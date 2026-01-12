У Раді пропонують заборонити навчання російською мовою у приватних школах

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується заборонити приватним школам проводити навчання мовою держави-агресора.

Відповідний законопроєкт №14361 оприлюднений на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Документ стосується заборони використання у приватних закладах освіти державної (офіційної) мови країни, яку Верховна Рада визнала агресором або окупантом.

Законопроєкт передбачає зміни до частини 10 статті 5 закону "Про повну загальну середню освіту". Пропонується встановити виняток із чинної норми, яка дозволяє приватним школам самостійно визначати мову навчання.

У пояснювальній записці зазначено, що ініціатива відповідає положенням закону "Про дошкільну освіту", ухваленого 6 червня 2024 року, який із 1 січня 2025 року вже забороняє використання мови держави-агресора у приватних закладах дошкільної освіти.

Законопроєкт має на меті забезпечити узгодженість мовної політики на всіх рівнях освіти.

Документ передбачає, що у разі ухвалення він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Серед авторів законопроєкту - народні депутати Наталія Піпа (фракція "Голос"), Ігор Гузь (група "За майбутнє") та Володимир В’ятрович ("Європейська солідарність").

+14
"Руzкій язик" - засіб спілкування алкодегенератів, злочинців та дебілів. В побуті складається переважно з брудної лайки. Решта слів іноземного походження.
12.01.2026 13:01
А заборонити послідовникам міндича переправляти двушки в москву можете? І до речі, вони чистою кацапською мовою в перехопленні повідомлень спілкувалися, може теж забороните?
12.01.2026 12:59
Савинособача комусь потрібна окрім свинособак?
12.01.2026 13:05
Те святе! По те ще річи не йде !
12.01.2026 13:16
Кацап?
12.01.2026 13:49
Це вони показують що знають іноземну мову , інакше як би вони зрозуміли лошадь ху...ла - " дебили ***.... "
12.01.2026 13:53
не можна забороняти рускій язиг доки Міндіч нє сідіт!!!
12.01.2026 14:40
ти з російською руський не перплутав, як зеленьгський?
12.01.2026 13:31
Години півтори тут не був і бачу шо пердолить тут узькошелепний по повній.
12.01.2026 14:43
Серед авторів цього законопроекту ні одного представника від "слуги народу".
Це означає, що Стефанчук навіть не буде вносити його до порядку денного.
Якщо цей законопроект все ж таки буде поставлено на голосування, то ми всі маємо шанс почути від Стефанчука: "Прошу визначитися і проголосувати"(Слуги Народу тиснуть "проти").
Слуги Народу тиснуть кнопку "за", лише після команди від Стефанчука: "Прошу підтримати та проголосувати".
🐶 Павлова мля😂
12.01.2026 13:09
Забороняйте, давно треба. На можливі кукуріки з боку ЄС можна хабити *** допоки нас туди ще не прийняли.
12.01.2026 13:09
Так звана росмова не є мова. Це є нарєчіє, яке створив пєцька сифилітик для того, щоб завойовані мокшенські племена моглі розумітися між собою в 1721 році. Це нарєчіє привело війну в Україну, бо ***** прийшов війною в Україну звільняти рускоговорящіх.
12.01.2026 13:13
Це треба було зробити давно.
12.01.2026 13:14
Хто цькує, нас за мову вбивають, я все життя був російськомовним, но з початку війни перейшов на мову своїх громадян. А дітей ще в 91 році перевів в українську школу, зараз вони мені вдячні
12.01.2026 13:48
А шо, до сих пір є такі школи?! Ніхера собі!
12.01.2026 13:20
Пішов н@фуй смердючий кацап зі своїм узкім нерєчієм
12.01.2026 13:55
Невже ще є такі дурні що вивчають на мові ху....лостану своїх дітей. Це мабуть із категорії ждунов, таких треба вивчати правоохоронцям, бо з цих валянок і з'являються навідники ракет, підпалювачі, та інша мерзота. А що чекає їх нащадків, інститут, тільки в ху.... лостані, робота, тільки некваліфікована. Мабуть мозочка немає
12.01.2026 13:43
А ви не дивилися репортаж "слідства.інфо"????
Дивно.
12.01.2026 13:57
Досі таке є!?!?!? Не можу повірити..
12.01.2026 13:46
Я проти. Як ми тоді будемо допитувати москалів?
