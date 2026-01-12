РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10849 посетителей онлайн
Новости Продолжение военного положения и мобилизации
1 824 33

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения

тривога

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить указ о продлении срока действия военного положения.

Соответствующий законопроект №14366 зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Текст законопроекта пока не обнародован.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года - дня начала полномасштабного вторжения России. С тех пор Верховная Рада регулярно продлевает его действие каждые 90 суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы во время военного положения невозможны, - Порошенко

Ожидается, что парламент рассмотрит законопроект в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ожидаю от Верховной Рады видения проведения выборов во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29522) Зеленский Владимир (23353) военное положение (527)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Який законопроект може вносити у в. раду нелегітимний після 20 травня 2024 р. екс президент Зеленський?
Всі його законопроекти це фікция, нехай покажуть підпис на тих законах председателя в.ради, підпис президента, (який вже нелегітимний) та велику держ.печатку (якої взагалі ніколи не було, але вона обов'язково має бути на таких документах, як закони, постанови в. ради)👈
Тим більше в яких законах вказано що можна продовжувати воєнний стан?
показать весь комментарий
12.01.2026 10:52 Ответить
+4
До тої самої ради де одні хабарники і які за 5$ тис. маму рідну продадуть?
показать весь комментарий
12.01.2026 10:41 Ответить
+4
Документу про військовий стан з підписом нема .Продовжує те,чого нема.Сам ішак фейк,тупий актор
показать весь комментарий
12.01.2026 10:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До тої самої ради де одні хабарники і які за 5$ тис. маму рідну продадуть?
показать весь комментарий
12.01.2026 10:41 Ответить
За таки гроші вони не тілько маму але і папу на додаток віддадуть
показать весь комментарий
12.01.2026 10:45 Ответить
А якщо би не вніс, війна закінчилася, або тоді від крісла треба відмовлятися
показать весь комментарий
12.01.2026 10:42 Ответить
Клован потужнічає.
показать весь комментарий
12.01.2026 10:44 Ответить
Понеділок почался бодрячком))
показать весь комментарий
12.01.2026 10:51 Ответить
Який законопроект може вносити у в. раду нелегітимний після 20 травня 2024 р. екс президент Зеленський?
Всі його законопроекти це фікция, нехай покажуть підпис на тих законах председателя в.ради, підпис президента, (який вже нелегітимний) та велику держ.печатку (якої взагалі ніколи не було, але вона обов'язково має бути на таких документах, як закони, постанови в. ради)👈
Тим більше в яких законах вказано що можна продовжувати воєнний стан?
показать весь комментарий
12.01.2026 10:52 Ответить
Документу про військовий стан з підписом нема .Продовжує те,чого нема.Сам ішак фейк,тупий актор
показать весь комментарий
12.01.2026 10:55 Ответить
Ну так, чисто "попросив " раду по пацанські продовжить для холопів обмеження поки ми тут в буковелях гульбенимо і двушки міндича відправляємо, а то що це вже незаконно то всім пофіг
показать весь комментарий
12.01.2026 11:03 Ответить
Десь так воно і працює.Силі прибухнули,порішали по представниках в міністри і черговий законопроект,щоб кріпаки рота не розкривали та не порозбігались
показать весь комментарий
12.01.2026 11:07 Ответить
Ти себе кріпаком з якого часу вважаєш?
показать весь комментарий
12.01.2026 11:15 Ответить
Я мрію уіпати з країни при першій можливості,оскільки кріпак не для мене!!!
показать весь комментарий
12.01.2026 11:16 Ответить
Безправна,тоталітарна,корумпована країна-мрія,яку зробили зебонуті імбєцили.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:25 Ответить
Журналісти свого часу робили запит і отримали куй у відповідь
показать весь комментарий
12.01.2026 10:56 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 10:56 Ответить
Не порівнюй ЙОГО з зеленим чмом.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:06 Ответить
Це вже тягне на єресь?
показать весь комментарий
12.01.2026 11:20 Ответить
він не легітимний. Стаття 103 Конституцій
показать весь комментарий
12.01.2026 11:00 Ответить
военный стан продолжает срок правления Зеленского. То бишь он сам себя у власти может держать безконечно. нормально устроился. а народ никто и нужно смириться с этим - права голоса у народа больше нет!!! Потому все уезжают из Украины...
показать весь комментарий
12.01.2026 11:00 Ответить
Зручно, як вніс продовження і далі поїхав в турне, холопи нікуди не дінуться, дарма що сзч 500+ і більше, він з себе відповідальність за мобілізацію зняв
показать весь комментарий
12.01.2026 11:02 Ответить
щас буданов придет порядок наведет, ты думаешь для чего такое количество мусоров держат в тылу
показать весь комментарий
12.01.2026 11:04 Ответить
Без них вже ніякої держави не було би.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:08 Ответить
опа, первый мусорок спалился
показать весь комментарий
12.01.2026 11:09 Ответить
Дядя ,це просто костатація факту ,на чьому держитсця ця держава .Бо більше всього вона і потрібна самим мусорам.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:15 Ответить
Навіть з ними її скоро вже не буде.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:10 Ответить
Вони з радістю на кацапів працювать будуть
показать весь комментарий
12.01.2026 11:13 Ответить
Цінні кадри контролювати бидло.Такі завжди в ціні
показать весь комментарий
12.01.2026 11:14 Ответить
Ви працівник Національної поліції, не призначений для війни?
показать весь комментарий
12.01.2026 11:26 Ответить
https://t.me/sergiytaran/1418 Сергій TAРAН:

❗️Те, що від сьогодні російсько-українська війна триває вже довше, ніж німецько-радянська війна 1941-45 років і замість Берліну не просунулася навіть до всіх кордонів Донбасу своєрідно ілюструє, що без українців російська імперія точно не імперія. Це сам по собі неоднозначний факт оскільки показує, що вплив українців на всі перемоги імперії був значний.

Найбільший злочин Путіна перед своїми ж фанами руского міра в тому, що він зробив все, аби покоління українців навіть не думали не те, що долучитися, а навіть помирися з Росією, яка без України не стане державою світового масштабу.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:13 Ответить
Фішка в тому, що просуватись не зовсім головне, а просто перемолоти побільше людей. Називається- денацифікації.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:23 Ответить
Це схоже на якісь пацанські тьорки, чисто для себе попросив раду...
показать весь комментарий
12.01.2026 11:16 Ответить
Про Раду і Конституцію він згадує, якщо це вигідно йому. В іншому - як хочу так і кручу.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:27 Ответить
Юзік написав - мені пох!
показать весь комментарий
12.01.2026 11:28 Ответить
Для міндічей і юзіка нема обмежень коли хоче тоді і виїжджає, це для бідного Миколи чи тарасика все.
показать весь комментарий
12.01.2026 11:31 Ответить
 
 