Оновлені правила комендантської години запровадили у Києві

У Києві запровадили оновлені правила комендантської години. Обмеження залишаються, але з’являються необхідні винятки для людей.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Які зміни передбачено?

"Відтепер у період комендантської години ви зможете пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пункту Незламності або додому", - написав Ткаченко.

Для киян це означає прості й важливі речі:

вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням

ви зможете у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу.

Окрім цього, відтепер Пункти Незламності можуть працювати цілодобово. Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду й гарячий чай.

Посилюється патрулювання

Ткаченко наголосив, що безпека міста залишається пріоритетом.

"Патрулювання міста посилюється, всі рішення реалізуються під контролем сил безпеки. Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобовʼязаним – військово-обліковий документ", - заявив посадовець.

Паралельно триває постійна перевірка Пунктів Незламності.

"Це мають бути не формальні позначки на мапі, а реально працюючі місця підтримки для людей", - зазначив Ткаченко.

Що передувало?

Президент Зеленський заявив, що в енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.

Також у частині громад та регіонів можуть скасувати комендантську годину на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

14 січня відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці Києва.

