Новини Команда Зеленського проти Кличка
2 682 20

Кличко доручив головам РДА до вечора прибрати сніг та лід: Інакше буду звертатися до Президента

кличко про сніг у Києві

Мер Києва Віталій Кличко на нараді з головами райдержадміністрацій столиці ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

Скільки часу дав Кличко?

За словами мера, він дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію.

"Інакше буду звертатися до Президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району", - каже Кличко.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Києві продовжили зимові канікули в школах до 1 лютого.

Зеленський Володимир Київ Кличко Віталій негода
Топ коментарі
Мешканців налаштовують проти Кличка, хоча вони не знають, що за багато речей, які їм не подобаються, відповідають призначенці Шашличного, а не Кличко.
19.01.2026 13:41 Відповісти
Ну тут он прав. Пусть и формально). В целом подготовка к выборам идёт полным ходом. Старое знакомое со всеми довоенными прелестями. Война всех со всеми. Шаткое политическое перемирие продержалось года три. Дальше украинские элитки не выдержали. Солдат в окопе в минус 20 выдержал (хотя у него и выбора небыло), а вот элитки не, не потянули такой нагрузки. Правда во время войны это ******. Ну оно все у тому и идёт похоже.
19.01.2026 13:38 Відповісти
Кличко протроллил наркомана. Уровень троллинга 80 ЛВЛ.
19.01.2026 13:49 Відповісти
ШО? ....плять та це кінчиться колись, чи ні???? Іпатьььь ...Хухх...
19.01.2026 13:25 Відповісти
Зеля дав доручення звозити сніг на вулиці Києва з прилеглих територій. Бо вже готовий указ Зелі відсторонення Кличка. Бо війна!!!
19.01.2026 13:30 Відповісти
19.01.2026 13:37 Відповісти
Думаєш зеля прибире сніг?
19.01.2026 13:34 Відповісти
Зєлє сніг нагадує кокс. Визиває хвилювання і нервовий зрив.
19.01.2026 17:41 Відповісти
19.01.2026 17:59 Відповісти
Шо не кажіть, а він такі прав, бо тяжко керувати тим, хто тобі не підпорядковується.
19.01.2026 13:48 Відповісти
Ну да. Ну да. Керівників РДА призначає президент. Хай разом беруть лопати і ломи і вперьод! А то тільки руки ********* зняти Кличка і понаставляти своїх мамєдових, міндічей і цукерманів.
19.01.2026 14:53 Відповісти
Президент зараз скаже, що Кличко має особисто чистити тротуари та подвір'я від криги та снігу.
А якщо серйозно, то так, з кригою на тротуарах повна ..опа. Мало того, що люди постійно ризикують впасти та травмуватися, так ще й у випадку надзвичайної ситуації чи обстрілу, рятувальникам буде складно добиратися та викуонувати роботи з порятунку та ліквідації наслідків.
19.01.2026 13:54 Відповісти
Опа- це коли прибрали сніг, і його місце зайняв лід Оце- Опа. Сніг- корисна річ.
19.01.2026 17:38 Відповісти
Давно пора!
19.01.2026 14:06 Відповісти
Ще один корумпований "доручатель"
19.01.2026 14:09 Відповісти
треба всім міським керівникам видати по лопаті і відправити чистити вулиці. А то сидять в кабінетах, жирують...
19.01.2026 14:14 Відповісти
Звертайся вже! Хай виходить прибирати.
19.01.2026 14:35 Відповісти
Тобто, вся прибиральна техніка належить міській владі, а прибирати має хтось? То може і бюджетом мають розпоряджатися не мер, а голови районів? Тоді б генератори були б куплені і встановлені завчасно!
20.01.2026 09:54 Відповісти
 
 