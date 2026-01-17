РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9727 посетителей онлайн
Новости Комендантский час в Киеве
2 367 39

Обновленные правила комендантского часа ввели в Киеве

У Києві запровадили оновлені правила комендантської години

В Киеве ввели обновленные правила комендантского часа. Ограничения остаются, но появляются необходимые исключения для людей.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Отныне в период комендантского часа вы сможете пешком или на частном транспорте, в частности такси, направляться к пункту несокрушимости или домой", - написал Ткаченко.

Для киевлян это означает простые и важные вещи: 

  • ночью добраться домой, в том числе с поезда, прибывшего с опозданием;
  • вы сможете в любое время найти тепло, свет и помощь.

Кроме этого, теперь пункты несокрушимости могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, готовых обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.

зміни в коменданській годині в Києві

Усиливается патрулирование

Ткаченко подчеркнул, что безопасность города остается приоритетом.

"Патрулирование города усиливается, все решения реализуются под контролем сил безопасности. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ", - заявил чиновник.

Параллельно идет постоянная проверка пунктов несокрушимости.

"Это должны быть не формальные отметки на карте, а реально работающие места поддержки для людей", – отметил Ткаченко.

Смотрите также: Зеленский провел энергетический селектор: поручил разобраться с домами в Киеве, которые до сих пор без отопления. ФОТО

Что предшествовало?

Читайте также: Ночная атака дронами на Киев: есть повреждения в Оболонском районе, повреждена техника

Автор: 

Киев (26607) комендантский час (178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ти вже зробив ядерну бомбу? Повезеш її на Майдан Незалежності - хоч попшикай свою ядерку освіжувачем, щоб не так смерділа.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:27 Ответить
+7
Таксисти ціни будуть лупити як за збитий Боїнг, зате тцкашники пропонуватимуть безкоштовний проїзд..
показать весь комментарий
17.01.2026 20:31 Ответить
+3
При Голобородько одні покращення. А як було весело у 2019 році. При тому ''баризі'' не знали що таке графіки подачі світла, комендантську годину. Не знали нічого про шахеди і про ракети, які з них балістичні, а які крилаті. Не було б Голобородько, так всі і думали б, що Фламінго'' то птах, а виходить така рожева ракета. Просто чудо. Були затуркані і їздили на моря то в Турцію, то в Єгипет. Правда пробтвні їздили та літали далі. А ще їздили на вихідні в Швейцарію чи Францію пити каву, не знаючи смак гарячого чаю в пункті незламності.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти вже зробив ядерну бомбу? Повезеш її на Майдан Незалежності - хоч попшикай свою ядерку освіжувачем, щоб не так смерділа.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:27 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2026 20:28 Ответить
В Берні чи Цюриху?
показать весь комментарий
17.01.2026 20:28 Ответить
Девятого марта нельзя - народ после поздравления женщин будет отходить
показать весь комментарий
17.01.2026 20:31 Ответить
О, мокша... Як там твоя русскоговорящая чєлюсть, не заважає казати Таллінн?
показать весь комментарий
17.01.2026 20:42 Ответить
Нет, мне не мешает А твоя челюсть не давит? Прикус нормальный? Кстати, для недалеких - правильно пишется ТАЛЛИНН. Следующий раз не позорься.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:48 Ответить
Дмітрій.
1. Усі цивілізовані люди жінок цінують щодня, а не 8 березня (св'яткування дня простесту портових проституток Нью-Йорку проти пониження зарплат докерам).
2. Усі цивілізовані люди розмовляють мовами, а не штучним есперанто. Російська - така сама штучна мова, як і есперанто.
Окрім вас, кацапів, нахто це лайно не використовує.
Нормальна б людина розмовляла естонською.
А ми б перекладали гуггл транслейтом та ввічливо відповідали. Це нормально.

