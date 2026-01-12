Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить указ о продлении срока действия военного положения.
Соответствующий законопроект №14366 зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Текст законопроекта пока не обнародован.
Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года - дня начала полномасштабного вторжения России. С тех пор Верховная Рада регулярно продлевает его действие каждые 90 суток.
Ожидается, что парламент рассмотрит законопроект в ближайшее время.
- Президент Владимир Зеленский считает, что военное положение будет отменено тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.
- Ранее он заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.
Всі його законопроекти це фікция, нехай покажуть підпис на тих законах председателя в.ради, підпис президента, (який вже нелегітимний) та велику держ.печатку (якої взагалі ніколи не було, але вона обов'язково має бути на таких документах, як закони, постанови в. ради)👈
Тим більше в яких законах вказано що можна продовжувати воєнний стан?
❗️Те, що від сьогодні російсько-українська війна триває вже довше, ніж німецько-радянська війна 1941-45 років і замість Берліну не просунулася навіть до всіх кордонів Донбасу своєрідно ілюструє, що без українців російська імперія точно не імперія. Це сам по собі неоднозначний факт оскільки показує, що вплив українців на всі перемоги імперії був значний.
Найбільший злочин Путіна перед своїми ж фанами руского міра в тому, що він зробив все, аби покоління українців навіть не думали не те, що долучитися, а навіть помирися з Росією, яка без України не стане державою світового масштабу.