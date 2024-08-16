Сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси зобов’яжуть повідомляти податківцям про заробітки користувачів, – Мінфін
Уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ (послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг) збирати інформацію про доходи користувачів та подавати її до Державної податкової служби.
Уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ (онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг) збирати інформацію про користувачів та подавати до Державної податкової служби звіт про доходи від продажу своїх товарів або надання послуг, які вони отримують через такі платформи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі заступниці міністра Світлани Воробей із представниками компаній – операторів цифрових платформ.
Під час зустрічі обговорювали концепцію запровадження в Україні звітності про доходи, отримані фізичними та юридичними особами, які використовують такі платформи для заробітку, зазначається у повідомленні.
"Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків", –- зазначила під час зустрічі заступниця міністра.
Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку планує законодавчо закріпити визначення "платформнозайняті" – діяльності з використанням цифрових платформ, а також визначити регулювання такої діяльності.
Тим часом, Державна податкова служба України вже перевіряє суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів за допомогою інтернет-платформи "OLX", надають послуги таксі тощо, нараховуючи їм податкові зобов'язання з отриманих доходів. Однак наразі такі перевірки мають скоріше точковий характер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не загнуть вони оренду офіційно? да ніколи, це навіть в Європі зробити не змогли. І з оренди власники купують собі їжу, речі, а це 20% - це хіба мало? п'ята частина на рівному місці.
Також дешева оренда дає можливість працювати людям, які приїхали, знімати, працювати і платити податки із З.П. ... чи це не рахується?... Якщо знімати буде дорого, то просто молодь візьме манатки і просто звалить з країни за кордон, що зараз вже є.
І правильно написали, одна тільки церква скільки приховує, а що діють різні секти, яки виманюють гроші у людей і що роблять, нічого. B2B Джевелері забули ... відмили бабло і на тому кінець. На сотні лямів кинули людей, а що держава, яка повинна була це не допустити? нічого.
І ще знімав, то в сусідній квартирі жінка здала житло ОФІЦІЙНО з податками і там влаштували бардак, і що, нічого, нікого не змогли притягнути на відшкодування збитків, навіть при позові до суду, от і вся оренда.
Спочатку ОЛХ ввели приховані % на ОЛХ доставку, а потім приховані і відкриті і за послуги платять як покупець, так і продавець. З оголошення 1000грн ОЛХ має 25+25грн, і це вони вважать мало, ЩЕ ПЛАТИ. Якщо типу бізнес, то ще дорожче буде.
Вони хочуть бути сайтом оголошено, але щоб був тільки бізнес, і рибку з'їсти і сковорідку не помити. Але вони розуміють, що якщо вони знищать приватні оголошення, то вони стануть нікому не потрібні. А що кидал там валом, то це ЛОХу тільки в радість, кидали купують платні оголошення.
Особисто я ОЛХ наразі покинув, OLX воно є LOX. Людей які в свій час просували сайт вони просто вигнали постійних користувачів, які з часів Slando.
Є багато людей, які не можуть собі дозволити нове і згодні на дешевше б.у. Якби у люде були гроші, то на б.у. навіть не дивилися, бо могли купити собі нове в магазині, я пам'ятаю такі часи до 2008.
Прямо бачу, як оператори за кордоном кинулися виконувати забаганки якогось обсоса з СН. 😁
От Убер та Болт одразу почнуть здавати своїх водіїв і руйнувати цим свою логістичну мережу.
Мова йле про те, чого аж ніяк не можна вимагати від нерезидента, не будучи посланим *****.
Нерезиденту простіше послати ***** Мінфін, Гетманцева, ВР і навіть самого геополітика всіх часів та народів ЗЄ і закрити бізнес в Україні, ніж рознести в хлам свою логістику та базу виконавців, а потім намагатися працювати.
Ну будемо, як при Кучмі, махати руками на дорогах годинами. Ділов то...
"Вже роблю фоп і ліцуху"(с)
а досі тих багато років вам, що заважало? війна? високі податки чи "шоколидний"??
Оце лишень зара ви такий путріот став?!
Бо так у нас функціонують 5-6 ЕФЕКТИВНИХ менеджерів!!!
И у него не болит голова от многочисленных проверок и штрафов за неверно поставленную в отчётности запятую. Своим все, другим - закон. Все, что вам нужно знать о власти клоунов-лиьертарианцев.
73%, вы клинические идиоты.