Ту-95МС з аеродрому "Оленья", так і літають. І ніяких українських диверсантів Буданова (4 рoки війни!), щоб ці Ту-95МС знищили.
показати весь коментар
20.01.2026 06:37 Відповісти
показати весь коментар
В ці героїчні часи, після військової кафедри КИИГА, ми мали їхати на збори до Полтави, покататися на ведмеді Ту95. Але по ітогу, підполковник З.. цький повідомив, що може дати потриматися за ><уй.
показати весь коментар
20.01.2026 07:53 Відповісти
НЕ Україна в 1990-і передала Росії важкі бомбардувальники, а кучма передав .
Ось і дякуйте своему кучмі....
показати весь коментар
20.01.2026 09:46 Відповісти
❗️7 крилатих ракет підлітають до Києва
показати весь коментар
20.01.2026 06:50 Відповісти
страшно, капець..
показати весь коментар
20.01.2026 07:14 Відповісти
UPD: ППО знищило цю групу ракет на Київщину.
показати весь коментар
20.01.2026 07:26 Відповісти
Слава ППО...дуже дякую хлопцям..
показати весь коментар
20.01.2026 07:34 Відповісти
📡Дорозвідка по крилатих ракетах.
показати весь коментар
20.01.2026 07:27 Відповісти
Перелетіли Київ і полетіли далі .
показати весь коментар
20.01.2026 07:39 Відповісти
За "російськім кораблем " в бік Західної України ? Не смішно .
показати весь коментар
20.01.2026 07:44 Відповісти
Таке страшне було..кілька ракет *******..
показати весь коментар
20.01.2026 08:26 Відповісти
НЕ Перелетіли Київ, а ПОлІтили на КИЇВ
показати весь коментар
20.01.2026 09:32 Відповісти
Чому не вражати ці літаки на аеродромах, незабаром після посадки? Вони без палива і вразливі.
показати весь коментар
20.01.2026 07:47 Відповісти
Малюка звільнили
показати весь коментар
20.01.2026 07:49 Відповісти
Бо фламінги..
показати весь коментар
20.01.2026 08:08 Відповісти
"Єслі чєстно, жалко дєнєг!" (с) Міндіч
показати весь коментар
20.01.2026 09:28 Відповісти
Оленья - аеродром дальньої авіації (з 2011 року), раніше - авіації Військово-морського флоту РФ. Розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська, неподалік міста Оленегорська.

показати весь коментар
20.01.2026 09:36 Відповісти
 
 