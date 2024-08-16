Сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси зобов’яжуть повідомляти податківцям про заробітки користувачів, – Мінфін

Уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ (послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг) збирати інформацію про доходи користувачів та подавати її до Державної податкової служби.

Уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ (онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг) збирати інформацію про користувачів та подавати до Державної податкової служби звіт про доходи від продажу своїх товарів або надання послуг, які вони отримують через такі платформи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі заступниці міністра Світлани Воробей із представниками компаній – операторів цифрових платформ.

Під час зустрічі обговорювали концепцію запровадження в Україні звітності про доходи, отримані фізичними та юридичними особами, які використовують такі платформи для заробітку, зазначається у повідомленні.

"Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків", –- зазначила під час зустрічі заступниця міністра.

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Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку планує законодавчо закріпити визначення "платформнозайняті" – діяльності з використанням цифрових платформ, а також визначити регулювання такої діяльності.

Тим часом, Державна податкова служба України вже перевіряє суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів за допомогою інтернет-платформи "OLX", надають послуги таксі тощо, нараховуючи їм податкові зобов'язання з отриманих доходів. Однак наразі такі перевірки мають скоріше точковий характер.