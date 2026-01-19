У Києві за вихідні відновлено тепло у 27 багатоповерхівках, без опалення залишаються 19, - Кулеба

У столиці на вихідних відновили теплопостачання у 27 багатоповерхових будинках. Без опалення залишаються ще 19.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Голосіївському районі всі вихідні працювали додаткові ремонтні бригади, зокрема від "Укрзалізниці" та з інших регіонів. Це дозволило протягом двох днів підключити до тепла 27 будинків.

Станом на зараз після російської атаки 9 січня без опалення залишаються 19 багатоповерхівок.

Крім того, триває відновлення теплопостачання у 106 будинках, де протягом останньої доби сталися аварії через негоду та зношеність мереж. До робіт залучено 50 додаткових ремонтних бригад, серед яких близько 100 працівників залізниці та фахівці з різних областей України.

Нагадаємо, на Київщині триває ліквідація наслідків російських обстрілів. Ситуація ускладнена через сильні морози.

Що передувало?

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

❗️Маємо готуватися до гіршого: Кремль зараз приймає рішення щодо атак обʼєктів АЕС в Україні, - застерігає Ваньок
19.01.2026 16:01 Відповісти
І звідки "ваньок" це все знає?
19.01.2026 16:04 Відповісти
партизани
19.01.2026 16:06 Відповісти
У крЄмлє. Дивно воно якось все.
19.01.2026 16:07 Відповісти
Пісков це наш шпигун Пісько
19.01.2026 16:09 Відповісти
підстанції треба захистити , а дроти швидко міняться
19.01.2026 16:07 Відповісти
Скільки вам, підліткам, можна повторювати: якщо методично роками бити в одні й ті самі місця болванками з 400-500 кг вибухівки - ніякий захист не витримає
19.01.2026 17:33 Відповісти
А до чого тут цей єрмаківський виродок? Які його заслуги у відновленні?
19.01.2026 16:22 Відповісти
Та нє: місцева спільнота і тут "зраду" знайде. Бо у них дописи заради дописів. А хлопці-колеги молодці: не слухайте нікого - робіть свою справу!
19.01.2026 17:35 Відповісти
 
 