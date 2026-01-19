Жодна країна Європи не здатна так швидко відновитися, як Київ після обстрілів, - експерт повідомив, чи може столиця залишитися без тепла

Харченко: Київ зробив більше для захисту енергетики, ніж вся країна разом

Жодна країна Європи не змогла б так ефективно відреагувати на наслідки рекордного обстрілу, який зазнав Київ в ніч на 9 січня, та настільки швидко відновити теплопостачання. Комунальні служби спрацювали злагоджено та ефективно, що дозволило врятувати систему в цілому.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Liga.Net, інформує Цензор.НЕТ. 

"По-перше, була підготовка. І "Київтеплоенерго" до такого сценарію готувалося. Інструктували відповідальних по будинках, робили тренування, що робити. І коли нам знищили найбільші джерела тепла, вони швидко злили воду, там, де його точно не буде. І почали підключати інші джерела, бо в Києві є 180 окремих котелень, розкиданих по місту. Одночасно відновлюючи те, що пошкоджено. Навіть відключали гарячу воду, знижували температуру теплоносія, щоб підключити якомога більше будинків до тих джерел, які працюють. Щоб в людей було хоча б не -5, а +10. І найголовніше – система опалення вціліла в цій ситуації. Чесно, я певен, що жодна країна Європи нічого такого зробити була б не здатна", - заявив Харченко.

Він зазначив, що київська влада, готуючись до обстрілів, встановила резервні генератори та забезпечила додатково 56 мегават, якби не це – ситуація була б набагато гіршою.

"Якщо насправді, Київ зробив більше, ніж вся країна разом. Отак чесно, моя особиста оцінка. Себто кількість закупленого газопоршневого обладнання, і встановленого. 56 мегават вони встановили. І якби не ці 56 мегават, і якби не резервні генератори, яких Київ мав більше, ніж будь хто, ситуація була би кратно гіршою. Київ б’ють найбільше, це об’єктивно. В Києві зконцентрована найбільша кількість ударів. А самі ТЕЦ, на жаль захистити фізично нереально", - заявив експерт.

Експерт наголосив, що не бачить такого сценарію, що Київ повністю залишиться без опалення.

"Чи можливо таке, що Київ повністю залишиться без опалення? Ні, я не бачу такого сценарію, в принципі. Щонайменше 60-70% Києва завжди будуть мати опалення, навіть після найгірших атак. Да, можливо будуть елементи, коли в окремих районах будуть знову зливати воду, потім знов набирати. Це можливі операції", - наголосив директор Центру досліджень енергетики.

Топ коментарі
+13
Жодна влада європейської країни НІКОЛИ Б НЕДОПУСТИЛА ВІЙНИ НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ
19.01.2026 17:16
+8
Чемберлєн-старий хрєн вже "не допускав".
19.01.2026 17:18
+4
Після 2019 жити стало так весело,що я хочу щоб знову було нудно як до цього "хоч паржом"
19.01.2026 17:17
Чемберлєн-старий хрєн вже "не допускав".
🤣🤣не бачу звязку
Не дивно.
🤣🤣ти й сам його не бачиш..
Ну так, вам-то видніше, що я бачу.
Я бачу шо коли аргументів не має залишається тільки поважно надувати щоки
Та бачте на здоров'я, хто ж вам очі затуляє?
🤣🤣🤣так ти просто Притягнув до теперішньої ситуації за вуха Чемберлена
Та ні, це ви скинули всю відповідальність на зєлю, залишивши русню білою та пухнастою.
Здалися б відразу? Іншого категоричного способу не знаю )
За звичай нормальні люди домовляються
І до чого тут Чемберлен, дійсно?
Ну так просвіти.....чи гугл мені в допомогу🤣🤣🤣
Прихильник політики умиротворення агресора. https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 році підписав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Мюнхенську угоду з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлером, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96 Муссоліні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%94 Даладьє. Повернувшись до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир». На що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстон Черчилль, 3 жовтня того ж року, відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».

Також відомо, що після мюнхенської згоди Гітлер попросив Чемберлена передати його найкращі побажання та вдячність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96 Генрі Танді. Чемберлен обіцяв подзвонити йому, що він й зробив після повернення.

