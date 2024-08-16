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Новини
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Сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси зобов’яжуть повідомляти податківцям про заробітки користувачів, – Мінфін

налоги

Уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ (послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг) збирати інформацію про доходи користувачів та подавати її до Державної податкової служби.

Уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ (онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг) збирати інформацію про користувачів та подавати до Державної податкової служби звіт про доходи від продажу своїх товарів або надання послуг, які вони отримують через такі платформи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі заступниці міністра Світлани Воробей із представниками компаній – операторів цифрових платформ.

Під час зустрічі обговорювали концепцію запровадження в Україні звітності про доходи, отримані фізичними та юридичними особами, які використовують такі платформи для заробітку, зазначається у повідомленні.

"Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків", –- зазначила під час зустрічі заступниця міністра.

Читайте також: Недоплачують податки: У "Слузі народу" хочуть посилити відповідальність за неофіційну оренду житла

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку планує законодавчо закріпити визначення "платформнозайняті" – діяльності з використанням цифрових платформ, а також визначити регулювання такої діяльності.

Тим часом, Державна податкова служба України вже перевіряє суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів за допомогою інтернет-платформи "OLX", надають послуги таксі тощо, нараховуючи їм податкові зобов'язання з отриманих доходів. Однак наразі такі перевірки мають скоріше точковий характер.

Автор: 

інтернет (1328) Мінфін (2930) податки (2417) таксі (261) Державна податкова служба (356)


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Топ коментарі
+20
Найбільший бізнес без податків - церкви і секти всіх видів.
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16.08.2024 15:40
+14
Я так понял что нынешние власти НЕ собираются прекращать ВОРОВАТЬ на таможне , речь идёт о сотнях миллирдов. Мутные схемы с контрофактным табаком и алкоголем тоже некто закрывать НЕ собирается . Про разворовывания бюджетных средств , тоже ТИШИНА ? Всё выглядит очень просто , мы как воровали , так и буде воровать. А Вас мы сейчас начнём щимить. Денег видать в бюджете не хватает , и воровать как раньше НЕ получается .
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16.08.2024 16:02
+10
та ладно .. ни копейки..кто действительно массово сдает и за дорого - тот платит... если бабуля сдает квартиру на жм, а сама живет в селе, ну то пусть и не платит...гетьманцев с клубом белых платникив не обеднеет!)
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16.08.2024 15:41
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оренда житла --це найбільший бізнес який ні копійки не сплачує податків в бюджет, хоч в цьому бізнесі заробляють мільярди долларів, а не гривні!
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16.08.2024 15:38 Відповісти
Найбільший бізнес без податків - церкви і секти всіх видів.
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16.08.2024 15:40 Відповісти
Згодна. І це також
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16.08.2024 16:40 Відповісти
та ладно .. ни копейки..кто действительно массово сдает и за дорого - тот платит... если бабуля сдает квартиру на жм, а сама живет в селе, ну то пусть и не платит...гетьманцев с клубом белых платникив не обеднеет!)
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16.08.2024 15:41 Відповісти
Та да...Вон теща Стрефанчука-бабушка-божий одуванчик сдает по бедности квартиру Колывану с его выводком-что ж её налогами душить?
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18.08.2024 14:23 Відповісти
50 м. кв.???
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18.08.2024 14:36 Відповісти
https://rubryka.com/ru/2019/11/18/stefanchuk-zhyve-u-teshhi-i-otrymuye-kompensatsiyu-za-zhytlo-dlya-inogorodnih-chesno/
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18.08.2024 14:59 Відповісти
Ви така наївна, як "добрий день". Ви хоч раз в житті знімали. Якщо щось вводять, то хазяї все перекидають на орендаторів, так завжди було. Ціна оренди навпаки збільшиться. І ще, у депутатів по 10-50 квартир, вони декларують на родичів і знають, вони це навіть не приховують.

