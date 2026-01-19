РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11046 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
1 218 12

Зеленский провел совещание по энергетике: Определены отдельные задачи для СБУ

Зеленский рассказал, где сейчас самая сложная ситуация с электричеством

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам энергетики в регионах, где сейчас сложнейшая ситуация.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Киев и область, в частности Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепровщины – Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область. Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний", – говорится в сообщении.

Зеленский рассказал, где сейчас самая сложная ситуация с электричеством

По словам Зеленского, министр энергетики Шмыгаль доложил о темпах восстановления и конкретных мерах по стабилизации энергосистемы.

Глава Минобороны Федоров доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбиванием российских дронов.

Читайте также: Кличко поручил главам РГА до вечера убрать снег и лед: иначе буду обращаться к Президенту

"Определенные объемы поставок будут соблюдены", - отметил глава государства.

Зеленский рассказал, где сейчас самая сложная ситуация с электричеством

"Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о системе противодействия "шахедам" - вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы.

Министр внутренних дел доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированном запасе оборудования. Спасибо всем партнерам, которые реально помогают. Определены отдельные задачи для Службы безопасности Украины", - подытожил президент.

Читайте: Последствия удара РФ по энергообъекту ДТЭК в Одессе: разрушения значительные, обесточены более 30 тыс. абонентов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (23404) энергетика (3086)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
19.01.2026 14:01 Ответить
+6
Тоб то, прставив СБУ завлання повернути до країни Міндіча з Цукерманом шоб вони відповили за свої злочини у галузі енергетіки?
показать весь комментарий
19.01.2026 13:59 Ответить
+6
А мене банили на цензорі за те, що написав яку зеля харю від'їв під час війни.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не сказав, де Баканов?
показать весь комментарий
19.01.2026 13:54 Ответить
Баканов і кулініч, відновлюють тепло та електрику в домівках Українців, з гончаруком, дубілєтом, даниловим та купою заброньованих держсекретарів з Секретаріату КМУ і ЦОВВ та посадовцями категорії «А» і «Б», що НІЧОГО не зробили на посадах, щоб такого не сталося в Українців!! Але записи собі у трудові книжки, вони уже зробили з кадровиками, щоб Українці, їм ще і гроші свої платили, за злочини вчинені цими особами!?!?
Генпрокурори знають про ці злочини, але їм же за мовчання дали корупційні гроші та посади!!
показать весь комментарий
19.01.2026 14:47 Ответить
Тоб то, прставив СБУ завлання повернути до країни Міндіча з Цукерманом шоб вони відповили за свої злочини у галузі енергетіки?
показать весь комментарий
19.01.2026 13:59 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 14:01 Ответить
А мене банили на цензорі за те, що написав яку зеля харю від'їв під час війни.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:08 Ответить
Мене по декілька разів на тиждень банять, що ж поробиш. Є тут деякі доброзичливці, що адмінам підстукують...
показать весь комментарий
19.01.2026 14:33 Ответить
Та то його від мівіни рознесло.Воно ж цілими днями її гризе і водою з під крана запиває.Все про бідний нарід думає.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:44 Ответить
Підар
показать весь комментарий
19.01.2026 14:06 Ответить
і успіхи вже помітні! так подача світла, в порівнянні з 21 грудня 2025 року, спільними зусиллями вже збільшена на півгодини! над збільшенням подачі тепла - уряд працює, але обіцяє 21 червня, досягти максимуму в його постачанні. світла також. проміжний термін 21 березня, світла будуть подавати рівно стільки, скільки і темряви з проміжними досягненнями по теплу! решту покращань кожного дня, кожний теж буде відчувати на своїй, вже мабуть десь шостій шкурі.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:11 Ответить
Соромно читати: "Зеленський провів нараду"
Що може це гуняве недоробло провести... сором.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:28 Ответить
Зеленський з єрмаком, з 2019 року, усіляко знищували потенціал України щодо протистояння московітам ******, а у 2026 році, вони почали танці на костях убитих Українців, щоб їх оживити?!?!?
показать весь комментарий
19.01.2026 14:39 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 15:06 Ответить
 
 