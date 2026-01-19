Кличко поручил главам РГА до вечера убрать снег и лед: иначе буду обращаться к Президенту

Мэр Киева Виталий Кличко на совещании с главами райгосадминистраций столицы еще раз акцентировал внимание на поручении по уборке снега и льда со дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий учреждений и предприятий.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сколько времени дал Кличко?

По словам мэра, он дал время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию.

"Иначе буду обращаться к Президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже вынести выговор главе района", - говорит Кличко.

Читайте также: Почти во всех домах Киева восстановили отопление после массированного обстрела, - Кличко. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Киеве продлили зимние каникулы в школах до 1 февраля.