ВР готовит законопроект об отмене отсрочки для студентов в возрасте 25+, - председатель комитета Бабак
В Верховной Раде разрабатывают обновления к мобилизационному законодательству, которые могут лишить права на отсрочку мужчин в возрасте от 25 лет, поступивших в высшие, предвысшие или профессиональные учебные заведения.
Об этом заявил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Законодательные изменения
Сейчас в Верховной Раде, в Комитете по безопасности, обороне и разведке, есть один из законопроектов, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные предвысшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - рассказал он.
Нардеп отметил, что до 2022 года в Украине в системе высшего, профессионального предвысшего образования в среднем обучались около 30 тысяч мужчин старше 25 лет. По состоянию на 1 сентября 2025 года их насчитывалось уже в 8,5 раза больше - около 250 тысяч человек.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что мужчин 25+ среди поступающих стало вдвое меньше, в МОН назвали новую статистику.
- Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак ранее сообщил, что в Украине планируют проверить около 50 колледжей и университетов, где обучается наибольшее количество студентов в возрасте 25 лет и старше. Инспекции продлятся до конца года и продолжится в начале следующего учебного сезона.
Тепер щей трумп друкувати почав.
Закон Зеленського 4502-IX про множинне громадянство в Україні почне діяти з 16 січня 2026 року
Відповідно, згідно цього Закону, громадяни інших держав і сталінсько - беріївських утворень матимуть право на купівлю української землі.
Поцікавився в ТЦК, як вони будуть обліковувати нових латифундистів і чи будуть ці нові латифундисти мобілізовані для захисту вже власної землі.
ТЦК не має розʼяснень стосовно виконання закону в частині обовʼязкового військового обліку. І не має розʼяснень стосовно примусової мобілізації зайд, які скупляють українську землю.
Українці мовчать. Держава втрачає основні активи.
Ще не вмерла Україна, кажете?
Певен, що на гроші, вкрадені єхидним племʼям в Україні, на них це племʼя і купить українські чорноземи.
Висновки робіть самі.