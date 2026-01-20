Ворог підняв у небо Ту-95МС. Фіксуються перші ракети, є загроза для Київщини та Черкащини
Вночі 20 січня було зафіксовано виліт ворожих Ту-95МС з аеродрому Оленья.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що кажуть у Повітряних силах?
Як зазначається, можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 06:00!
" У разі оголошення тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Повітряні Сили в готовності до відбиття удару противника!", - наголошують ПС.
Дані моніторингових каналів
За даними моніторингових телеграм-каналів, ворожа авіація здійснила пускові маневри. У разі, якщо пускові маневри були реальними, ракети можуть увійти у наш повітряний простір упродовж наступної години.
Оновлена інформація
За даними ПС, вже зафіксовано:
- Крилату ракету на Чернігівщині - курс на Київщину.
- КР на Сумщині - курсом на Чернігівщину.
- Ракети продовжують рух на північ Київщини.
- Група КР над Київським водосховищем в південно-західному напрямку.
- Київщина - КР на Фастів/ Бишів.
- Черкащина - група КР на Кам'янку.
За даними моніторингових каналів, наразі ракет над Україною вже не фіксується.
Що передувало?
Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
Україна в 1990-і передала Росії важкі бомбардувальники. А окрім бомбардувальників Україна також передала Росії тоді понад пів тисячу крилатих ракет. Також було вивезено запасні двигуни до літаків, різне обладнання. Hа момент розпаду СРСР в Україні дислокувались - в Узині під Києвом, під Полтавою та в Прилуках Чернігівської області новіші літаки - вони були випущені у 1989-1991 роках, а в Росії тоді базувались старіші машини - зокрема в Енгельсі Саратовської області.
Pеально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».
Тоді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
Ось і дякуйте своему кучмі....