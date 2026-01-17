Обновленные правила комендантского часа ввели в Киеве
В Киеве ввели обновленные правила комендантского часа. Ограничения остаются, но появляются необходимые исключения для людей.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Отныне в период комендантского часа вы сможете пешком или на частном транспорте, в частности такси, направляться к пункту несокрушимости или домой", - написал Ткаченко.
Для киевлян это означает простые и важные вещи:
- ночью добраться домой, в том числе с поезда, прибывшего с опозданием;
- вы сможете в любое время найти тепло, свет и помощь.
Кроме этого, теперь пункты несокрушимости могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, готовых обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.
Усиливается патрулирование
Ткаченко подчеркнул, что безопасность города остается приоритетом.
"Патрулирование города усиливается, все решения реализуются под контролем сил безопасности. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ", - заявил чиновник.
Параллельно идет постоянная проверка пунктов несокрушимости.
"Это должны быть не формальные отметки на карте, а реально работающие места поддержки для людей", – отметил Ткаченко.
Что предшествовало?
- Президент Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.
- Также в части громад и регионов могут отменить комендантский час во время чрезвычайной ситуации в энергетике.
- 14 января состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике Киева.
1. Усі цивілізовані люди жінок цінують щодня, а не 8 березня (св'яткування дня простесту портових проституток Нью-Йорку проти пониження зарплат докерам).
2. Усі цивілізовані люди розмовляють мовами, а не штучним есперанто. Російська - така сама штучна мова, як і есперанто.
Окрім вас, кацапів, нахто це лайно не використовує.
Нормальна б людина розмовляла естонською.
А ми б перекладали гуггл транслейтом та ввічливо відповідали. Це нормально.
Але на твій масковскій діалєкт в усіх нормальних людей спрацьовує рефлекс відразу хапатися за зброю.
1. Я вам не "господін". Існує ввічлива форма звернення "пан", але теж не подобається, так що давайте без зайвих реверансів.
2. Нацизм? Ми поважаємо меря, ерзя, мокша, мордву, башкір, татар, бурятів та ще сотню національностей, що мають нещастя проживати на території так званої "россєйской фєдєрациї".
Але ми не знаємо такої нації - "русскій".
Якщо питання щодо тих конкретно істот, які називають себе "русскімі" - так, вважайте мене нацистом.
Тому що я РУСИЧ. Українець.
3. Не розумію. З часів 2-ї СВ пройшло 80 років. Яким боком до вас німці?
Чому не згадуєте Наполеона та французську?
Карла та шведську?
Хотів написати - тюрків та Золоту Орду, але згадав, що ви й досі фактично під Золотою Ордою.
Фактично вас, русскіх, створив Джучі хан.
P.S. це кабздєц, знаю, але по приїзду, відразу з ранку без явного перегару їхати в ТЦК ставити печатку на відпускному. Шикарний початок відпустки і півдня нанівець. І перед від'їздом так само.
За ці роки бачив стільки парадоксальних за абсурдом ситуацій..
Тут без варіантів.
За пару тижнів теж поцілуюся з ТЦК в дьосна ))
Причому, пхатися обов'язкофо у формі через місто, у якому на тебе полюють патрулі, готові доїбатися до светра під кителем або до гудзиків.
Друже, Ви зробили мій день!
Нє, я на дємбєль пішов в 1990-му. І летів з Далекого сходу вже в кооперативній алясці ))
====
Хто ж думав, що на шостому десятку доведеться знову в Армію.
До речі, вже без місяця 4 роки як.
Різниця між РА та ЗСУ до 14-го і нами - просто неймовірна.
Якби мені тут хоч би щось нагадувало РА - пішов би в СЗЧ ще в 2022-му.
Але ми сім'я.
Усі.
Ми усі (включно з комбатом, а я сержант в штурмовій роті) відбиваємося від паркетних в Києві.
Скажу відверто - життя ще до війни було майже прожите. 25 років великого корпоративного бізнесу.
Тоді ще задовбало.
В ЗСУ - ми сім'я.
Це без пафосу.
Причому, ми на нулі. Констаха.
Мрія - після війни залишитися тим самим колективом.
Нє, ну це мрії ))))
якісь мудаки просто сказали, що є комендантська година, і створили простим людям купу проблем.
реально де потрібно вводити комендантську годину - це в прифронтових містах і селах
Взагалі, не дуже розумію взагалі, навіщо потрібна комендантська година?
Поясніть.
Щоб мажори/ухилянти демонстративно не шарилися по нічним клубам, щоб можна було навісити якусь адміністративку.
А толку?
Вам, цивільним, точно не вистачає нас в якості якихось довбаних "тонкон-макутів".
Пару автоматних черг в 2 години ночі по вікнам гламурного нічного клубу чи ресторану.
Комендантська година для тої публіки організується сама собою
Але кому треба в цілодобову аптеку чи ще куди - "тонкон-макути" підвезуть з мигалками.
Ок, якийсь конкретний ушльопок з контактами в телеграмі з фсбешниками піде вночі палити наші машини?
Спалить одну - тут йому й кабздєц.
Ми теж трохи розуміємося в конспірації. Та й контрачі з СБУ не сплять.
Все нормально.