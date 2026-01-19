У Києві за вихідні відновлено тепло у 27 багатоповерхівках, без опалення залишаються 19, - Кулеба
У столиці на вихідних відновили теплопостачання у 27 багатоповерхових будинках. Без опалення залишаються ще 19.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у Голосіївському районі всі вихідні працювали додаткові ремонтні бригади, зокрема від "Укрзалізниці" та з інших регіонів. Це дозволило протягом двох днів підключити до тепла 27 будинків.
Станом на зараз після російської атаки 9 січня без опалення залишаються 19 багатоповерхівок.
Крім того, триває відновлення теплопостачання у 106 будинках, де протягом останньої доби сталися аварії через негоду та зношеність мереж. До робіт залучено 50 додаткових ремонтних бригад, серед яких близько 100 працівників залізниці та фахівці з різних областей України.
Нагадаємо, на Київщині триває ліквідація наслідків російських обстрілів. Ситуація ускладнена через сильні морози.
Що передувало?
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль