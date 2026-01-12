Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням затвердити указ про продовження строку дії воєнного стану.
Відповідні законопроєкти №14366 та №14367 зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Тексти законопроєктів наразі не оприлюднені.
Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року - дня початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує його дію кожні 90 діб.
Очікується, що парламент розгляне законопроєкт найближчим часом.
Продовження мобілізації
Згідно з указом президента, загальну мобілізацію в Україні пропонується продовжити ще на 90 діб - з 3 лютого 2026 року.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.
- Раніше він заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі його законопроекти це фікция, нехай покажуть підпис на тих законах председателя в.ради, підпис президента, (який вже нелегітимний) та велику держ.печатку (якої взагалі ніколи не було, але вона обов'язково має бути на таких документах, як закони, постанови в. ради)👈
Тим більше в яких законах вказано що можна продовжувати воєнний стан?
❗️Те, що від сьогодні російсько-українська війна триває вже довше, ніж німецько-радянська війна 1941-45 років і замість Берліну не просунулася навіть до всіх кордонів Донбасу своєрідно ілюструє, що без українців російська імперія точно не імперія. Це сам по собі неоднозначний факт оскільки показує, що вплив українців на всі перемоги імперії був значний.
Найбільший злочин Путіна перед своїми ж фанами руского міра в тому, що він зробив все, аби покоління українців навіть не думали не те, що долучитися, а навіть помирися з Росією, яка без України не стане державою світового масштабу.