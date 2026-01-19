В Киеве за выходные восстановлено тепло в 27 многоэтажках, без отопления остаются 19, - Кулеба

В столице на выходных восстановили теплоснабжение в 27 многоэтажных домах. Без отопления остаются еще 19.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Голосеевском районе все выходные работали дополнительные ремонтные бригады, в частности от "Укрзалізниці" и из других регионов. Это позволило в течение двух дней подключить к теплу 27 домов.

На данный момент после российской атаки 9 января без отопления остаются 19 многоэтажек.

Кроме того, продолжается восстановление теплоснабжения в 106 домах, где за последние сутки произошли аварии из-за непогоды и износа сетей. К работам привлечены 50 дополнительных ремонтных бригад, среди которых около 100 работников железной дороги и специалисты из разных областей Украины.

Напомним, в Киевской области продолжается ликвидация последствий российских обстрелов. Ситуация осложнена из-за сильных морозов.

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

