У Києві продовжили зимові канікули в школах до 1 лютого

У Києві продовжили зимові канікули в закладах загальної середньої освіти до 1 лютого 2026 року.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення ухвалили на тлі надзвичайної ситуації в енергосистемі України.

Раніше Міністерство освіти і науки України заявило про продовження канікул та можливий перехід закладів освіти на дистанційний формат навчання або тимчасове припинення очного освітнього процесу до кінця січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві можуть продовжити зимові канікули до лютого

"Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні", - йдеться в заяві МОН.

У міністерстві зазначили, що виконавчі органи влади та обласні військові адміністрації мають вжити заходів щодо організації дистанційного навчання або продовження канікул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді пропонують заборонити навчання російською мовою у приватних школах

Окремо у МОН наголосили, що Київська міська державна адміністрація повинна продовжити або запровадити зимові канікули в столичних школах до 1 лютого 2026 року.

Водночас заклади дошкільної освіти Києва ухвалюватимуть рішення щодо режиму роботи індивідуально, з урахуванням безпекової ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Школи та університети можуть перейти на дистанційку до 19 січня, - Свириденко

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти отримало понад $800 мільйонів міжнародної підтримки за рік. Куди спрямували кошти?

Шми-Галя, ну куди тебе несе? Стій, тпрууу
що ж ти іграшки роботу у Оксенчика забрав?
це ж МОН має школярам приносити радість канікули продовжувати

може він цілий рік бороду не косив саме для того, щоб вийти зараз і "Хо-хо-хо... любі школяри і школярки, а у мене для вас подарунок - безкоштовні канікули (мерзніть вдома малі засранці аж до лютого)"

Шми-Галя, ти ж міністр енергетики, якого пуйла тебе в освіту понесло?
16.01.2026 13:48 Відповісти
Ну що ви починаєте?
Шмигаль на всі руки, голова чергового їм же створеного штабу!
Цей штаб героїчно долає пройоби прем'єра шмигаля.
Нічого страшного, що дітям нема де поїсти погрітися та сховатися від ракет.
16.01.2026 14:20 Відповісти
урря!
16.01.2026 17:55 Відповісти
Класно школярам
16.01.2026 23:23 Відповісти
якби ще вчилок перед видання дипломів у психолога перевіряли. це просто жах, які ідіотки вашими дітьми опікуються.
17.01.2026 11:59 Відповісти
 
 