Зеленский провел совещание по энергетике: Определены отдельные задачи для СБУ
Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам энергетики в регионах, где сейчас сложнейшая ситуация.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Киев и область, в частности Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепровщины – Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область. Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, министр энергетики Шмыгаль доложил о темпах восстановления и конкретных мерах по стабилизации энергосистемы.
Глава Минобороны Федоров доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбиванием российских дронов.
"Определенные объемы поставок будут соблюдены", - отметил глава государства.
"Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о системе противодействия "шахедам" - вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы.
Министр внутренних дел доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированном запасе оборудования. Спасибо всем партнерам, которые реально помогают. Определены отдельные задачи для Службы безопасности Украины", - подытожил президент.
Генпрокурори знають про ці злочини, але їм же за мовчання дали корупційні гроші та посади!!
Що може це гуняве недоробло провести... сором.