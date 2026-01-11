ВР готує законопроєкт про скасування відстрочки для студентів віком 25+, - голова комітету Бабак

У Верховній Раді напрацьовують оновлення до мобілізаційного законодавства, які можуть позбавити права на відстрочку чоловіків віком від 25 років, котрі вступили до закладів вищої, передвищої або професійної освіти.

Про це заявив народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

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Законодавчі зміни

Зараз у Верховній Раді, в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки, є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроектів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки у віці 25+, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни", - розповів він.

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Нардеп зазначив, що до 2022 року в Україні в системі вищої, професійної передвищої освіти в середньому навчалися близько 30 тисяч чоловіків старше 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їх налічувалося вже у 8,5 разу більше - близько 250 тисяч осіб.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що чоловіків 25+ серед вступників стало вдвічі менше, у МОН назвали нову статистику.

Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак раніше повідомив, що в Україні планують перевірити близько 50 коледжів та університетів, де навчається найбільша кількість студентів віком 25 років і старше. Інспекції триватимуть до кінця року та продовжаться на початку наступного навчального сезону.

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