Не загнуть вони оренду офіційно? да ніколи, це навіть в Європі зробити не змогли. І з оренди власники купують собі їжу, речі, а це 20% - це хіба мало? п'ята частина на рівному місці.

Також дешева оренда дає можливість працювати людям, які приїхали, знімати, працювати і платити податки із З.П. ... чи це не рахується?... Якщо знімати буде дорого, то просто молодь візьме манатки і просто звалить з країни за кордон, що зараз вже є.

І правильно написали, одна тільки церква скільки приховує, а що діють різні секти, яки виманюють гроші у людей і що роблять, нічого. B2B Джевелері забули ... відмили бабло і на тому кінець. На сотні лямів кинули людей, а що держава, яка повинна була це не допустити? нічого.

І ще знімав, то в сусідній квартирі жінка здала житло ОФІЦІЙНО з податками і там влаштували бардак, і що, нічого, нікого не змогли притягнути на відшкодування збитків, навіть при позові до суду, от і вся оренда.
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17.08.2024 17:22 Відповісти
тот олх уже офигел) продаешь табуретку за 100 грн-заплати 50 грн за объявление)
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16.08.2024 15:39 Відповісти
Это если 10 табуреток в неделю.
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16.08.2024 15:53 Відповісти
Да ладно, з власного досвіду. Якщо одна табуретка, то платити треба за ОЛХ доставку 15грн+1%. Якщо дві, то це з точки зору ОЛХ вже бізнес і тоді плати за розміщення оголошення, і 15грн+2%. Якщо будеш щось доводити, що не бізнес і маєш 4 табуретки б.у. і просто їх треба продати 4 рази, то ніхто цього навіть слухати не буде і переведуть типу в бізнес і купуй оголошення.

Спочатку ОЛХ ввели приховані % на ОЛХ доставку, а потім приховані і відкриті і за послуги платять як покупець, так і продавець. З оголошення 1000грн ОЛХ має 25+25грн, і це вони вважать мало, ЩЕ ПЛАТИ. Якщо типу бізнес, то ще дорожче буде.

Вони хочуть бути сайтом оголошено, але щоб був тільки бізнес, і рибку з'їсти і сковорідку не помити. Але вони розуміють, що якщо вони знищать приватні оголошення, то вони стануть нікому не потрібні. А що кидал там валом, то це ЛОХу тільки в радість, кидали купують платні оголошення.

Особисто я ОЛХ наразі покинув, OLX воно є LOX. Людей які в свій час просували сайт вони просто вигнали постійних користувачів, які з часів Slando.
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17.08.2024 17:05 Відповісти
А какой тогда сайт порекомендуете?
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19.08.2024 09:37 Відповісти
Я сам і Інсті і Ютуб, SkyLots, телеграм і т.д. Але я регулярно не продаю. Якщо багато товару, то є сайти типу ua.market, там зробити свій сайт і купити рекламу у Гугла, ну і розкручуватися.
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19.08.2024 21:59 Відповісти
Никак не нажрутся, мрази. Я продал старый компьютер за 20 тысяч и должен еще налог заплатить??? А ничего, что я его за 50000 купил? Ну будут отказываться от олх доставки. Будут кучу аккаунтов делать. Преступность возрастет. Так и таксисты платить не будут государству, будет рекет.
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16.08.2024 15:48 Відповісти
Ось тут юридично все і закопане, бо б.у. товар не є новим і не підпадає під дію законів, які діють для нового товару. Продаж б.у. товару не має на меті отримання доходу, бо товар завідомо по ціні менше, ніж ціна нового. За б.у. товар вже податки бути всі сплачені, і б.у. товар вже є власністю людини, яка має право їм розпоряджатися на власний розсуд, продати за ціну нижче ринку.

