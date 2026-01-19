Кличко поручил главам РГА до вечера убрать снег и лед: иначе буду обращаться к Президенту
Мэр Киева Виталий Кличко на совещании с главами райгосадминистраций столицы еще раз акцентировал внимание на поручении по уборке снега и льда со дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий учреждений и предприятий.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Сколько времени дал Кличко?
По словам мэра, он дал время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию.
"Иначе буду обращаться к Президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже вынести выговор главе района", - говорит Кличко.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Киеве продлили зимние каникулы в школах до 1 февраля.
Топ комментарии
+3 Malloy Kumpfer
показать весь комментарий19.01.2026 13:38 Ответить Ссылка
+1 vsbu vsbu
показать весь комментарий19.01.2026 13:25 Ответить Ссылка
+1 CrossFirenko
показать весь комментарий19.01.2026 13:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А якщо серйозно, то так, з кригою на тротуарах повна ..опа. Мало того, що люди постійно ризикують впасти та травмуватися, так ще й у випадку надзвичайної ситуації чи обстрілу, рятувальникам буде складно добиратися та викуонувати роботи з порятунку та ліквідації наслідків.