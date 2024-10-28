Таксі відновлює роботу під час комендантської години. Поки що – тільки на Львівщині (оновлено)

Львівська обласна державна адміністрація (ОДА) дозволила відновити роботу сервісів таксі під час комендантської години.

Участь у пілотному проєкті для виклику авто під час комендантської години братимуть сервіси Bolt та Uklon, розповів на брифінгу керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень.

Він нагадав, що для пересування під час комендантської години громадяни повинні мати перепустки, їх наявність залишається персональною відповідальністю як пасажирів, так і водіїв.

Своєю чергою перший заступник міського голови Львова ️Андрій Москаленко зауважив, що під час комендантської години до Львова прибуває від 20 до 30 потягів, тому відновлення роботи таксі допоможе їх пасажирам дістатися додому.

"Багато потягів чи автобусів прибуває на вокзал вночі і людям, часто з маленькими дітьми, потрібно якось добиратися до хостелів, лікарень чи інших локацій у Львові. А коли легально скористатися таксі у комендантську не можна, ця послуга надається нелегально і ця поїздка коштує в 3-4 рази більше. Тому я радію цьому рішенню, що спільно з партнерами ми відновляємо роботу послуги для громади та гостей міста", – пояснив Москаленко.

У пресслужбі міськради Львова уточнили, що сервіси Bolt та Uklon відновлять послугу виклику авто під час комендантської години до кінця тижня.

Своєю чергою керівник Uklon Сергій Гришков уточнив, що виконувати поїздки зможуть лише ті водії, які матимуть необхідні дозволи від місцевої влади для надання послуг в комендантську годину.

Як повідомлялося, раніше керівник Uklon Сергій Гришков розповідав, що сервіс онлайн-виклику авто може відновити доступ до поїздок вночі у деяких містах України. За його словами, з такими запитами звертається місцева влада низки міст.

Нагадаємо, Uklon був єдиним великим сервісом виклику таксі, який працював під час комендантської години. В компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки. Однак у березні 2024 року Uklon вирішив закрити можливість замовити авто у комендантську годину після звернення Патрульної поліції Києва.

Звернення поліції з’явилося на тлі масових публікацій про роботу компанії в Telegram-каналі "Джокер". Водночас у каналі оприлюднено прайс на припинення публікацій на певну тематику (від $389 000) та видалення інформації (від $236 000).

Журналісти з’ясували, що Тelegram-каналом "Джокер" керує 29-річний "слуга народу" Роман Кравець, який живе в розкішній квартирі в одному з найпрестижніших житлових комплексів, пересувається на авто з охороною і регулярно витрачає мільйони гривень на придбання автомобілів та подорожі за кордон навіть під час війни.

Чи передбачене покарання за порушення комендантської години?

Як повідомлялося, у січні 2024 року Верховна Рада провалила голосування за закон, який мав запровадити відповідальність за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами – спеціального режиму роботи під час воєнного стану. Для його ухвалення в цілому не вистачило голосів, законопроєкт відправили на повторне друге читання. Однак у травні 2024 року депутати остаточно провалили голосування за законопроєкт №10195 у повторному другому читанні, тож він вважається відхиленим.

Законопроєкт передбачав запровадження штрафів за порушення комендантської години у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 8,5 тис. до 17 тис. грн. Повторне порушення протягом року передбачає штраф у 1000-2000 НМДГ, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

За порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії військового стану пропонувалося штрафувати керівника суб'єкта господарювання/фізичну особу-підприємця на 3 000 - 6 000 неоподатковуваних мінімумів (51 тис.-102 тис. грн). За повторне – 10 000-20 000 неоподатковуваних мінімумів (від 170 тис. грн до 340 тис. грн).

Законопроєкт був розроблений спільно із Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.