Є багато людей, які не можуть собі дозволити нове і згодні на дешевше б.у. Якби у люде були гроші, то на б.у. навіть не дивилися, бо могли купити собі нове в магазині, я пам'ятаю такі часи до 2008.
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17.08.2024 17:10 Відповісти
То есть секонд хенд налогом не облагается? А если я новые джинсы купил и мне размер не подошёл, я должен налог платить?
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20.08.2024 07:27 Відповісти
Я вам що юрист? Почитайте закони і все інше. Я написав "Продаж б.у. товару не має на меті отримання доходу", це може стосуватися і нового, то за що вас притягнути? Одне діло продавати свої речі, а інше діло магазин з продажу б.у. товарів чи техніки, який вже є бізнесом і можна знайти які там податки. Це все можна почитати.
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20.08.2024 08:50 Відповісти
Тогда какого хрена информация о продажах моих старых трусов будет уходить в налоговую? Если я не предприниматель и не получаю доход.
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20.08.2024 11:34 Відповісти
Ау, у вас з головою не комільфо? Чого до мене, я не захищаю ці нововведення. І якщо перечитати, то пасти будуть хто продає багато і постійно. А тут палка з двох кінців, якщо буде той же LOX зливати дані продавців, то його дуже швидко покинуть і він здується. Не нийте, нікому ваші старі труси не треба. Тим паче якщо нема до кого прикопатися, то напишіть у міністерство чи де це приймається, заказним листом краще і можете як є написати, і там вас дуже гарно вислухають, а не на цензорі ))). До мене приколупався, приколупуйся до тих, хто це приймає )))
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20.08.2024 16:24 Відповісти
Удачі!!! 😁

Прямо бачу, як оператори за кордоном кинулися виконувати забаганки якогось обсоса з СН. 😁

От Убер та Болт одразу почнуть здавати своїх водіїв і руйнувати цим свою логістичну мережу.
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16.08.2024 15:55 Відповісти
"Податок на Гугл" хіба кудись зник? Оподатковують ПДВ всі онлайн платформи у світі ще з 22 року, які заробляють на українцях. ПДВ за рахунок українців платять в укр бюджет всі онлайн платформи як гугл ютюб амазон етсі ібей та ін.
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16.08.2024 23:12 Відповісти
А тут не йде мова про податки с платформ.
Мова йле про те, чого аж ніяк не можна вимагати від нерезидента, не будучи посланим *****.
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16.08.2024 23:25 Відповісти
Міжнародні платформи уже платять ПДВ із заробітків українців, який переклали на самих українців, тепер зелені підоригоанали хочуть оподаткувати ще користувачів, які заробляють в Україні за допомогою цих та українських платформ, що в результаті обернеться нулем як для самих українців, так і для бюджету, - доб'ють привладні підорашисти те, що ще якось дихає в Україні.
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17.08.2024 23:32 Відповісти
Скажімо так.
Нерезиденту простіше послати ***** Мінфін, Гетманцева, ВР і навіть самого геополітика всіх часів та народів ЗЄ і закрити бізнес в Україні, ніж рознести в хлам свою логістику та базу виконавців, а потім намагатися працювати.

