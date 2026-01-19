РУС
Команда Зеленского против Кличко
1 015 10

Кличко поручил главам РГА до вечера убрать снег и лед: иначе буду обращаться к Президенту

Кличко о снеге в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко на совещании с главами райгосадминистраций столицы еще раз акцентировал внимание на поручении по уборке снега и льда со дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий учреждений и предприятий.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ

Сколько времени дал Кличко?

По словам мэра, он дал время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию.

"Иначе буду обращаться к Президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже вынести выговор главе района", - говорит Кличко.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Киеве продлили зимние каникулы в школах до 1 февраля.

Автор: 

Зеленский Владимир (23404) Киев (26614) Кличко Виталий (4720) непогода (857)
Комментарии
+3
Ну тут он прав. Пусть и формально). В целом подготовка к выборам идёт полным ходом. Старое знакомое со всеми довоенными прелестями. Война всех со всеми. Шаткое политическое перемирие продержалось года три. Дальше украинские элитки не выдержали. Солдат в окопе в минус 20 выдержал (хотя у него и выбора небыло), а вот элитки не, не потянули такой нагрузки. Правда во время войны это ******. Ну оно все у тому и идёт похоже.
19.01.2026 13:38
+1
ШО? ....плять та це кінчиться колись, чи ні???? Іпатьььь ...Хухх...
19.01.2026 13:25
+1
Зеля дав доручення звозити сніг на вулиці Києва з прилеглих територій. Бо вже готовий указ Зелі відсторонення Кличка. Бо війна!!!
19.01.2026 13:30
Думаєш зеля прибире сніг?
19.01.2026 13:34
ХА ХА ХА!!!ТВОЙ ПРЕДШЕСТВЕННИК КОСМОНАВТ ЛЁНЯ!САМ СНЕГ РАССТАЕТ НАХ ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ!ТЕМБОЛЕЕ ВОЙНА!!!
19.01.2026 13:39
Мешканців налаштовують проти Кличка, хоча вони не знають, що за багато речей, які їм не подобаються, відповідають призначенці Шашличного, а не Кличко.
19.01.2026 13:41
Шо не кажіть, а він такі прав, бо тяжко керувати тим, хто тобі не підпорядковується.
19.01.2026 13:48
Кличко протроллил наркомана. Уровень троллинга 80 ЛВЛ.
19.01.2026 13:49
Президент зараз скаже, що Кличко має особисто чистити тротуари та подвір'я від криги та снігу.
А якщо серйозно, то так, з кригою на тротуарах повна ..опа. Мало того, що люди постійно ризикують впасти та травмуватися, так ще й у випадку надзвичайної ситуації чи обстрілу, рятувальникам буде складно добиратися та викуонувати роботи з порятунку та ліквідації наслідків.
19.01.2026 13:54
 
 