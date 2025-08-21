У Києві можуть дозволити роботу таксі під час комендантської години: Голова КМВА анонсував "чіткий механізм"

Київська міська військова адміністрація (МВА) працює над створенням механізму, який дозволить відновити роботу сервісів таксі у столиці під час комендантської години.

Про це голова Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

За його словами, КМВА отримала звернення від сервісів замовлення таксі Bolt, Uklon та Uber, які просили скасувати заборону на перевезення пасажирів під час комендантської години.

"Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці – понад усе... Зараз ми працюємо з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм. І якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю", – написав Ткаченко.

Як повідомлялося, раніше сервіси онлайн-виклику авто Uklon, Uber та Bolt звернулися до Київської міської військової адміністрації (КМВА) з проханням розглянути можливість дозволити роботу таксі під час комендантської години.

Зауважимо, що у жовтні 2024 року сервіси онлайн-виклику таксі Uklon та Bolt вже відновили роботу під час комендантської години у Львові.

Нагадаємо, Uklon був єдиним великим сервісом виклику таксі, який працював під час комендантської години у Києві. В компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки.

Однак у березні 2024 року Uklon закрив можливість замовити авто у комендантську годину після звернення Патрульної поліції Києва, яке з’явилося на тлі масових публікацій про роботу компанії в Telegram-каналі "Джокер". Журналісти з’ясували, що цим Тelegram-каналом керує 29-річний "слуга народу" Роман Кравець, який живе в розкішній квартирі в одному з найпрестижніших житлових комплексів, пересувається на авто з охороною і регулярно витрачає мільйони гривень на придбання автомобілів та подорожі за кордон під час війни.

Чи передбачене покарання за порушення комендантської години?

Як повідомлялося, у січні 2024 року Верховна Рада провалила голосування за закон, який мав запровадити відповідальність за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами – спеціального режиму роботи під час воєнного стану. Для його ухвалення в цілому не вистачило голосів, законопроєкт відправили на повторне друге читання. Однак у травні 2024 року депутати остаточно провалили голосування за законопроєкт №10195 у повторному другому читанні, тож він вважається відхиленим.

Законопроєкт передбачав запровадження штрафів за порушення комендантської години у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8,5 тис. до 17 тис. грн. Повторне порушення протягом року передбачає штраф у 1000-2000 НМДГ, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.