Але на твій масковскій діалєкт в усіх нормальних людей спрацьовує рефлекс відразу хапатися за зброю.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:55 Ответить
Господин Боянов, мне очень жаль, что у Вас 1) рефлексы преобладают над разумом; 2) явно просматривается нацизм (очень жаль что Вы переняли это у россиян, не думал что вы так низко падете) 3) мой уровень эстонского вполне достаточен, для общения с эстонцами. И пожалуйста, не рефлексируйте на иностранные языки, надеюсь, когда вы слышите немецкий язык вы не хватаетесь за оружие?
показать весь комментарий
17.01.2026 21:21 Ответить
Вибачте, що не російською. Можу перекласти естонською, якщо треба. Маякніть - перекладу.
1. Я вам не "господін". Існує ввічлива форма звернення "пан", але теж не подобається, так що давайте без зайвих реверансів.
2. Нацизм? Ми поважаємо меря, ерзя, мокша, мордву, башкір, татар, бурятів та ще сотню національностей, що мають нещастя проживати на території так званої "россєйской фєдєрациї".
Але ми не знаємо такої нації - "русскій".
Якщо питання щодо тих конкретно істот, які називають себе "русскімі" - так, вважайте мене нацистом.
Тому що я РУСИЧ. Українець.
3. Не розумію. З часів 2-ї СВ пройшло 80 років. Яким боком до вас німці?
Чому не згадуєте Наполеона та французську?
Карла та шведську?

Хотів написати - тюрків та Золоту Орду, але згадав, що ви й досі фактично під Золотою Ордою.
Фактично вас, русскіх, створив Джучі хан.

показать весь комментарий
17.01.2026 21:34 Ответить
Я обратился к вам "pan Boyanov", сайт перевел как "господин". Фашисты - по национальности немцы, уничтожали и украинцев в том числе, и прошло то всего ничего - 80 лет. А вы уже все забыли? Уже не рефлексируете? И последнее на сегодня, потому что наша разговор перестает быть томной - с какого перепуга Вы взяли что я россиянин? Просто по фамилии решили? Да у Вас тоже фамилия далека от украинской. А, я понял, Вы рефлекснули на мой русский язык. Ну да я всю жизнь прожил в Днепре, в русскоязычной языковой среде. Я понимаю украинский, могу говорить на нем, но писать мне удобнее на русском и я не рефлексирую, если Вы обращаетесь ко мне на украинском. Так что всего вам хорошего, и мой вам хороший совет - не судите по себе об окружающих.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:49 Ответить
ПНХ
показать весь комментарий
17.01.2026 20:33 Ответить
А чого Майдан, ще й так рано? Швейцарські революційонери зазвичай октябрьскі революції роблять, і восени а не весною. Шизофренія, вона ж восени загострюється.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:36 Ответить
Шість. Я в діалозі з справжнім естонцем. Естонець Дмітрій Пєрєпєчін. Чим не естонське прізвище?
показать весь комментарий
17.01.2026 20:47 Ответить
Марущак, а чого це ти бани обходиш за допомогою впн і іншого акаунта?
показать весь комментарий
17.01.2026 20:47 Ответить
а наші правили - мамєдов іде *****.пішки.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:19 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2026 20:22 Ответить
Переваги ЗСУ - в відпустці маєш з собою відпускний квиток, військовий та УБД - комендантської години не існує.
P.S. це кабздєц, знаю, але по приїзду, відразу з ранку без явного перегару їхати в ТЦК ставити печатку на відпускному. Шикарний початок відпустки і півдня нанівець. І перед від'їздом так само.
За ці роки бачив стільки парадоксальних за абсурдом ситуацій..
Тут без варіантів.
За пару тижнів теж поцілуюся з ТЦК в дьосна ))
показать весь комментарий
17.01.2026 20:25 Ответить
Так і раніше треба було пхатися у комендатуру по приїзду і перед від'їздом назад у ВЧ.
Причому, пхатися обов'язкофо у формі через місто, у якому на тебе полюють патрулі, готові доїбатися до светра під кителем або до гудзиків.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:40 Ответить
Друже, так це було ще при Союзі. Теж там був. Правда, з Сахаліна в відпустку в Київ не відпускали ))
показать весь комментарий
17.01.2026 20:43 Ответить
І в Україні теж. 1993-1994. Мене у Київскій комендатурі маринували за те, що були старі радянські гудзики. За час реабілітацвх та відвусткі стільки автографів від патрулів назбирав, що комроти *****, коли мій відпускний побачив. 😁
показать весь комментарий
17.01.2026 21:39 Ответить
А-А-А-АААААА-А-А-АААААААА ))))))))))))
Друже, Ви зробили мій день!
Нє, я на дємбєль пішов в 1990-му. І летів з Далекого сходу вже в кооперативній алясці ))
====
Хто ж думав, що на шостому десятку доведеться знову в Армію.
До речі, вже без місяця 4 роки як.
Різниця між РА та ЗСУ до 14-го і нами - просто неймовірна.
Якби мені тут хоч би щось нагадувало РА - пішов би в СЗЧ ще в 2022-му.
Але ми сім'я.
Усі.
Ми усі (включно з комбатом, а я сержант в штурмовій роті) відбиваємося від паркетних в Києві.
Скажу відверто - життя ще до війни було майже прожите. 25 років великого корпоративного бізнесу.
Тоді ще задовбало.
В ЗСУ - ми сім'я.
Це без пафосу.
Причому, ми на нулі. Констаха.
Мрія - після війни залишитися тим самим колективом.
Нє, ну це мрії ))))
показать весь комментарий
17.01.2026 21:50 Ответить
Таксисти ціни будуть лупити як за збитий Боїнг, зате тцкашники пропонуватимуть безкоштовний проїзд..
показать весь комментарий
17.01.2026 20:31 Ответить
При Голобородько одні покращення. А як було весело у 2019 році. При тому ''баризі'' не знали що таке графіки подачі світла, комендантську годину. Не знали нічого про шахеди і про ракети, які з них балістичні, а які крилаті. Не було б Голобородько, так всі і думали б, що Фламінго'' то птах, а виходить така рожева ракета. Просто чудо. Були затуркані і їздили на моря то в Турцію, то в Єгипет. Правда пробтвні їздили та літали далі. А ще їздили на вихідні в Швейцарію чи Францію пити каву, не знаючи смак гарячого чаю в пункті незламності.
показать весь комментарий
17.01.2026 20:37 Ответить
тобто якщо їхати, наприклад, до мами за її адресою якщо щось станеться - заборонено гауляйтером від Оманської Гниди ткаченко (дівоче прізвище мамєдов)
показать весь комментарий
17.01.2026 20:41 Ответить
ніяких законів де прописана ця комендантська година в міністерстві юстиції не зареєстровано.
якісь мудаки просто сказали, що є комендантська година, і створили простим людям купу проблем.
реально де потрібно вводити комендантську годину - це в прифронтових містах і селах
показать весь комментарий
17.01.2026 20:52 Ответить
Не буде працювати. В прифронтових більшість транспорту - це ми. На битих корчах з РЕБами, чи без РЕБів, але все одно стопудово військові. Закосити під нас - не складно. Це є певна проблема.