Вже наступного року стало зрозуміло, що політика умиротворення не принесла Європі миру: розпочалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Друга світова війна. Чемберлен оголосив війну Гітлеру 3 вересня 1939 року, будучи прем'єр-міністром кілька місяців керував державою у стані війни. Під його керівництвом велася, так звана, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 «Дивна війна». Наступного року в нього виникли суперечності з лейбористами, під впливом яких Чемберлен, уже тяжко хворий, https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 залишив пост прем'єр-міністра, поступившись ним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстону Черчиллю, прихильникові безкомпромісної боротьби з Гітлером.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD Звідси
Та ніякі б угоди не спрацювали після Версальсьського миру .Велика Британія (Чемберлен) та Франція намагалися «задобрити» Гітлера за рахунок польші та чехословаччини..А ******** своєму народу коли немає результату то святе..
То просто Чемберлен, судячи з вашого твердження вище, не був нормальною людиною.
Чемберлен відомий домовлянець, на домовлявся так що Гітлер повірив що уся "антанта" повні слабаки і в результаті це призвело до ВМВ...
Після Версальського миру та принизливі умови для Німеччини ?? Та ще й територіальні претензії німеччини???
І незабувай..то були імперії
О пішли радянсько москальскі байки про принизливі умови , ой агресора наказали ....Які імперії ?
Британська..французька японська
Французька республіка це імперія?)
Третя Французька Республіка (1870-1940) успадкувала та значно розширила https://www.google.com/search?q=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83+%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8E&sca_esv=bfda1312cc855ae4&sxsrf=ANbL-n4oDV7ncHkjFlLhecC0__wXOTuwBQ%3A1768841571307&ei=***********************&ved=2ahUKEwik4My1iJiSAxVBDhAIHQhFCIYQgK4QegQIARAB&oq=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0+%D1%8F%D0%BA%D1%96+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiU9GC0YDQtdGC0Y8g0YTRgNCw0L3RhtGD0LfRjNC60LAg0YDQtdGB0L_Rg9Cx0LvRltC60LAg0Y_QutGWINC80LDQu9CwINC60L7Qu9C-0L3RltGXMggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogRIuIsBUIwmWMN_cAB4ApABAJgBlgGgAZoRqgEEMC4xN7gBDMgBAPgBAZgCEqAC2BLCAgQQABhHwgIGEAAYFhgewgIFECEYoAHCAgUQIRifBcICBxAhGKABGAqYAwCIBgGQBgiSBwQxLjE3oAfkZrIHBDAuMTe4B8QSwgcGMi0xNi4yyAdugAgA&sclient=gws-wiz-serp Другу Французьку колоніальну імперію, володіючи величезними територіями в Африці (Алжир, Туніс, Марокко, Французький Індокитай, Мадагаскар, Сенегал), Азії (Французький Індокитай, частина Китаю), Океанії (Нова Каледонія, Французька Полінезія) та Карибському басейні (Мартиніка, Гваделупа, Гаїті).
Імперія - це велика держава, що об'єднує різнорідні території та народи під єдиною владою, часто шляхом завоювань, і характеризується сильним центром, що домінує над підкореними периферіями, які мають відмінні права та управління,
Ммм ви москалів нормальними вважаєте і з ним домовлятися пропонуєте?
в Європі здебільшого індивідуальне опалення будинків (централізоване в основному на Скандинавії) - тому там таких проблем з опаленням взагалі не виникло б
Логічно.. Вона б зразу віддала ***** те що він вимагає і війни б не було .
Лао Цзи казав...Перемогу віддай ворогові, а собі візьми плоди.
Я такого в його цитатах не пам'ятаю .
По друге - плодами перемоги користується завжди той хто переміг .
Згадай Піррову перемогу
Згадав . Пірр переміг , але щоб здобути перемогу над римлянами - він довго і нудно воював . Перемога йому не дісталась безболісно .. Він втратив майже всю армію . Це те до чого йдуть зараз і кацапи .
Їх ніхто і не буде питатися... Як і нас не запитували.
тИ тут таку х....у...йню намолотив!!! Це із серії чуєш дзвін та не знаєш де він!!! Одне зрозуміло з твоїх думок, мокшанським болотом від тебе несе!!!!
Зелебоба здритни🤣🤣🤣
Європейські країни захищені НАТО. Вам це відомо?
Європейські країни захищені сполученими штатами
Вся історія Європи це війни на її територіях.
🤣війни були за ресурси та території..кацапів не цікавить їхня територія а ресурсів там майже немає
