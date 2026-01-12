Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням затвердити указ про продовження строку дії воєнного стану.

Відповідні законопроєкти №14366 та №14367 зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Тексти законопроєктів наразі не оприлюднені.

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року - дня початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує його дію кожні 90 діб.

Очікується, що парламент розгляне законопроєкт найближчим часом.

Продовження мобілізації

Згідно з указом президента, загальну мобілізацію в Україні пропонується продовжити ще на 90 діб - з 3 лютого 2026 року.

Президент Володимир Зеленський вважає, що воєнний стан буде скасовано тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.

Раніше він заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.

