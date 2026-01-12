Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить указ о продлении срока действия военного положения.

Соответствующий законопроект №14366 зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Текст законопроекта пока не обнародован.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года - дня начала полномасштабного вторжения России. С тех пор Верховная Рада регулярно продлевает его действие каждые 90 суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы во время военного положения невозможны, - Порошенко

Ожидается, что парламент рассмотрит законопроект в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский считает, что военное положение будет отменено тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности, включающие мониторинг и присутствие партнеров.

Ранее он заявил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ожидаю от Верховной Рады видения проведения выборов во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО