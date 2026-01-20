Ворог атакував Київ: є влучання та постраждалий. На лівому березі перебої зі світлом і водопостачанням
Вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що відомо?
Як інформує мер Києва Віталій Кличко, є один постраждалий у Дніпровському районі Києва. Бригада виїхала. Є ще виклики медиків.
"У Дніпровському районі влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автівки. Всі служби прямують на місця", - додав згодом він.
Є перебої зі світлом та водопостачанням
За інформацією Кличка, на лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.
На лівому березі міста перебої також із водопостачанням.
Протягом усієї ночі росіяни б'ють балістичними ракетами та шахедами, а під ранок росіяни можуть атакувати крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС.
Заданими Повітряних сил, Київ протягом ночі атакували шахедами та балістичними ракетами, влада Києва повідомила про перші руйнування та зникнення води та світла на лівому березі столиці.
Моніторингові канали вказували, що росіяни атакують головні ТЕЦ у Києві, біля Києва та у Дніпрі, а також низку ГЕС та інших важливих об'єктів у центрі країни.
Також Росія кілька разів уночі атакувала балістичними ракетами Вінницю.
Повітряні сили також повідомили про зліт бомбардувальників Ту-95МС, які могли здійснити пуски о 5.30. Тож крилаті ракети можуть атакувати Україну після 6 години ранку.
А ми на ракети чекаємо..
