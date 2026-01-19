Зеленский провел совещание по энергетике: Определены отдельные задачи для СБУ

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам энергетики в регионах, где сейчас сложнейшая ситуация.

Об этом глава государства сообщил в Telegram

Подробности

"Киев и область, в частности Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепровщины – Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область. Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, министр энергетики Шмыгаль доложил о темпах восстановления и конкретных мерах по стабилизации энергосистемы.

Глава Минобороны Федоров доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбиванием российских дронов.

"Определенные объемы поставок будут соблюдены", - отметил глава государства.

"Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о системе противодействия "шахедам" - вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы.

Министр внутренних дел доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированном запасе оборудования. Спасибо всем партнерам, которые реально помогают. Определены отдельные задачи для Службы безопасности Украины", - подытожил президент.

