Кличко доручив головам РДА до вечора прибрати сніг та лід: Інакше буду звертатися до Президента

Мер Києва Віталій Кличко на нараді з головами райдержадміністрацій столиці ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки часу дав Кличко?

За словами мера, він дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію.

"Інакше буду звертатися до Президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району", - каже Кличко.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Києві продовжили зимові канікули в школах до 1 лютого.

