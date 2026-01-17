Обновленные правила комендантского часа ввели в Киеве

В Киеве ввели обновленные правила комендантского часа. Ограничения остаются, но появляются необходимые исключения для людей.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Отныне в период комендантского часа вы сможете пешком или на частном транспорте, в частности такси, направляться к пункту несокрушимости или домой", - написал Ткаченко.

Для киевлян это означает простые и важные вещи:

ночью добраться домой, в том числе с поезда, прибывшего с опозданием;

вы сможете в любое время найти тепло, свет и помощь.

Кроме этого, теперь пункты несокрушимости могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, готовых обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.

Усиливается патрулирование

Ткаченко подчеркнул, что безопасность города остается приоритетом.

"Патрулирование города усиливается, все решения реализуются под контролем сил безопасности. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ", - заявил чиновник.

Параллельно идет постоянная проверка пунктов несокрушимости.

"Это должны быть не формальные отметки на карте, а реально работающие места поддержки для людей", – отметил Ткаченко.

Смотрите также: Зеленский провел энергетический селектор: поручил разобраться с домами в Киеве, которые до сих пор без отопления. ФОТО

Что предшествовало?

Президент Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Также в части громад и регионов могут отменить комендантский час во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

14 января состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике Киева.

Читайте также: Ночная атака дронами на Киев: есть повреждения в Оболонском районе, повреждена техника