Дурік .ти забув добавити про шашлики
Віталій Кличко молодець.
З НЕТу
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
Експерт такий собі експерт - вагон самовпевненості, нічого більше. Він не може знати, як би відновлювалися країни Європи, оскільки в них не було обстрілів. Це боєць того самого експертного батальйону, що обіцяють "Варшаву за 3 дні".
"Експерт" гарна професія відповідальності ні якої , головне з вумним виглядом нести шо завгодно ).
Блекаут у Берліні: ультраліва група взяла на себе відповідальність за підпал електростанції
Внаслідок пошкодження кабелів на електростанції без електропостачання та тепла залишилися близько 50 тисяч домогосподарств.
Українські біженці відкрили "Пункт незламності" для жителів Берліна під час блекауту
Українські біженці, які проживають у Берліні, відкрили для місцевих мешканців "Пункт незламності", де можна зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячого чаю під час тривалого блекауту.
І це лише якісь всраті кабелі підпалили, а не ТПшку ракетами розваляли.
Ну ця клоунада потрібна шоб далі роздувати шо пуйло нападе🤣🤣🤣
Від цієї "клоунади" німці в шоці були. А якщо по-дорослому буде?
Ну треба ж дурачкам напарити якось міфічну війну з пуйлом
Так і війни не треба, достатньо ще на декількох ТПшках кабелі підпалити - і німці, як "умниє люді", одразу побіжать дагаварівацца. Газ там, більшість АдН у парламенті, віра-мова, оце все.
Як у цих мережевих експертів все просто - просто треба підпалити кілька кабелів і вуаля. Суцільний офіс простих рішень.
Що треба, щоб занурити частину столиці Німеччини у "кам'яний вік" так, щоб оті "хохли" свої "пункти незламності" відкривали? Всього лише підпалити декілька кабелів силами якихось фріків.
А то він не напав!
Дурня.Краще би ці українці тут відкрили шось.І взагалі вже нудить від цих пафосних слів.
Мова не про "крутих українців", а про те, що лише підпалені мавпами кабелі увігнали шматок столиці Німеччини у "кам'яний вік".
Кам'яний вік - це постійна відсутність світла, опалення, інтернету, зв'язку. Тимчасова проблеми зі світлом у кількох кварталах Берліну явно не тягнуть на кам'яний вік. В Україні вимкнення світла значно масштабніші і зачепили всі області, а не пару районів, та навіть тут експерди на кшталт харченка не заїкаються навіть про "кам'яний вік".
Нас десятками ракет і сотнями дронів, а німців - каністрою бензину. Ефект - приблизно однаковий. Що ті, що ті сиділи геть без світла декілька днів.
Приблизно однаковий? Нам розбили значяеу части України.І нам надади стільки всього,що сама Україна би і ніколи це не виготовила.
В нас і до війни в селах постійні ремонти і відлключення світла.Такого в Німеччині не було і не буде.
Німцям нічого не розбивали, техніка чудова, *******. І ось тобі - сиділи днями без світла. Там мали б за лічені години полагодити. Але не змогли.
Якщо у них все так гарно, чого наші "пункти незламності" розгортали? Німцям гострих вражень бракує?
За які гроші там розгорнули?
Навіщо мені ця інформація?
За лічені години не розповідайте.В нас он на цілий день світло виключали,щоб просто кабель на високовольній поміняти.Приїхала ціла бригада,а працювало кілька чоловік і вмикнули вже світло,коли робочий час закінчився.Ніякого відношення,це до обстрілвів немає.Це було ще раніше і в наса їх тут не було.І газовшики пріжджають в годинки 3,щоб добути свій робочий день.Бо біля мене є невелика розподільча станціяю.За водоканал можу сказати,як працюють,що розриють і залишать все.В німців на другий день все вже як новеньке.А в Німеччині там,не тільки кабелі пошкодили,а й обладнання.
У неділю, 4 січня, ультраліва група Vulkangruppe опублікувала лист-зізнання, в якому заявила про свою причетність до підпалу кабелів.
У заяві радикали назвали свої дії "суспільно необхідною акцією" та спрямували їх проти, за їхніми словами, "жадібності енергетичної галузі" і впливу технологічних корпорацій.
У листі також зазначено, що підпал кабельного мосту через канал Телтов та створення короткого замикання сталевими прутами розцінюється групою як "акт самооборони та міжнародної солідарності". Джерело: https://censor.net/ua/n3593783

