У Раді пропонують заборонити навчання російською мовою у приватних школах
Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується заборонити приватним школам проводити навчання мовою держави-агресора.
Відповідний законопроєкт №14361 оприлюднений на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Документ стосується заборони використання у приватних закладах освіти державної (офіційної) мови країни, яку Верховна Рада визнала агресором або окупантом.
Законопроєкт передбачає зміни до частини 10 статті 5 закону "Про повну загальну середню освіту". Пропонується встановити виняток із чинної норми, яка дозволяє приватним школам самостійно визначати мову навчання.
У пояснювальній записці зазначено, що ініціатива відповідає положенням закону "Про дошкільну освіту", ухваленого 6 червня 2024 року, який із 1 січня 2025 року вже забороняє використання мови держави-агресора у приватних закладах дошкільної освіти.
Законопроєкт має на меті забезпечити узгодженість мовної політики на всіх рівнях освіти.
Документ передбачає, що у разі ухвалення він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Серед авторів законопроєкту - народні депутати Наталія Піпа (фракція "Голос"), Ігор Гузь (група "За майбутнє") та Володимир В’ятрович ("Європейська солідарність").
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це означає, що Стефанчук навіть не буде вносити його до порядку денного.
Якщо цей законопроект все ж таки буде поставлено на голосування, то ми всі маємо шанс почути від Стефанчука: "Прошу визначитися і проголосувати"(Слуги Народу тиснуть "проти").
Слуги Народу тиснуть кнопку "за", лише після команди від Стефанчука: "Прошу підтримати та проголосувати".
