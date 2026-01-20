Ворог підняв у небо Ту-95МС. Фіксуються перші ракети, є загроза для Київщини та Черкащини

Вночі 20 січня було зафіксовано виліт ворожих Ту-95МС з аеродрому Оленья.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть у Повітряних силах?

Як зазначається, можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 06:00!

" У разі оголошення тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Повітряні Сили в готовності до відбиття удару противника!", - наголошують ПС.

Також читайте: Мета – побудувати антидроновий купол над Україною, - Федоров про призначення Єлізарова

Дані моніторингових каналів

За даними моніторингових телеграм-каналів, ворожа авіація здійснила пускові маневри. У разі, якщо пускові маневри були реальними, ракети можуть увійти у наш повітряний простір упродовж наступної години.

Оновлена інформація

За даними ПС, вже зафіксовано:

Крилату ракету на Чернігівщині - курс на Київщину.

КР на Сумщині - курсом на Чернігівщину.

Ракети продовжують рух на північ Київщини.

Група КР над Київським водосховищем в південно-західному напрямку.

Київщина - КР на Фастів/ Бишів.

Черкащина - група КР на Кам'янку.

За даними моніторингових каналів, наразі ракет над Україною вже не фіксується.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Читайте: Росія до весни не зможе атакувати Україну "Калібрами" з моря, - Плетенчук