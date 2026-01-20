Ворог атакував Київ: є влучання та постраждалий. На лівому березі перебої зі світлом і водопостачанням

Вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що відомо?

Як інформує мер Києва Віталій Кличко, є один постраждалий у Дніпровському районі Києва. Бригада виїхала. Є ще виклики медиків.

"У Дніпровському районі влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автівки. Всі служби прямують на місця", - додав згодом він.

Читайте: У Києві поки неможливо скасувати екстрені відключення світла, - Шмигаль

Є перебої зі світлом та водопостачанням

За інформацією Кличка, на лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.

На лівому березі міста перебої також із водопостачанням.

Також читайте: Жодна країна Європи не здатна так швидко відновитися, як Київ після обстрілів, - експерт повідомив, чи може столиця залишитися без тепла