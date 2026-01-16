У Києві продовжили зимові канікули в школах до 1 лютого
У Києві продовжили зимові канікули в закладах загальної середньої освіти до 1 лютого 2026 року.
Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Рішення ухвалили на тлі надзвичайної ситуації в енергосистемі України.
Раніше Міністерство освіти і науки України заявило про продовження канікул та можливий перехід закладів освіти на дистанційний формат навчання або тимчасове припинення очного освітнього процесу до кінця січня.
"Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні", - йдеться в заяві МОН.
У міністерстві зазначили, що виконавчі органи влади та обласні військові адміністрації мають вжити заходів щодо організації дистанційного навчання або продовження канікул.
Окремо у МОН наголосили, що Київська міська державна адміністрація повинна продовжити або запровадити зимові канікули в столичних школах до 1 лютого 2026 року.
Водночас заклади дошкільної освіти Києва ухвалюватимуть рішення щодо режиму роботи індивідуально, з урахуванням безпекової ситуації.
Що передувало?
- Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що ще напередодні масованої російської атаки на столицю інформував уряд про можливі ризики для критичної інфраструктури та пропонував створити спільний штаб реагування.
- За словами міського голови, після удару 9 січня координації дій між центральною владою та міською адміністрацією не відбулося. Створення загальнонаціонального штабу було оголошено лише згодом, уже після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що ж ти
іграшкироботу у Оксенчика забрав?
це ж МОН має
школярам приносити радістьканікули продовжувати
може він цілий рік бороду не косив саме для того, щоб вийти зараз і "Хо-хо-хо... любі школяри і школярки, а у мене для вас подарунок - безкоштовні канікули (мерзніть вдома малі засранці аж до лютого)"
Шми-Галя, ти ж міністр енергетики, якого пуйла тебе в освіту понесло?
Шмигаль на всі руки, голова чергового їм же створеного штабу!
Цей штаб героїчно долає пройоби прем'єра шмигаля.
Нічого страшного, що дітям нема де поїсти погрітися та сховатися від ракет.