Ну будемо, як при Кучмі, махати руками на дорогах годинами. Ділов то...
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16.08.2024 23:30 Відповісти
Нерезидент, який здійснює господарську діяльність на території Україн, повинен платити податки Україні, якщо не в Україні, то його це жодним чином не стосується.
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17.08.2024 23:34 Відповісти
Вже і тут хочуть в ''тінь'' загнати. А офшори свої оподаткували? Крадії бісові!
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16.08.2024 15:57 Відповісти
там то и страницу не создашь про маникюр или автоэлектрика без бизнес страницы..было Сландо-было норм..сейчас просто подурели...
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16.08.2024 15:58 Відповісти
Я так понял что нынешние власти НЕ собираются прекращать ВОРОВАТЬ на таможне , речь идёт о сотнях миллирдов. Мутные схемы с контрофактным табаком и алкоголем тоже некто закрывать НЕ собирается . Про разворовывания бюджетных средств , тоже ТИШИНА ? Всё выглядит очень просто , мы как воровали , так и буде воровать. А Вас мы сейчас начнём щимить. Денег видать в бюджете не хватает , и воровать как раньше НЕ получается .
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16.08.2024 16:02 Відповісти
откуда им знать про чужие доходы?
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16.08.2024 16:37 Відповісти
я водій таксі багато років і вітаю цю норму. нарешті подвезуни будуть працювати в офісах, а не "ловити рибу по дорозі на роботу та з роботи". Вже роблю фоп і ліцуху. єдиний податок та ЄСВ для працюючого в таксі - потяжна сфера. А від відтоку подвезунів трохи підвищиться тариф, який перекроє податок! Нарешті сфера буде професійною!
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16.08.2024 18:40 Відповісти
"я водій таксі багато років"(с)
"Вже роблю фоп і ліцуху"(с)
а досі тих багато років вам, що заважало? війна? високі податки чи "шоколидний"??
Оце лишень зара ви такий путріот став?!
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16.08.2024 20:43 Відповісти
Вод ведь как бывает , в Украине таки остались люди которые верят в зелёныем сказки.
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16.08.2024 22:57 Відповісти
а касовий апарат поставиш?
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16.08.2024 23:25 Відповісти
маркетплейси як "Шафа", та колись був "Slando"... були платформою для здихання непотребу зі своїх шаф (відповідно і рекламувались), а стали платформою ділків-контрабандистів! Не без вигоди для самих відповідних платформ...
Бо так у нас функціонують 5-6 ЕФЕКТИВНИХ менеджерів!!!
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16.08.2024 20:47 Відповісти
В цивілізованих країнах є мінімальний неоподатковуваний дохід на рівні місячної мін. зп чи мін. річного доходу, в Україні такого чомусь немає. Зелені підоригоанали оподатковуватимуть навіть бомжів за подачки на вулицях
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16.08.2024 23:18 Відповісти
Чтоб не стать Северной кореей, как паРаша...
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17.08.2024 08:10 Відповісти
Орковская самка, убейся об стену
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17.08.2024 23:08 Відповісти
А zeгнідник коли розкаже скільки краде ?
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17.08.2024 06:52 Відповісти
Ах-ха-ха!!! І як це все працюватиме??? Хто ж себе буде здавати?! Тут бізнес пішов в тінь, а Ви хочите ріелторів, таксистів, ігровий бізнес примусити платити данину. Не вийде! Утопія!
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17.08.2024 08:14 Відповісти
Хуже не будет )
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17.08.2024 08:25 Відповісти
Бідний українчик підчас війни не зможе обкрадати бюджет не сплатою податків, тепер все розікрадуті зелені депутати... Щож це робиться людоньки
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17.08.2024 15:15 Відповісти
Ха-ха, 90% таксистов голосовало за Голобородько. Получите и распишитесь. Налоги платить - это хорошо. Но может стоило начать с многомиллиардных схем уклонения на таможне? Как развивать свой честный бизнес, когда контрабандист продает такой же товар на 15-20% дешевле?
И у него не болит голова от многочисленных проверок и штрафов за неверно поставленную в отчётности запятую. Своим все, другим - закон. Все, что вам нужно знать о власти клоунов-лиьертарианцев.
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17.08.2024 23:07 Відповісти
Сначала свернули ракетную программу. Потом готовились к шашлыкам. Потом не хотели выдавать оружие добровольцам и не считали их участниками боевых действий. Потом угробили массу мотивированных людей, бросив их в бессмысленный контрнаступ. Потом поняли, что солдат на фронте стало не хватать, и начали бусификацию, наплевав на образование дыр в экономике. И вот, теперь полученную тупостью фотографов и кухарок во власти критическую недостачу доходов бюджета, в том числе для выплат свежемобилизованным, гениальный Гетьманцев закроет методом сдирания третьей шкуры со среднего и мелкого бизнеса.
73%, вы клинические идиоты.
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17.08.2024 23:18 Відповісти

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