У ТПшок від КЗ чудові захисти, так обладнання не пошкодиш.
Про інші руйнування, крім кабелів, не повідомлялось.
Ну може і не хочуть повідомляти.А може взагалі це спланована акція,яка веде і до владних кабінетів.Бо ж нікого ще навіть не знайшли.
Так, німці самі себе підпалили, але про масштаби підпалу чомусь мовчать.
''Ремонтні роботи ускладнені серйозністю пошкоджень та наявністю газової труби поруч із кабелями. Оператор сподівається повністю відновити постачання до 8 січня.''
Роздовбані ракетами українські трансформатори - то є несерйозні пошкодження. От кабелі у Німеччині - інша справа.
Розбиті трансформатори,це розбита енергетика і це вже катастрофа.
Це ти разом з експердом порівняв ракетні удари по києву з підпалом кабелів чи як?
Тобто коли в Німеччині кабель підпалили - ото катастрофа національного масштабу, а коли в Україні ТЕЦ роздовбали ракетами - то це уєздная канітєль.
Хто тобі сказав, що підпал кабеля - це "катастрофа національного масштабу"??? Харченко чи сам собі придумав?
Іронії чи то не розумієте, чи то нє положєно.
Так , але це завдяки бригадам енергетиків і комунальників . Це суто - їхня заслуга .. Заслуга простих людей .
Чинуш всіх рангів і звань це не стосується .
Київ замовив мініелектростанції у 2024 році, відтоді про них нічого не чути, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3596110
Їм навіть невідомо що в кожній оселі індівудуальне опалення ,хотя, аби збрехати
Это правда по Берлину видно!
https://t.me/rozumaha/27687 Євген Магда: Кримінальні справи проти місцевої влади стали «подякою» центру/ОП за роботу без вихідних у поверненні людям тепла та світла; «Дякую, дуже дякую» - меседж силовиків місцевій владі
Перекладання відповідальності за ракетні атаки росії на місцеву владу набуло форми кримінальних справ. Мені до рук потрапив офіційний лист силовиків до мерії Києва, у якому вимагають значний масив документів щодо робіт із захисту критичної інфраструктури за 2022-2025 роки. Формально все в межах КПК. Фактично ж це слідчі дії проти міської влади в момент, коли вона цілодобово займається ліквідацією наслідків обстрілів.
Про системний тиск силовиків на органи місцевого самоврядування вже публічно заявила Асоціація міст України. І мова, як розумієте, не лише про Київ. Аналогічні дії відбуваються в інших громадах: масові запити, допити, вилучення документів, кримінальні провадження за «неналежну підготовку». По всій країні місцеву владу фактично звинувачують в тому, що саме вона не зупинила ракети, які прилетіли у ТЕЦ і підстанції.
Ця логіка, на жаль, вже знайома. Раніше загальні провали в обороні України намагалися персоніфікувати й повісити на окремих військових командирів. Наслідки ми бачили. Тепер черга дійшла до місцевого самоврядування. Влада почала спеціально стикати лобами регіони, порівнювати непорівнюване. Українцям влада каже, що Харків краще підготувався до обстрілів, ніж Київ, а західним партнерам розповідає, що у Харкові - 400 тисяч людей без світла та тепла. Навіщо брехати?
Експерти з енергетики чітко говорять, що Київ був одним із найкраще підготовлених міст до зими, але саме він зазнав наймасштабніших атак. Столиця - що поробиш? Масштаб руйнувань напряму пов'язаний не з «бездіяльністю мерії», а з інтенсивністю обстрілів. Але ця очевидна логіка чомусь не лягає в основу слідчих дій.
Особливо показовим є контраст на фоні гіперактивності прокуратури щодо органів самоврядування - гнітюча тиша у справах Галущенка та Міндіча. Саме там йдеться про мільярди вкрадених коштів, які мали піти на захист і посилення енергосистеми. Саме там справжні причини того, чому ТЕЦ і підстанції виявилися вразливими. Натомість реальні фігуранти цих історій перебувають у теплих будинках в Конче-Заспі та теплих країнах, тоді як українці мерзнуть у власних квартирах.
При цьому ніхто так і не поставив публічного питання начальнику КМВА Ткаченку: що сталося з майже 260 мільйонами гривень, виділеними на програму «Чисте небо» на збиття Шахедів, і чому ці кошти не дали очікуваного результату? Теж міндічі з'їли? Що зробили Тімур Ткаченко та його команда?
Атака центральної влади на місцеву у перервах між російськими обстрілами не проходить непоміченим для міжнародних партнерів. Західні медіа вже прямо писали, що політична атака на мера Києва Кличка загалом підриває довіру до державного управління під час війни. У воюючій державі такі сигнали виглядають особливо тривожно. Розкрадали гроші друзі міндічі-галущенки. А винуватим роблять Кличка, Філатова та інших мерів. Як інакше, коли нагорі думають насамперед про вибори?
Зеленський втерся.❤️🇺🇦❤️
