ВР готовит законопроект об отмене отсрочки для студентов в возрасте 25+, - председатель комитета Бабак

В Верховной Раде разрабатывают обновления к мобилизационному законодательству, которые могут лишить права на отсрочку мужчин в возрасте от 25 лет, поступивших в высшие, предвысшие или профессиональные учебные заведения.

Об этом заявил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Законодательные изменения

Сейчас в Верховной Раде, в Комитете по безопасности, обороне и разведке, есть один из законопроектов, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные предвысшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - рассказал он.

Нардеп отметил, что до 2022 года в Украине в системе высшего, профессионального предвысшего образования в среднем обучались около 30 тысяч мужчин старше 25 лет. По состоянию на 1 сентября 2025 года их насчитывалось уже в 8,5 раза больше - около 250 тысяч человек.

Что предшествовало?

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак ранее сообщил, что в Украине планируют проверить около 50 колледжей и университетов, где обучается наибольшее количество студентов в возрасте 25 лет и старше. Инспекции продлятся до конца года и продолжится в начале следующего учебного сезона.