Взагалі, не дуже розумію взагалі, навіщо потрібна комендантська година?
Поясніть.
Щоб мажори/ухилянти демонстративно не шарилися по нічним клубам, щоб можна було навісити якусь адміністративку.
А толку?
Вам, цивільним, точно не вистачає нас в якості якихось довбаних "тонкон-макутів".
Пару автоматних черг в 2 години ночі по вікнам гламурного нічного клубу чи ресторану.
Комендантська година для тої публіки організується сама собою

Але кому треба в цілодобову аптеку чи ще куди - "тонкон-макути" підвезуть з мигалками.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:11 Ответить
чи Tonton Macoutes, пофіг ))
показать весь комментарий
17.01.2026 21:13 Ответить
думаю, що нефіг шастати вночі цивільним без дуже серйозної потреби в прифронтових населених пунктах.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:15 Ответить
Максиме, так їх, цивільних, не так взагалі тут щоб і сильно багато.
Ок, якийсь конкретний ушльопок з контактами в телеграмі з фсбешниками піде вночі палити наші машини?
Спалить одну - тут йому й кабздєц.
Ми теж трохи розуміємося в конспірації. Та й контрачі з СБУ не сплять.
Все нормально.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:21 Ответить
ну може й так. адекватні самі не будуть шастати. самодисципліна і все таке.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:27 Ответить
Продовжу діалог. Мені, як виявилося, ще треба проходити курси поводження зі зброєю. Три роки в зоні бд, автомат хрін з рук випускав, хіба як в місто вирвешся- і проходити курси.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:45 Ответить
Рабам торохи ослабили ланцюжок радійте і моліться на великого потужного.
показать весь комментарий
17.01.2026 21:19 Ответить
 
 