У Раді пропонують заборонити навчання російською мовою у приватних школах

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується заборонити приватним школам проводити навчання мовою держави-агресора.

Відповідний законопроєкт №14361 оприлюднений на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Документ стосується заборони використання у приватних закладах освіти державної (офіційної) мови країни, яку Верховна Рада визнала агресором або окупантом.

Законопроєкт передбачає зміни до частини 10 статті 5 закону "Про повну загальну середню освіту". Пропонується встановити виняток із чинної норми, яка дозволяє приватним школам самостійно визначати мову навчання.

У пояснювальній записці зазначено, що ініціатива відповідає положенням закону "Про дошкільну освіту", ухваленого 6 червня 2024 року, який із 1 січня 2025 року вже забороняє використання мови держави-агресора у приватних закладах дошкільної освіти.

Законопроєкт має на меті забезпечити узгодженість мовної політики на всіх рівнях освіти.

Документ передбачає, що у разі ухвалення він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Серед авторів законопроєкту - народні депутати Наталія Піпа (фракція "Голос"), Ігор Гузь (група "За майбутнє") та Володимир В’ятрович ("Європейська солідарність").

