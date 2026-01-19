Кличко доручив головам РДА до вечора прибрати сніг та лід: Інакше буду звертатися до Президента
Мер Києва Віталій Кличко на нараді з головами райдержадміністрацій столиці ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Скільки часу дав Кличко?
За словами мера, він дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію.
"Інакше буду звертатися до Президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району", - каже Кличко.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у Києві продовжили зимові канікули в школах до 1 лютого.
А якщо серйозно, то так, з кригою на тротуарах повна ..опа. Мало того, що люди постійно ризикують впасти та травмуватися, так ще й у випадку надзвичайної ситуації чи обстрілу, рятувальникам буде складно добиратися та викуонувати роботи з порятунку та ліквідації наслідків.