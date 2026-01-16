У Києві продовжили зимові канікули в школах до 1 лютого

У Києві продовжили зимові канікули в закладах загальної середньої освіти до 1 лютого 2026 року.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення ухвалили на тлі надзвичайної ситуації в енергосистемі України.

Раніше Міністерство освіти і науки України заявило про продовження канікул та можливий перехід закладів освіти на дистанційний формат навчання або тимчасове припинення очного освітнього процесу до кінця січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві можуть продовжити зимові канікули до лютого

"Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні", - йдеться в заяві МОН.

У міністерстві зазначили, що виконавчі органи влади та обласні військові адміністрації мають вжити заходів щодо організації дистанційного навчання або продовження канікул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді пропонують заборонити навчання російською мовою у приватних школах

Окремо у МОН наголосили, що Київська міська державна адміністрація повинна продовжити або запровадити зимові канікули в столичних школах до 1 лютого 2026 року.

Водночас заклади дошкільної освіти Києва ухвалюватимуть рішення щодо режиму роботи індивідуально, з урахуванням безпекової ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Школи та університети можуть перейти на дистанційку до 19 січня, - Свириденко

Що передувало?

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що ще напередодні масованої російської атаки на столицю інформував уряд про можливі ризики для критичної інфраструктури та пропонував створити спільний штаб реагування.

За словами міського голови, після удару 9 січня координації дій між центральною владою та міською адміністрацією не відбулося. Створення загальнонаціонального штабу було оголошено лише згодом, уже після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти отримало понад $800 мільйонів міжнародної підтримки за рік. Куди спрямували кошти?