УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12518 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Атака ракет і БпЛА на Київ
5 493 15

Ворог атакував Київ: є влучання та постраждалий. На лівому березі перебої зі світлом і водопостачанням

У будинках з електроопаленням не вимикатимуть світло

Вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як інформує мер Києва Віталій Кличко, є один постраждалий у Дніпровському районі Києва. Бригада виїхала. Є ще виклики медиків.

"У Дніпровському районі влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автівки. Всі служби прямують на місця", - додав згодом він.

Є перебої зі світлом та водопостачанням 

За інформацією Кличка, на лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.

На лівому березі міста перебої також із водопостачанням.

Автор: 

Київ (20616) обстріл (33649) енергетика (3727)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Доки не будуть валити по мацкві, їх ТЕЦ, ТЕС, гідростанціям й т.і. - діла не буде..ми будемо вічними терпілами..будемо тільки гундоса слухати, в якого вже й язик заплітається.

А ми на ракети чекаємо..
показати весь коментар
20.01.2026 06:32 Відповісти
+3
І знову, Віталя просрав ППО.
Але гундосий зе!лідар, зараз отот ось-ось щось там підпише про мир з ****** та гарантії від рудого імбіцила з чужою мєдалькою.
показати весь коментар
20.01.2026 07:39 Відповісти
+3
ой, не ний, послухай новий шедевр тіни ліберман
показати весь коментар
20.01.2026 08:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
BBC

Протягом усієї ночі росіяни б'ють балістичними ракетами та шахедами, а під ранок росіяни можуть атакувати крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС.

Заданими Повітряних сил, Київ протягом ночі атакували шахедами та балістичними ракетами, влада Києва повідомила про перші руйнування та зникнення води та світла на лівому березі столиці.

Моніторингові канали вказували, що росіяни атакують головні ТЕЦ у Києві, біля Києва та у Дніпрі, а також низку ГЕС та інших важливих об'єктів у центрі країни.

Також Росія кілька разів уночі атакувала балістичними ракетами Вінницю.

Повітряні сили також повідомили про зліт бомбардувальників Ту-95МС, які могли здійснити пуски о 5.30. Тож крилаті ракети можуть атакувати Україну після 6 години ранку.
показати весь коментар
20.01.2026 06:19 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 06:32 Відповісти
Тримаємось,через тиждень прийде потепління,стане полегше!!!А русня погана обламається та згине!!!
показати весь коментар
20.01.2026 07:35 Відповісти
Все правильно. Так эту русню паганую. Они нас ракетами. А мы им на зло без света и воды. Чтоб они от злости повыздыхали.
показати весь коментар
20.01.2026 08:05 Відповісти
Ну если "ваньки" на полях мрут сотнями от радости, то так и быть
показати весь коментар
20.01.2026 08:52 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 07:39 Відповісти
У гундосого буде завжди "вирішальний момент" та "ми близькі до завершення". Але "потрібен тиск" і ото блаблабла. І так по колу, у вічного cцаря усієї України до повної катастрофи.
А тиск потрібен тільки у батареях опалення, але цьому зеленому шмурдяку пох на населення.
Він даже не в змозі домовитись про енергетичне перемир'я як в минулий раз. Хоча б спробувати через Трама і інші механізми. Спробувати!!!
Ні потужно незламано буде записувати свої відеовисери і страшати народ кожен день про массовані обстріли цей недохазар. Констатант керов
показати весь коментар
20.01.2026 08:08 Відповісти
Он как раз ничего не подписывает. Незламний как Жанна Дарк.
показати весь коментар
20.01.2026 08:14 Відповісти
На левом не перебои а нет ничего. А буквальном смысле.
показати весь коментар
20.01.2026 07:59 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2026 08:04 Відповісти
Скоро обіцяний члєнограєм блекаут на москвабаді. Клован вже летить мститися верхи на фламінгі.
показати весь коментар
20.01.2026 08:06 Відповісти
Ага, відразу як вакцину власного виробнтцтва від ковіду зробе, тпк і на другий дееь блекаут
показати весь коментар
20.01.2026 08:10 Відповісти
Вольдемар, двушечка на маскву ушла, а обещанный тобой блэкаут нет,.или ты снова всё наврал?
показати весь коментар
20.01.2026 08:09 Відповісти
Ну що ви так? Ви нічого не розумієте! Олександрович щотижня потужна бомбить москву двушечками. Це така новітня зброя від 95 кварталу. Еквівалент чотирьох Фламінго.
показати весь коментар
20.01.2026 08:35 Відповісти
Сумно, що на подвір'ї -17°С і тому 3000 Фламінго полетіли на південь.
показати весь коментар
20.01.2026 08:32 Відповісти
 
 