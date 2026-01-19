Жодна країна Європи не здатна так швидко відновитися, як Київ після обстрілів, - експерт повідомив, чи може столиця залишитися без тепла
Жодна країна Європи не змогла б так ефективно відреагувати на наслідки рекордного обстрілу, який зазнав Київ в ніч на 9 січня, та настільки швидко відновити теплопостачання. Комунальні служби спрацювали злагоджено та ефективно, що дозволило врятувати систему в цілому.
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Liga.Net, інформує Цензор.НЕТ.
"По-перше, була підготовка. І "Київтеплоенерго" до такого сценарію готувалося. Інструктували відповідальних по будинках, робили тренування, що робити. І коли нам знищили найбільші джерела тепла, вони швидко злили воду, там, де його точно не буде. І почали підключати інші джерела, бо в Києві є 180 окремих котелень, розкиданих по місту. Одночасно відновлюючи те, що пошкоджено. Навіть відключали гарячу воду, знижували температуру теплоносія, щоб підключити якомога більше будинків до тих джерел, які працюють. Щоб в людей було хоча б не -5, а +10. І найголовніше – система опалення вціліла в цій ситуації. Чесно, я певен, що жодна країна Європи нічого такого зробити була б не здатна", - заявив Харченко.
Він зазначив, що київська влада, готуючись до обстрілів, встановила резервні генератори та забезпечила додатково 56 мегават, якби не це – ситуація була б набагато гіршою.
"Якщо насправді, Київ зробив більше, ніж вся країна разом. Отак чесно, моя особиста оцінка. Себто кількість закупленого газопоршневого обладнання, і встановленого. 56 мегават вони встановили. І якби не ці 56 мегават, і якби не резервні генератори, яких Київ мав більше, ніж будь хто, ситуація була би кратно гіршою. Київ б’ють найбільше, це об’єктивно. В Києві зконцентрована найбільша кількість ударів. А самі ТЕЦ, на жаль захистити фізично нереально", - заявив експерт.
Експерт наголосив, що не бачить такого сценарію, що Київ повністю залишиться без опалення.
"Чи можливо таке, що Київ повністю залишиться без опалення? Ні, я не бачу такого сценарію, в принципі. Щонайменше 60-70% Києва завжди будуть мати опалення, навіть після найгірших атак. Да, можливо будуть елементи, коли в окремих районах будуть знову зливати воду, потім знов набирати. Це можливі операції", - наголосив директор Центру досліджень енергетики.
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
Внаслідок пошкодження кабелів на електростанції без електропостачання та тепла залишилися близько 50 тисяч домогосподарств.
Українські біженці відкрили "Пункт незламності" для жителів Берліна під час блекауту
Українські біженці, які проживають у Берліні, відкрили для місцевих мешканців "Пункт незламності", де можна зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячого чаю під час тривалого блекауту.
І це лише якісь всраті кабелі підпалили, а не ТПшку ракетами розваляли.
У заяві радикали назвали свої дії "суспільно необхідною акцією" та спрямували їх проти, за їхніми словами, "жадібності енергетичної галузі" і впливу технологічних корпорацій.
У листі також зазначено, що підпал кабельного мосту через канал Телтов та створення короткого замикання сталевими прутами розцінюється групою як "акт самооборони та міжнародної солідарності". Джерело: https://censor.net/ua/n3593783
У ТПшок від КЗ чудові захисти, так обладнання не пошкодиш.
Про інші руйнування, крім кабелів, не повідомлялось.
Чинуш всіх рангів і звань це не стосується .
Перекладання відповідальності за ракетні атаки росії на місцеву владу набуло форми кримінальних справ. Мені до рук потрапив офіційний лист силовиків до мерії Києва, у якому вимагають значний масив документів щодо робіт із захисту критичної інфраструктури за 2022-2025 роки. Формально все в межах КПК. Фактично ж це слідчі дії проти міської влади в момент, коли вона цілодобово займається ліквідацією наслідків обстрілів.
Про системний тиск силовиків на органи місцевого самоврядування вже публічно заявила Асоціація міст України. І мова, як розумієте, не лише про Київ. Аналогічні дії відбуваються в інших громадах: масові запити, допити, вилучення документів, кримінальні провадження за «неналежну підготовку». По всій країні місцеву владу фактично звинувачують в тому, що саме вона не зупинила ракети, які прилетіли у ТЕЦ і підстанції.
Ця логіка, на жаль, вже знайома. Раніше загальні провали в обороні України намагалися персоніфікувати й повісити на окремих військових командирів. Наслідки ми бачили. Тепер черга дійшла до місцевого самоврядування. Влада почала спеціально стикати лобами регіони, порівнювати непорівнюване. Українцям влада каже, що Харків краще підготувався до обстрілів, ніж Київ, а західним партнерам розповідає, що у Харкові - 400 тисяч людей без світла та тепла. Навіщо брехати?
Експерти з енергетики чітко говорять, що Київ був одним із найкраще підготовлених міст до зими, але саме він зазнав наймасштабніших атак. Столиця - що поробиш? Масштаб руйнувань напряму пов'язаний не з «бездіяльністю мерії», а з інтенсивністю обстрілів. Але ця очевидна логіка чомусь не лягає в основу слідчих дій.
Особливо показовим є контраст на фоні гіперактивності прокуратури щодо органів самоврядування - гнітюча тиша у справах Галущенка та Міндіча. Саме там йдеться про мільярди вкрадених коштів, які мали піти на захист і посилення енергосистеми. Саме там справжні причини того, чому ТЕЦ і підстанції виявилися вразливими. Натомість реальні фігуранти цих історій перебувають у теплих будинках в Конче-Заспі та теплих країнах, тоді як українці мерзнуть у власних квартирах.
При цьому ніхто так і не поставив публічного питання начальнику КМВА Ткаченку: що сталося з майже 260 мільйонами гривень, виділеними на програму «Чисте небо» на збиття Шахедів, і чому ці кошти не дали очікуваного результату? Теж міндічі з'їли? Що зробили Тімур Ткаченко та його команда?
Атака центральної влади на місцеву у перервах між російськими обстрілами не проходить непоміченим для міжнародних партнерів. Західні медіа вже прямо писали, що політична атака на мера Києва Кличка загалом підриває довіру до державного управління під час війни. У воюючій державі такі сигнали виглядають особливо тривожно. Розкрадали гроші друзі міндічі-галущенки. А винуватим роблять Кличка, Філатова та інших мерів. Як інакше, коли нагорі думають насамперед про вибори?